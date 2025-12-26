Συναγερμός σήμανε σε εργοστάσιο παραγωγής ελαστικών για βαρέα οχήματα στην κεντρική Ιαπωνία, μετά από επίθεση με μαχαίρι, κατά την οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον 15 άτομα.

Εκπρόσωπος των διασωστικών υπηρεσιών ανέφερε ότι προηγήθηκε τηλεφώνημα από γειτονικό εργοστάσιο καουτσούκ, στο οποίο γινόταν λόγος για «πέντε ή έξι ανθρώπους που δέχθηκαν μαχαιρώματα».

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης έγινε χρήση και «υγρού σε μορφή σπρέι», που πιστεύεται ότι ήταν χλωρίνη.

Συνελήφθη ο δράστης

Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK, μεταδίδουν ότι ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ωστόσο, το κίνητρό του παραμένει άγνωστο.

Από το σύνολο των τραυματιών, τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε σοβαρή κατάσταση.

Τα περιστατικά εγκληματικότητας παραμένουν σχετικά σπάνια στην Ιαπωνία, χώρα που καταγράφει χαμηλά ποσοστά ανθρωποκτονιών και διαθέτει μία από τις αυστηρότερες νομοθεσίες παγκοσμίως όσον αφορά την κατοχή όπλων.