Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε η δήμαρχος του Χέρντεκε στη Γερμανία – Κρίσιμη η κατάστασή της
Σε σοβαρή κατάσταση είναι η δήμαρχος του Χέρντεκε στη Γερμανία, μετά από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι
- Νοσοκομεία με ραντεβού «στο πόδι» για φασόν υπηρεσίες υγείας
- Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης
- Προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και ο πρώτος που έλεγξαν ήταν... αστυνομικός
- Μεσσηνία: Το προφίλ του δράστη και τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε, Ίρις Στάλτσερ (SPD), βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με πηγές των αρχών ασφαλείας, υπέστη πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.
Σοβαρά τραυματισμένη η δήμαρχος του Χέρντεκε, στη Γερμανία
Αρκετά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το WDR, είχαν ήδη αναφερθεί στο περιστατικό. Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια του περιστατικού ούτε η ταυτότητα του δράστη, σύμφωνα με τον Spiegel.
Κατά άλλες πληροφορίες την επίθεση διενήργησαν άγνωστοι άντρες έξω από το σπίτι της δημάρχου.
JUST IN – Mayor of Herdecke in Germany was «stabbed by several men» in broad daylight in front of her house. pic.twitter.com/EwL3BXl9u2
— Disclose.tv (@disclosetv) October 7, 2025
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας στο Χάγκεν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην πόλη του νομού Ennepe-Ruhr της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.
Η 57χρονη πολιτικός του SPD εξελέγη δήμαρχος της πόλης των 22.500 κατοίκων στον δεύτερο γύρο των εκλογών πριν από λιγότερο από μιάμιση εβδομάδα, λαμβάνοντας το 52,2% των ψήφων. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η δικηγόρος είναι παντρεμένη και μητέρα δύο εφήβων παιδιών.
- Βόλος: Βρέθηκε ζωντανός ο 53χρονος κτηνοτρόφος – Απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του
- Τσακαλώτος για προϋπολογισμό: Η κυβέρνηση παραδέχεται τις αποτυχίες της για το 2025
- Αναχωρεί για Γλασκώβη η αποστολή της Εθνικής (vids)
- Λόφος Παπούρα: Την Κυριακή η παρουσίαση της ταυτότητας του μνημείου – «Μπορεί να είναι η αποκάλυψη του αιώνα»
- Συρία: Άμεση κατάπαυση του πυρός εγκρίθηκε μεταξύ κυβέρνησης και κουρδικών δυνάμεων
- Η τελευταία συνέντευξη: Ποιους θα «έστελνε χωρίς επιστροφή στο διάστημα» η Τζέιν Γκούντολ;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις