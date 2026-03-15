Επίθεση με μαχαίρι στην Αυστρία – Ένας νεκρός, ένας τραυματίας
Ο δράστης της επίθεσης αρχικά διέφυγε, αλλά λίγο αργότερα συνελήφθη από την Ομάδα Ταχείας Επέμβασης (SIG) στην Αυστρία
Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε πολυσύχναστη γειτονιά της Λιντς, στη βόρεια Αυστρία, με έναν νεκρό και έναν τραυματία.
Η έρευνα για την επίθεση με μαχαίρι είναι σε εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά
Ένας άνδρας μαχαίρωσε έναν περαστικό, ενώ επιτέθηκε με το ίδιο αιχμηρό αντικείμενο σε ακόμα έναν άνδρα λίγο πιο κάτω. Στην περιοχή επικράτησε πανικός.
Ο δράστης αρχικά διέφυγε, αλλά λίγο αργότερα συνελήφθη στην οδό Φόλκσγκάρτενστρασε από την Ομάδα Ταχείας Επέμβασης (SIG). Το μαχαίρι κατασχέθηκε. Σύμφωνα με τις Αρχές, τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα σε αυτό το στάδιο, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
Toter bei Messerstecherei in der Linzer Innenstadt:
Gegen 18 Uhr kam es zwischen zwei Personen zu einer heftigen Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Beide wurden verletzt ins Spital gebracht. pic.twitter.com/WYgk50iyI4
— Esterreicherr (@Esterreicherr) March 14, 2026
Επίθεση στην Αυστρία: Εξετάζονται ξενοφοβικά κίνητρα
Η αστυνομία περιορίστηκε να αναφέρει ότι θα δώσει περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση, τα θύματα και τον ύποπτο αργότερα. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπός της, η κλήση έκτακτης ανάγκης ελήφθη στις 17:50.
Η εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε ότι κατά πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, ο φερόμενος ως δράστης φώναξε ξενοφοβικά συνθήματα και αυτόπτης μάρτυρας τον είδε να στέκεται στη μέση δρόμου εμποδίζοντας την κυκλοφορία για λίγη ώρα.
Όπως αναφέρει το Nachrichten, το δεύτερο θύμα υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Kepler. Το πρώτο θύμα μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, χωρίς να απειλείται η ζωή του.
