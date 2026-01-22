Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση

Ο Γάλλος δημοσιογράφος Ραφαέλ Μπουκαντουρά, ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα στην Τουρκία ενώ κάλυπτε μια φιλοκουρδική διαδήλωση, αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Τετάρτης. Για την απελευθέρωσή του ενημέρωσε ο ίδιος το Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του.

Προηγουμένως είχε ειδοποιήσει τη σύζυγό του.

Η δικηγόρος του και ο εκπρόσωπο των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα στην Τουρκία, Ερόλ Οντερόγλου, επιβεβαίωσαν την αποφυλάκισή του, λέγοντας ότι «είναι καλά». Ωστόσο, ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι που αφέθηκε ελεύθερος.

Ο 35χρονος Ραφαέλ Μπουκαντουρά ζει και εργάζεται νόμιμα στην Τουρκία επί μία δεκαετία. Το πρωί της Τετάρτης μεταφέρθηκε στο κέντρο κράτησης Αρναβουτκιόι, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, και οι δικηγόροι του φοβόντουσαν ότι θα απελαθεί.

«Φώναζε συνθήματα»

Ο Γάλλος δημοσιογράφος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης του φιλοκουρδικού κόμματος DEM. Το DEM είναι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στο τουρκικό κοινοβούλιο και διαμαρτυρόταν για την επίθεση του συριακού στρατού εναντίον των κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία. Οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις της νέας συριακής ηγεσίας κατά των κουρδικών δυνάμεων στη βόρεια Συρία.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ο Μπουκαντουρά κατηγορήθηκε ότι φώναζε συνθήματα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης. Ο ίδιος το αρνήθηκε, επισημαίνοντας ότι βρισκόταν εκεί με τη δημοσιογραφική ιδιότητα.

Η Γαλλία είχε δηλώσει ότι «παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση». Ανησυχία για τη σύλληψή του είχε εκφράσει και ο ευρωβουλευτής Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία.

Ο Μπουκαντουρά είναι κάτοχος τουρκικής δημοσιογραφικής ταυτότητας και άριστος γνώστης της χώρας και της τουρκικής γλώσσας. Αρθρογραφεί τακτικά στην εβδομαδιαία εφημερίδα Courrier International, στις ημερήσιες Libération και Ouest-France, όπως και στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Mediapart.

Τα μέσα με τα οποία συνεργάζεται είχαν εκδώσει κοινή ανακοίνωση, με την οποία ζητούσαν την «άμεση απελευθέρωσή» του.

Στόχος, ο εκφοβισμός

Ο εκπρόσωπος των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα, Ερόλ Οντερόγλου, επισήμανε ότι «η απελευθέρωση του δημοσιογράφου που απειλείτο με απέλαση αποτελεί μεγάλη ανακούφιση για εμάς, καθώς επιβεβαιώνει την αναγνώριση της αδικίας που υπέστη».

Όπως είπε, η σύλληψη και η απειλή απέλασης σε βάρος του Μπουκαντουρά «είχε στόχο να εκφοβίσει» τους δημοσιογράφους και να τους αποτρέψει από την κάλυψη φιλοκουρδικών διαδηλώσεων.

Τον Μάρτιο του 2025, φωτογράφος του AFP, ο Γιασίν Ακγκιούλ, συνελήφθη επίσης για συμμετοχή σε διαδήλωση που είχε απαγορευτεί, την οποία κάλυπτε κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Τέθηκε υπό κράτηση για τέσσερις ημέρες, δικάστηκε και τελικά αθωώθηκε τον Νοέμβριο, μαζί με τρεις συναδέλφους του.

Οι ΔΧΣ κατατάσσουν την Τουρκία στην 159η θέση από τις 180 στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου, μεταξύ του Πακιστάν και της Βενεζουέλας.

Δύο Γάλλοι δημοσιογράφοι είχαν ήδη συλληφθεί στην Τουρκία το 2017. Ο ο Λου Μπιρό, που κρατείτο για περισσότερες από 50 ημέρες και κατηγορήθηκε για ανήκε σε «τρομοκρατική οργάνωση». Ο Ματιάς Ντεπαρντόν, που τέθηκε υπό κράτηση για έναν μήνα για «προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατών». Και οι δύο απελάθηκαν στη Γαλλία.