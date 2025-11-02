view
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
InShorts 02 Νοεμβρίου 2025 | 10:48
Eνσωμάτωση

Βρετανία: Συναγερμός μετά από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο – 10 τραυματίες, εκ των οποίων οι 9 σε σοβαρή κατάσταση

Δέκα τραυματίες, σε επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στην Αγγλία - Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Spotlight

Η αστυνομία της Βρετανίας αναζητεί τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε χθες Σάββατο στην ανατολική Αγγλία σε τρένο με κατεύθυνση το Λονδίνο, από την οποία τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι εκ των οποίων οι εννέα σοβαρά.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συμμετέχει στην έρευνα για την επίθεση, ενώ δύο άνθρωποι έχουν ήδη συλληφθεί. Ωστόσο δεν έχει δοθεί καμία πληροφορία για την ταυτότητα των συλληφθέντων ή για τα κίνητρά τους.

Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19:40 (τοπική ώρα, 21:40 ώρα Ελλάδας) για επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Στη διάρκεια της νύχτας η αστυνομία έκανε λόγο για 10 τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι εννέα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας, τον οποίο επικαλούνται πολλά βρετανικά μέσα, αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει μέσα στο βαγόνι με το μπράτσο του μέσα στα αίματα, φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι». Ένας τρίτος είπε ότι είδε «αίματα παντού».

«Φύγετε! Υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες»

Ο Όλι Φοστερ, τον οποίο επικαλείται το BBC, δήλωσε ότι αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για πλάκα λόγω του Halloween όταν άκουσε επιβάτες να φωνάζουν: «Φύγετε! Υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες».

Ο ίδιος περιέγραψε ότι τα καθίσματα του τρένου ήταν γεμάτα αίματα και ότι ένας επιβάτης προσπαθούσε να προστατεύσει ένα κοριτσάκι στη διάρκεια της επίθεσης, «η οποία έμοιαζε να μην τελειώνει».

Άλλος επιβάτης, ο οποίος μίλησε στο Sky News, είπε ότι, μόλις ακινητοποιήθηκε το τρένο, είδε αστυνομικούς να χρησιμοποιούν ένα τέιζερ στην αποβάθρα για να σταματήσουν έναν άνδρα ο οποίος ήταν οπλισμένος με μεγάλο μαχαίρι.

«Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε έρευνες για να διαπιστώσουμε τι συνέβη και μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος προτού μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε οτιδήποτε», προειδοποίησε ο Κρις Κέισι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας Μεταφορών, ενώ προέτρεψε να μην «γίνονται εικασίες για τα αίτια του συμβάντος».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε στο Χ το περιστατικό «εξαιρετικά ανησυχητικό». «Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους πληγέντες και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», πρόσθεσε.

Το τρένο όπου σημειώθηκε η επίθεση είχε αναχωρήσει στις 18:25 από το Ντόνκαστερ στη βόρεια Αγγλία με προορισμό τον σταθμό Κινγκς Κρος του Λονδίνου.

Η εταιρεία London North Eastern Railway (LNER), που διαχειρίζεται τις σιδηροδρομικές συνδέσεις στην ανατολική Αγγλία και τη Σκωτία, ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, προειδοποιώντας για «σοβαρά προβλήματα».

Σε μια χώρα όπου η νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα είναι πολύ αυστηρή, τα τελευταία 15 χρόνια έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις με μαχαίρι στην Αγγλία και την Ουαλία, σύμφωνα με τα επίσημα βρετανικά στοιχεία.

Ο Στάρμερ έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση «εθνική κρίση» και η κυβέρνησή του έχει λάβει πολλά μέτρα για να καταστήσει πιο δύσκολη την πρόσβαση σε αυτού του είδους τα όπλα από τον Ιούλιο του 2024, όταν ανήλθε στην εξουσία.

Σχεδόν 60.000 μαχαίρια έχουν κατασχεθεί ή ανακτηθεί από την αστυνομία μέσα σε δέκα χρόνια, επεσήμανε την Τετάρτη η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε έναν μήνα έπειτα από μια άλλη εναντίον συναγωγή στο βόρειο Μάντσεστερ, όπου ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον πιστών. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας από τους οποίους από τα πυρά της αστυνομίας που επενέβη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Η αντίστροφη πορεία για το ελληνικό χρέος

Δημόσιο Χρέος: Η αντίστροφη πορεία για το ελληνικό χρέος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

inWellness
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
sp_banner_Desk
Stream view
ΕΛΤΑ: Στον αέρα 1.500 εργαζόμενοι – «Ταφόπλακα» για την επαρχία το λουκέτο σε 200 καταστήματα
Αντιδράσεις 31.10.25

«Ταφόπλακα» για την επαρχία το λουκέτο σε 200 καταστήματα ΕΛΤΑ - Στον αέρα 250 εργαζόμενοι

Οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ εξασφαλίζουν μέχρι σήμερα ότι συντάξεις και επιδόματα παραδίδονται σε μια σειρά χωριά της Ελλάδας - «Οι νευραλγικές υπηρεσίες παραδίδονται σε ιδιώτες»

Σύνταξη
Κρήτη: Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο – Έξι συλλήψεις
Κρήτη 31.10.25

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο - Έξι συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 05:30, με την έφοδο να γίνεται από στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης. Οι αστυνομικοί της Ασφάλεια Ηρακλείου προχώρησαν σε έξι συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο «κόκκινο» μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς – Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη
Τι ακολουθεί 30.10.25

Στο «κόκκινο» η Βραζιλία μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς - Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη

Οι αστυνομικές επιδρομές είχαν ως στόχο τη συμμορία Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση), η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές από τις φαβέλες στη Βραζιλία

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες; Απαράδεκτος. Αίσχος!» – Μητροπολίτης τα βάζει με διευθυντή σχολείου
Στη Ζάκυνθο 30.10.25

«Με τα πουκάμισα έξω ήρθες; Απαράδεκτος. Αίσχος!» - Μητροπολίτης τα βάζει με διευθυντή σχολείου

Ο μητροπολίτης διέκοψε την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου για την 28η Οκτωβρίου - Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν με το παράδειγμα και όχι με το ένδυμα, απαντά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
ΟΠΕΚΕΠΕ 30.10.25

Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη

«Θερμός» αναμένεται ο Νοέμβριος στο πεδίο των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της ευλογιάς

Σύνταξη
Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του
X-Files 29.10.25

Ένας στους τρεις πιστεύει ότι τα φαντάσματα υπάρχουν – αλλά κανείς δεν τολμά να το πει στους φίλους του

Με το Χάλογουιν να πλησιάζει, μια νέα έρευνα έδειξε ότι ένας στους τρεις ανθρώπους πιστεύει στα φαντάσματα. Το Τέρας του Λοχ Νες δεν είχε την ίδια τύχη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα
Live εικόνα 29.10.25

Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson - Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς την πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βρετανία: Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, σύμφωνα με την αστυνομία
Νέα εξέλιξη 02.11.25

Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βρετανία δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, σύμφωνα με την αστυνομία

Δύο σοβαρά τραυματίες στη Βρετανία - Αξιωματικός δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο

Σύνταξη
Brazilian butt: Υπάρχουν κι αυτοί που παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα για τα τέλεια οπίσθια
Γλουτοί 02.11.25

Brazilian butt: Υπάρχουν κι αυτοί που παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα για τα τέλεια οπίσθια

«Το Μαϊάμι εδραιώνει τη θέση του ως η πρωτεύουσα των ΗΠΑ για την πλαστική χειρουργική ανόρθωσης γλουτών» γράφει σχετικό άρθρο της El País διευκρινίζοντας: «Η χειρουργική επέμβαση αύξησης των γλουτών έχει διπλασιαστεί στην μεγαλύτερη πόλη της Φλόριντα τα τελευταία χρόνια, παρά τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, καθώς η νέα νομοθεσία επιδιώκει να περιορίσει τους σχετικούς κινδύνους».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βορίζια: «Φανούρη, αδελφέ μου… δεν μπορώ» – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο χωριό
Αιματοκύλισμα 02.11.25

«Φανούρη, αδελφέ μου... δεν μπορώ» - Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα Βορίζια

Με σπαρακτικές κραυγές, η αδελφή του 39χρονου πολύτεκνου πατέρα ζητάει να τον δει - Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα θα φέρουν τη σορό του στο χωριό και αύριο θα γίνει η κηδεία

Σύνταξη
LIVE: Ελλάς Βερόνα – Ίντερ
Serie A 02.11.25

LIVE: Ελλάς Βερόνα – Ίντερ

LIVE: Ελλάς Βερόνα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Ελλάς Βερόνα – Ίντερ για την 10η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Student Councils Call for Nat’l Protest on Nov. 6
English edition 02.11.25

Student Councils Call for Nat’l Protest on Nov. 6

Students and university groups plan a nationwide demonstration on November 6, protesting staff shortages, poor infrastructure, and education reforms that they claim will increase academic pressure and reduce access to free public education

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής
Μπάσκετ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sports.

Σύνταξη
Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες – «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»
Follow up 02.11.25

Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες - «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντάξει, έκανα αυτό το πράγμα, αλλά αυτό και αυτό δεν συνέβησαν, απλά, δε συνέβησαν…» είπε ο Τσάρλι Σιν στην πρόσφατη εκπομπή «In Depth With Graham Bensinger».

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών
Η ανάρτηση 02.11.25

Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, πανηγυρίζει ακόμη για τη μείωση του χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ στις... 3 ώρες και 30 λεπτά, αν και υποστηρίζει ότι δεν το κάνει

Σύνταξη
«Δε θα τελειώσει καλά» – Η αλλόκοτα αισιόδοξη ματιά της Ναν Γκόλντιν πάνω στην ανθρώπινη φύση
Καθαρή αγάπη 02.11.25

«Δε θα τελειώσει καλά» - Η αλλόκοτα αισιόδοξη ματιά της Ναν Γκόλντιν πάνω στην ανθρώπινη φύση

Μέσα στην μεγάλη αναδρομική έκθεση της Αμερικανίδας φωτογράφου κι ακτιβίστριας, Ναν Γκόλντιν, στο Μιλάνο, όπου παρά τον δυσοίωνα προφητικό τίτλο This Will Not End Well, ο συναισθηματικός οπτιμισμός είναι κυρίαρχος –και παράλογος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βορίζια: Μία σύλληψη και μία προσαγωγή για την αιματοχυσία – Πέντε άτομα κρύβονται στο βουνό
Ελλάδα 02.11.25

Μία σύλληψη και μία προσαγωγή στα Βορίζια για την αιματοχυσία: Πέντε άτομα κρύβονται στο βουνό - Τη Δευτέρα η κηδεία του 39χρονου

Για το μακελειό στα Βορίζια, στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται δύο άτομα από τις αντίστοιχες οικογένειες - Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό υπό τον φόβο νέας συμπλοκής

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Και «γαλάζιες» διαφωνίες 02.11.25

ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Η αντιπολίτευση τονίζει ότι η τρίμηνη παράταση λειτουργίας των καταστημάτων της επαρχίας στα ΕΛΤΑ δεν είναι λύση, ενώ δείχνει τον πανικό της κυβέρνησης μετά τις αντιδράσεις

Σύνταξη
Ρήξη μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας
Άλλα Αθλήματα 02.11.25

Ρήξη μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας

H Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με το Ριάντ για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων eSports του 2027

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο