Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε η δήμαρχος του Χέρντεκε στη Γερμανία – Κρίσιμη η κατάστασή της

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ (SPD), βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με πηγές των αρχών ασφαλείας, υπέστη πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Σοβαρά τραυματισμένη η δήμαρχος του Χέρντεκε, στη Γερμανία

Αρκετά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το WDR, είχαν ήδη αναφερθεί στο περιστατικό. Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια του περιστατικού ούτε η ταυτότητα του δράστη, σύμφωνα με τον Spiegel.

Κατά άλλες πληροφορίες την επίθεση διενήργησαν άγνωστοι άντρες έξω από το σπίτι της δημάρχου.

JUST IN – Mayor of Herdecke in Germany was «stabbed by several men» in broad daylight in front of her house. pic.twitter.com/EwL3BXl9u2 — Disclose.tv (@disclosetv) October 7, 2025

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας στο Χάγκεν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην πόλη του νομού Ennepe-Ruhr της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Η 57χρονη πολιτικός του SPD εξελέγη δήμαρχος της πόλης των 22.500 κατοίκων στον δεύτερο γύρο των εκλογών πριν από λιγότερο από μιάμιση εβδομάδα, λαμβάνοντας το 52,2% των ψήφων. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η δικηγόρος είναι παντρεμένη και μητέρα δύο εφήβων παιδιών.