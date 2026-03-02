Δύο άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα που έφερε πάνω του δύο μαχαίρια στο Εδιμβούργο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Συγκεκριμένα δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με έναν άνδρα που έφερε σήμερα αιχμηρό όπλο σε μια κατοικημένη περιοχή του Εδιμβούργου, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Σκωτίας.

Ο ύποπτος πιστεύεται ότι έχει κρυφτεί σε πολυκατοικία. Σύμφωνα με την Daily Mail, φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν έναν άνδρα, που φοράει κρεμ χρώματος μπουφάν και καφέ φούτερ με κουκούλα, να χαμογελά και να κοιτάζει από το παράθυρο τους αστυνομικούς που βρίσκονται από κάτω.

Κάτοικος της περιοχής, ο Ουίλιαμ Ράμσεϊ, δήλωσε ότι ο άνδρας φέρεται να μπήκε στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του. «Έσπασε το τοπικό κατάστημα, πιθανόν να μαχαίρωσε δύο άτομα. Ένοπλοι αστυνομικοί και σκυλιά βρίσκονται εδώ περίπου δύο ώρες», ανέφερε.

Ο Σκοτ Κένεντι, ο επικεφαλής επιθεωρητής της αστυνομικής δύναμης της Σκωτίας, δήλωσε ότι αστυνομικοί κλήθηκαν έπειτα από πληροφορίες για έναν άνδρα με μαχαίρι νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τον Κένεντι, η αναστάτωση αντιμετωπίστηκε, δεν θεωρείται ότι υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό και το περιστατικό δεν αντιμετωπίστηκε ως τρομοκρατικό.

Νωρίτερα η Daily Mail ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη δυτική συνοικία Κάλντερ.