Μόνο ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν μετά την επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο στη Βρετανία, συγκεκριμένα στην περιοχή του Χάντινγκτον στο Κέιμπριτζσαϊρ της ανατολικής Αγγλίας, θεωρείται πλέον ύποπτος, ανακοίνωσε σήμερα (2/11) η αστυνομία.

Σε βίντεο από το συμβάν στη Βρετανία φαίνεται η στιγμή που αστυνομικοί ακινητοποιούν με taser έναν από τους υπόπτους. «Σκοτώστε με», φώναζε στους αστυνομικούς.

Το βίντεο:

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται ένας άνδρας που κρατάει μαχαίρι να ακολουθεί επιβάτες που ουρλιάζουν καθώς τρέχουν για να σώσουν τη ζωή τους.

Το βίντεο:

Στην επίθεση αυτή τραυματίστηκαν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι μέσα σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο.

Οι ερευνητές «μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος έχει συλληφθεί, θεωρείται πλέον ο μόνος ύποπτος» για την επίθεση, ενώ ο δεύτερος, ένας 35χρονος άνδρας, αφέθηκε ελεύθερος, δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών.

Πέντε άνθρωποι που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση με μαχαίρι, η οποία οδήγησε 11 ανθρώπους στο νοσοκομείο, έχουν πλέον λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και ένας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Η επίθεση δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι η επίθεση δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική.

«Η αστυνομική δράση κατά της τρομοκρατίας υποστήριζε αρχικά την έρευνά μας. Ωστόσο, στη φάση αυτή, δεν υπάρχει κάτι που να υπονοεί ότι επρόκειτο για περιστατικό τρομοκρατίας», δήλωσε αξιωματικός Τζον Λόβλες στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Οι ύποπτοι που συνελήφθησαν είναι ένας 32χρονος έγχρωμος με βρετανική υπηκοότητα και ένας 35χρονος Βρετανός με καταγωγή από την Καραϊβική.