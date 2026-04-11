Νέα Υόρκη: Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό – Τρεις τραυματίες, νεκρός ο δράστης
Ο ύποπτος, ο οποίος έφερε μια ματσέτα έλαβε διαταγή να ρίξει το όπλο του και όρμησε στους αστυνομικούς.
Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στη Νέα Υόρκη, μετά από επίθεση με μαχαίρι στον τερματικό σταθμό «Grand Central» στο Μανχάταν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων
Ο ύποπτος, ο οποίος έφερε μια ματσέτα έλαβε διαταγή να ρίξει το όπλο του και όρμησε στους αστυνομικούς.
Εκείνοι άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να καταλήξει λίγο αργότερα, όπως μετέδωσε το CNN.
A man was shot after allegedly stabbing several people at Grand Central on Saturday morning, police sources said.https://t.co/7QwjuSv6ip pic.twitter.com/vpwYZBilNI
— Eyewitness News (@ABC7NY) April 11, 2026
