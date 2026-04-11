Νέα Υόρκη: Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό – Τρεις τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στη Νέα Υόρκη, μετά από επίθεση με μαχαίρι στον τερματικό σταθμό «Grand Central» στο Μανχάταν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων

Ο ύποπτος, ο οποίος έφερε μια ματσέτα έλαβε διαταγή να ρίξει το όπλο του και όρμησε στους αστυνομικούς.

Εκείνοι άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να καταλήξει λίγο αργότερα, όπως μετέδωσε το CNN.