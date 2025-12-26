Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού – Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν

Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού από ένα άτομο που διέφυγε, ανακοίνωσε την Παρασκευή (26 Δεκεμβρίου) στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο δημόσιος φορέας μεταφορών του Παρισιού (RATP).

Η επίθεση σημειώθηκε στους σταθμούς Arts et Métiers, République και Opéra, στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπως διευκρίνισε η RATP.

«Ο δράστης διέφυγε», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, τα θύματα, των οποίων η σοβαρότητα των τραυματισμών δεν είναι γνωστή, μεταφέρθηκαν γρήγορα από την πυροσβεστική υπηρεσία σε νοσοκομείο.