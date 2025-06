Επίθεση με μαχαίρι στο Μόναχο – Η αστυνομία πυροβόλησε τη δράστιδα

Η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε μια γυναίκα στο Μόναχο απόψε η οποία είχε λάβει μέρος σε επιθέσεις με μαχαίρι.

Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, η 30χρονη είχε προηγουμένως μαχαιρώσει τουλάχιστον δύο άτομα, τα οποία έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, η γυναίκα πέθανε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 30χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο υπό συνεχή ανάνηψη, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, όμως σύμφωνα με την «Bild» κατέληξε στο νοσοκομείο.

🚨BREAKING: In Munich, Germany, a 30-year-old woman stabbed several members of the public at Theresienwiese around 8:00 p.m.

Police shot and seriously wounded the attacker, who is now in emergency surgery. pic.twitter.com/bzF0RG4vIS

