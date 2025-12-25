newspaper
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Σουηδία: Μία νεκρή και δύο τραυματίες μετά από επίθεση σε σπίτι στην Μπόντεν – Σκότωσε τον δράστη η Αστυνομία
25 Δεκεμβρίου 2025

Σουηδία: Μία νεκρή και δύο τραυματίες μετά από επίθεση σε σπίτι στην Μπόντεν – Σκότωσε τον δράστη η Αστυνομία

Οι τελευταίες πληροφορίες από το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην Μπόντεν, πόλη της Σουηδίας - Άγνωστα τα αίτια πίσω από την επίθεση

Σύνταξη
Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν νεαρό άνδρα και βρήκαν νεκρή μία γυναίκα μέσα σε ένα σπίτι στην πόλη Μπόντεν στη Σουηδία, όπου είχαν κληθεί να ερευνήσουν μια καταγγελλόμενη επίθεση.

Στο σπίτι βρέθηκε νεκρή μια 55χρονη γυναίκα, ενώ δύο άλλοι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο

Η αστυνομία στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως ένας άνδρας ηλικίας 20-30 ετών επιτέθηκε στους ενοίκους του σπιτιού και κάποιου είδους όπλο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Στο σπίτι βρέθηκε νεκρή μια 55χρονη γυναίκα. Δύο άλλοι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το σοβαρό αυτό περιστατικό, όπως τα αίτια πίσω από την επίθεση και με τι ήταν οπλισμένος ο άνδρας που σκότωσε η σουηδική Αστυνομία.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις στο Χ:

Πού βρίσκεται η πόλη Μπόντεν όπου έγινε η επίθεση

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νοτίως του Αρκτικού Κύκλου και εκεί εδρεύει το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.

