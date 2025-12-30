Τουρκία: Με δικαστική εντολή αποφυλακίστηκε ο δημοσιογράφος που κατηγορήθηκε για «απειλή» κατά του Ερντογάν
Ο δημοσιογράφος Φατίχ Αλταϊλί αποφυλακίστηκε με δικαστική εντολή αφού «κρατήθηκε φυλακισμένος επί έξι μήνες», με την κατηγορία της «απειλής» σε βάρος του Ερντογάν.
Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης διέταξε την αποφυλάκιση του τούρκου δημοσιογράφου Φατίχ Αλταϊλί, ενός από τους δημοφιλέστερους πολιτικούς σχολιαστές της χώρας, ο οποίος είχε τεθεί υπό κράτηση στα τέλη Ιουνίου με την κατηγορία της «απειλής» σε βάρος του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (στη φωτογραφία αρχείου από bianet.org, επάνω, ο Φατίχ Αλταϊλί).
Ο Αλταϊλί είχε δηλώσει, αναφερόμενος σε μια δημοσκόπηση που έδειχνε ότι η πλειονότητα των Τούρκων αντιτίθεται σε μια ισόβια προεδρία του Ερντογάν, ότι πολλοί οθωμανοί σουλτάνοι κατέληξαν «δολοφονημένοι» ή «στραγγαλισμένοι».
«Δυστυχώς, ένας φημισμένος δημοσιογράφος, η σύλληψη και η δίκη του οποίου συνιστούν κατάφωρη αδικία, κρατήθηκε φυλακισμένος επί έξι μήνες»
Στα τέλη Νοεμβρίου καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και δύο μηνών.
«Δυστυχώς, ένας φημισμένος δημοσιογράφος, η σύλληψη και η δίκη του οποίου συνιστούν κατάφωρη αδικία, κρατήθηκε φυλακισμένος επί έξι μήνες.
»Γίνεται σήμερα ένα από τα σύμβολα της κομματικοποίησης της δικαιοσύνης και του εκφοβισμού που στοχεύουν στο δικαίωμα στην ενημέρωσης. Ζητάμε την απαλλαγή του από το Εφετείο» είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ερόλ Οντέρογλου, ο εκπρόσωπος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα στην Τουρκία.
Ο Αλταϊλί κρατήθηκε επί έξι μήνες στη φυλακή του Σιλιβρί. Εχει 2,8 εκατομμύρια ακολούθους στην πλατφόρμα Χ και 1,7 εκατ. συνδρομητές στο YouTube, όπου μέχρι τον Ιούνιο παρουσίαζε μια καθημερινή, δημοφιλή εκπομπή.
«Επνιγε τους σουλτάνους»
«Αυτή η χώρα έπνιγε τους σουλτάνους στο παρελθόν. Οταν δεν τους εκτιμούσε, όταν δεν τους ήθελε… Πολλοί οθωμανοί σουλτάνοι στραγγαλίστηκαν, δολοφονήθηκαν ή αυτοκτόνησαν» είπε στο κανάλι του στο YouTube στις 20 Ιουνίου, σχολιάζοντας τα συμπεράσματα μιας δημοσκόπησης.
Ενας εισαγγελέας είχε ζητήσει την προφυλάκιση του 63χρονου δημοσιογράφου με το σκεπτικό ότι με το σχόλιό του απείλησε τον πρόεδρο της Τουρκίας.
Πηγή: ΑΠΕ
