Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού – Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν
Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού σύμφωνα με τις αρχές. Διέφυγε ο δράστης.
Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού από ένα άτομο που διέφυγε, ανακοίνωσε την Παρασκευή (26 Δεκεμβρίου) στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο δημόσιος φορέας μεταφορών του Παρισιού (RATP).
Η επίθεση σημειώθηκε στους σταθμούς Arts et Métiers, République και Opéra, στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπως διευκρίνισε η RATP.
«Ο δράστης διέφυγε», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, τα θύματα, των οποίων η σοβαρότητα των τραυματισμών δεν είναι γνωστή, μεταφέρθηκαν γρήγορα από την πυροσβεστική υπηρεσία σε νοσοκομείο.
