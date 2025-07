Μεγάλη Βρετανία: Επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο με δύο νεκρούς και δύο τραυματίες [βίντεο]

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε μια επιχείρηση στο Λονδίνο τη Δευτέρα, όπου δύο άτομα κατέληξαν και ακόμα δύο οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένου του υπόπτου που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία, σύμφωνα με το LBC και το Associated Press.

Σύμφωνα με την αστυνομία ένας 58χρονος άνδρας σκοτώθηκε επί τόπου στην περιοχή Σάουθγουορκ του κεντρικού Λονδίνου. Ένας 27χρονος άνδρας πέθανε από τα τραύματά του μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.





Ακόμα ένας άνδρας γύρω στα 30 της ζωής του έχει συλληφθεί σε σχέση με το συμβάν και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Η τετραπλή επίθεση συνέβη στις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας στο Long Lane.

Two men, 58, and 27, dead after quadruple stabbing in south east London

Η επιθεωρητής Έμμα Μπόντ, που είναι επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής, δήλωσε: «Η έρευνά μας βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και εργαζόμαστε σκληρά για να κατανοήσουμε όλες τις περιστάσεις αυτού του σοκαριστικού περιστατικού.

«Προς το παρόν, δεν πιστεύουμε ότι σχετίζεται με τρομοκρατία και δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό. Θα υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και θα ήθελα να ενθαρρύνω όποιον έχει πληροφορίες να μιλήσει με τους αστυνομικούς ή να επικοινωνήσει με την αστυνομία με άλλα μέσα».

Ο τόπος του εγκλήματος παραμένει κλειστός και οι αστυνομικοί συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.

#BREAKING Two people have died after four individuals were attacked with a knife in Bermondsey, South London, near London Bridge.

Police are investigating the incident. pic.twitter.com/Igwr9kNJL2

— The Global Monitor (@theglobal4u) July 28, 2025