ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού δέχτηκαν επίθεση άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι χθες Τρίτη, ενώ ο φερόμενος ως δράστης σκοτώθηκε από σφαίρες αστυνομικού όχι μακριά από το Σιάτλ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από fox13seattle.com).

«Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άνδρας μαχαίρωνε κόσμο έξω από σπίτι»

BREAKING | Fatal Stabbing, Suspect Shot

Three people were stabbed, two fatally, by a suspect who was then shot by police. The incident occurred following a violation of an order of protection. Get real-time updates on Citizen 📲 📍Gig Harbor, WA pic.twitter.com/oTIxlGpxDm — Citizen (@CitizenApp) February 24, 2026

Δεν έχουν ανακοινωθεί ως αυτό το στάδιο λεπτομέρειες για τα θύματα. Μόνο η ηλικία του φερόμενου ως δράστη, 32 ετών, έχει γίνει γνωστή.

«Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στις 09:30 ότι άνδρας μαχαίρωνε κόσμο έξω από σπίτι», καθώς η αστυνομία βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς το σημείο αφού ενημερώθηκε για την παρουσία προσώπου το οποίο παραβίαζε ασφαλιστικά μέτρα, κοντά στην Τακόμα, περίπου μια ώρα από το Σιάτλ, στην πολιτεία Ουάσιγκτον, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πιρς.

Police scanner traffic indicated a Sheriff’s Office deputy shot a suspect after multiple people were stabbed. https://t.co/H8sZaie73x — Bellingham Herald (@BhamHerald) February 24, 2026

«Πέμπτο θύμα»

«Τέσσερις άνθρωποι απεβίωσαν», ανάμεσά τους «ο ύποπτος, άνδρας 32 ετών», από τις σφαίρες αστυνομικού, και «πέμπτο θύμα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ