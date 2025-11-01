Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση μέσα σε τρένο – Πολλοί άνθρωποι έχουν μαχαιρωθεί

Η αστυνομία ανταποκρίνεται σε επίθεση με μαχαίρια σε τρένο με προορισμό το Χάντιγκντον στη Βρετανία. Δύο συλλήψεις μέχρι στιγμής πολλά άτομα έχουν μαχαιρωθεί. Ένοπλοι αστυνομικοί βρέθηκαν στον τόπο του συμβάντος, σύμφωνα με την αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ. Περισσότερα από 12 ασθενοφόρα βρίσκονται στην περιοχή.

#BREAKING: At least a dozen ambulances responding to train stabbing in Huntingdon, UK https://t.co/lhNkf4O6xV pic.twitter.com/NQC03WlIRE — Rapid Report (@RapidReport2025) November 1, 2025

Οι αρχές ανέφεραν στο Sky News, ότι «Έλαβαν κλήση στις 7:39 μ.μ. με αναφορές ότι πολλά άτομα είχαν μαχαιρωθεί σε τρένο. Ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και το τρένο σταμάτησε στο Χάντιγκντον, όπου συνελήφθησαν δύο άνδρες».

BREAKING: British Transport Police say two people have been arrested after multiple people were stabbed on a train to Huntingdon. Follow our live blog ➡ https://t.co/eed84E0rIT 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Z2wJL8ZPDt — Sky News (@SkyNews) November 1, 2025

Κλειστός ο σιδηροδρομικός σταθμός στη Βρετανία μετά την επίθεση

Όλες οι γραμμές γύρω από το σταθμό Χάντιγκντον έχουν αποκλειστεί λόγω του συμβάντος, σύμφωνα με την London North Eastern Railway. Αναμένονται σημαντικές διαταραχές μέχρι το τέλος της ημέρας, αναφέρει.

Ο σταθμός του Χάντιγκντον είναι κλειστός και κανένα τρένο δεν θα σταματά εδώ σε καμία κατεύθυνση μέχρι νεωτέρας, όπως πρόσθεσε η Thameslink.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών και η Αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος, όπου πολλά άτομα έχουν μαχαιρωθεί σε τρένο, σύμφωνα με την αστυνομία.

We are currently responding to an incident on a train to Huntingdon where multiple people have been stabbed. Officers are in attendance alongside @CambsCops and two people have been arrested. Further updates will be shared here. — British Transport Police (@BTP) November 1, 2025

Τι αναφέρει η εταιρεία διαχείρισης των τρένων

Εκπρόσωπος της εταιρείας LNER δήλωσε: «Λόγω της επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό στο Χάντιγκντον , όλες οι γραμμές είναι μπλοκαρισμένες.

⚠#LNERUpdate We are experiencing major disruption across the LNER route. Emergency services are dealing with an incident at Huntingdon station; all lines are blocked.

Our advice is ‘Do Not Travel’. Please defer your travel where you can.https://t.co/o0hAZZ3XYh — London North Eastern Railway (@LNER) November 1, 2025

Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες που διέρχονται από αυτόν τον σταθμό ενδέχεται να καθυστερήσουν. Η διακοπή της λειτουργίας αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της ημέρας. Παρακαλούμε να ενημερωθείτε πριν ταξιδέψετε.»

«Οι αξιωματικοί συνεργάζονται με την Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα του περιστατικού, και οποιοσδήποτε διαθέτει πληροφορίες καλείται να τις αναφέρει σε εμάς μέσω διαδικτύου».