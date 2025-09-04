Καναδάς: Ένας νεκρός και τουλάχιστον έξι τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι
Οι Αρχές μιλούν για ένα «σοβαρό περιστατικό» που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινότητα.
Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον έξι έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι στην επαρχία Μανιτόμπα του Καναδά.
Το περιστατικό εκδηλώθηκε στην Hollow Water First Nation, μια απομακρυσμένη κοινότητα με περίπου 1.000 κατοίκους.
Νεκρός είναι επίσης και ο δράστης της επίθεσης σύμφωνα με τη Βασιλική Καναδική Ιππική Αστυνομία (RCMP)
Οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν είτε αεροπορικώς είτε με ασθενοφόρο σε τοπικά νοσοκομεία, σύμφωνα με δήλωση της Shared Health, της επαρχιακής υγειονομικής αρχής, προς το BBC.
Έφτασαν με διάφορα τραύματα, δήλωσε χαρακτηριστικά ένας εκπρόσωπος.
Οι Αρχές μιλούν για ένα «σοβαρό περιστατικό» που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινότητα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη επίσημες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη ή για το αν πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια.
Οι αρχές πάντως ανέφεραν πως επί του παρόντος δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.
Mass casualty,(stabbings), event in Hollow River First Nation Manitoba. 💔 pic.twitter.com/eXrgjad9zm
— Nathalie Dion Team Canada (@Nannynannynanoo) September 4, 2025
