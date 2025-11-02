Νέο βίντεο με τον άνδρα που κυνηγά με μαχαίρι του επιβάτες τρένου στη Βρετανία

Βίντεο από την στιγμή της σύλληψης του ενός από τους δύο υπόπτους που συνελήφθησαν για την επίθεση με μαχαίρι στο τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντόνκλαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο, δημοσίευσε η Daily Mail.

Παράλληλα φέρνει στο φως βίντεο με τους τρομοκρατημένους επιβάτες τρένου που τρέχουν κατά μήκος της αποβάθρας ενώ τους ακολουθεί ένας άνδρας με μαχαίρι.

Το βίντεο δείχνει τους επιβάτες να ουρλιάζουν καθώς τρέχουν στην αποβάθρα 2 του σταθμού Χάντιγκτον. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα και κρατώντας μαχαίρι τους ακολουθεί.

Δύο Βρετανοί άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά την επίθεση το βράδυ του Σαββάτου, στο βαγόνι J της αμαξοστοιχίας LNER από το Ντόνκλαστερ. Η αστυνομία ανέφερε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία, ενώ ένας από τους δύο άνδρες αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περαιτέρω ενέργειες.

Πιστεύεται ότι ο δράστης φώναξε «ο διάβολος δεν θα νικήσει» καθώς επιτέθηκε στους επιβάτες με το μαχαίρι.

Το υλικό από κάμερα ασφαλείας, καταγεγραμμένο στις 7:41 μ.μ. το βράδυ του Σαββάτου από κοντινή επιχείρηση, δείχνει έναν επιβάτη να φαίνεται πως πέφτει κάτω από το τρένο μέσα στον πανικό, καθώς το πλήθος προσπαθεί να ξεφύγει από τον οπλισμένο άνδρα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο δράστης περπατά ψύχραιμα κατά μήκος της αποβάθρας και πηδά πάνω από έναν φράχτη, προτού διασχίσει έναν χώρο στάθμευσης.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τα φρικτά γεγονότα με τους επιβάτες να κρύβονται μέσα στις τουαλέτες ενώ τα βαγόνια ήταν γεμάτε με αίματα.

Στο έτερο βίντεο, που τραβήχτηκε με κινητό τηλέφωνο από αυτόπτη μάρτυρα κοντά στην είσοδο του σταθμού του Χάντινγκτον, δείχνει πέντε αστυνομικούς να ρίχνουν τον άνδρα στο έδαφος, την ώρα που ακούγεται να φωνάζει «Σκοτώστε με, σκοτώστε με».

Κραυγές ακούγονται την ώρα που ο άνδρας, ντυμένος στα μαύρα και φορώντας μαύρο καπέλο, πηδά πάνω από έναν φράχτη, ενώ οι τρομοκρατημένοι επιβάτες φαίνονται να τρέχουν πανικόβλητοι κατά μήκος της αποβάθρας για να σωθούν. Ένας διασώστης ακούγεται να φωνάζει: «Προχωρήστε κάτω, προχωρήστε κάτω. Τρέξτε, σας παρακαλώ, τρέξτε!»

Ζαλισμένοι επιβάτες καταγράφηκαν επίσης να βγαίνουν από το τρένο κρατώντας ματωμένα πανιά, ενώ άλλοι κοιτάζουν γύρω τους και ρωτούν: «Πού είμαστε;» καθώς τραβούν τις βαλίτσες τους εκτός αποβάθρας.

Η βρετανική αστυνομία προχώρησε στις συλλήψεις δυο αντρών.

«Εξαιρετικά ανησυχητικό» χαρακτήρισε το συμβάν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. «Οι σκέψεις μου είναι κοντά σε όσους επλήγησαν και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», δήλωσε σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ.