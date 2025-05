Δώδεκα άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο Αμβούργο, στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της γερμανικής πόλης, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τρία από τα θύματα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλα τρία άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Η αστυνομία δηλώνει ότι έχει συλλάβει έναν ύποπτο και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση. Τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν ακόμη ασαφή.

Η επίθεση έγινε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, γύρω στις 18:00, τοπική ώρα (17:00 BST). Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Αμβούργου δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ότι σε ορισμένους εξ αυτών ο τραυματισμός είναι απειλητικός για τη ζωή τους. Σύμφωνα με την Bild, κάποιοι από τους τραυματίες χρειάστηκε να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες σε βαγόνι τρένου.

BREAKING – A woman was arrested at Hamburg Central Station, Germany, in connection with a stabbing incident that injured 12 people, six of whom sustained serious injuries.

An ongoing police operation is underway, with authorities yet to disclose the suspect’s identity or… https://t.co/Ea0KJqEmny pic.twitter.com/xQGnUUUpuG

— Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) May 23, 2025