Η αστυνομία της Βρετανίας αναζητεί τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε χθες Σάββατο στην ανατολική Αγγλία σε τρένο με κατεύθυνση το Λονδίνο, από την οποία τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι εκ των οποίων οι εννέα σοβαρά.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συμμετέχει στην έρευνα για την επίθεση, ενώ δύο άνθρωποι έχουν ήδη συλληφθεί. Ωστόσο δεν έχει δοθεί καμία πληροφορία για την ταυτότητα των συλληφθέντων ή για τα κίνητρά τους.

Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19:40 (τοπική ώρα, 21:40 ώρα Ελλάδας) για επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Στη διάρκεια της νύχτας η αστυνομία έκανε λόγο για 10 τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι εννέα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας, τον οποίο επικαλούνται πολλά βρετανικά μέσα, αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει μέσα στο βαγόνι με το μπράτσο του μέσα στα αίματα, φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι». Ένας τρίτος είπε ότι είδε «αίματα παντού».

Armed officers were seen running along the platform at Huntingdon station towards the train carriages after multiple people were stabbed on board. Two men have been arrested and a number of people have been taken to hospital. Follow our live blog ➡ https://t.co/nAd0KJcqpc pic.twitter.com/ZxGpu9zM3H — Sky News (@SkyNews) November 1, 2025

«Φύγετε! Υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες»

Ο Όλι Φοστερ, τον οποίο επικαλείται το BBC, δήλωσε ότι αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για πλάκα λόγω του Halloween όταν άκουσε επιβάτες να φωνάζουν: «Φύγετε! Υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες».

Ο ίδιος περιέγραψε ότι τα καθίσματα του τρένου ήταν γεμάτα αίματα και ότι ένας επιβάτης προσπαθούσε να προστατεύσει ένα κοριτσάκι στη διάρκεια της επίθεσης, «η οποία έμοιαζε να μην τελειώνει».

Άλλος επιβάτης, ο οποίος μίλησε στο Sky News, είπε ότι, μόλις ακινητοποιήθηκε το τρένο, είδε αστυνομικούς να χρησιμοποιούν ένα τέιζερ στην αποβάθρα για να σταματήσουν έναν άνδρα ο οποίος ήταν οπλισμένος με μεγάλο μαχαίρι.

«Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε έρευνες για να διαπιστώσουμε τι συνέβη και μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος προτού μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε οτιδήποτε», προειδοποίησε ο Κρις Κέισι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας Μεταφορών, ενώ προέτρεψε να μην «γίνονται εικασίες για τα αίτια του συμβάντος».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε στο Χ το περιστατικό «εξαιρετικά ανησυχητικό». «Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους πληγέντες και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», πρόσθεσε.

The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning. My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response. Anyone in the area should follow the advice of the police. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025

Το τρένο όπου σημειώθηκε η επίθεση είχε αναχωρήσει στις 18:25 από το Ντόνκαστερ στη βόρεια Αγγλία με προορισμό τον σταθμό Κινγκς Κρος του Λονδίνου.

Η εταιρεία London North Eastern Railway (LNER), που διαχειρίζεται τις σιδηροδρομικές συνδέσεις στην ανατολική Αγγλία και τη Σκωτία, ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, προειδοποιώντας για «σοβαρά προβλήματα».

Σε μια χώρα όπου η νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα είναι πολύ αυστηρή, τα τελευταία 15 χρόνια έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις με μαχαίρι στην Αγγλία και την Ουαλία, σύμφωνα με τα επίσημα βρετανικά στοιχεία.

Ο Στάρμερ έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση «εθνική κρίση» και η κυβέρνησή του έχει λάβει πολλά μέτρα για να καταστήσει πιο δύσκολη την πρόσβαση σε αυτού του είδους τα όπλα από τον Ιούλιο του 2024, όταν ανήλθε στην εξουσία.

Σχεδόν 60.000 μαχαίρια έχουν κατασχεθεί ή ανακτηθεί από την αστυνομία μέσα σε δέκα χρόνια, επεσήμανε την Τετάρτη η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε έναν μήνα έπειτα από μια άλλη εναντίον συναγωγή στο βόρειο Μάντσεστερ, όπου ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον πιστών. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας από τους οποίους από τα πυρά της αστυνομίας που επενέβη.