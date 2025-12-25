Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως ερευνά ένα «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν στη βόρεια Σουηδία. Η εφημερίδα Aftonbladet αναφέρει ότι πολλοί τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Aftonbladet, υπάρχουν πληροφορίες για την διάπραξη βίαιου εγκλήματος, καθώς και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία.

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου και είναι η έδρα του 19ου Συντάγματος Πεζικού της Σουηδίας.

Για «βίαιο έγκλημα» γράφει η σουηδική εφημερίδα

Την ημέρα των Χριστουγέννων σημειώθηκε ένα σοβαρό βίαιο έγκλημα στο κέντρο του Μπόντεν, σύμφωνα με πληροφορίες της σουηδικής Aftonbladet.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο λένε ότι άκουσαν κραυγές στην περιοχή, ενώ η Åsa Mjörndal, εκπρόσωπος της αστυνομίας, δήλωσε πως «είναι ένα σοβαρό περιστατικό».

Αυτή τη στιγμή, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο του Μπόντεν, καθώς η αστυνομία ειδοποιήθηκε στην περιοχή λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.

«Έχουμε μια υπόθεση σε εξέλιξη εκεί, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω περισσότερα από το ότι είναι ένα σοβαρό περιστατικό», ανέφερε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Åsa Mjörndal.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Aftonbladet, πρόκειται για ένα «σοβαρό βίαιο έγκλημα, στο οποίο φέρεται να έχουν τραυματιστεί αρκετοί άνθρωποι», ενώ η ίδια πηγή σημειώνει πως «ένας ύποπτος δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία».

Τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Ένας κάτοικος της περιοχής, με τον οποίο μίλησε η Aftonbladet, είδε πολλά αυτοκίνητα της αστυνομίας και ασθενοφόρα στον δρόμο. Το άτομο περιγράφει το μέρος ως μια ήσυχη κατοικημένη περιοχή.

«Είμαστε λίγο σοκαρισμένοι εδώ», λέει, ενώ ένας γείτονας, που ήταν έξω με τον σκύλο του, άκουσε κραυγές στην περιοχή το πρωί. «Το σκυλί φοβήθηκε, μετά ήταν ήσυχο», περιγράφει.

Η κομητεία Norrbotten επιβεβαιώνει ότι έχει δεχθεί τραυματίες μετά το συμβάν. «Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής μετά το περιστατικό», ανέφερε η Eva-Marie Svensson, υπεύθυνη επικοινωνίας της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης.