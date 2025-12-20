Ένα απίστευτο και όμως αληθινό περιστατικό συνέβη σε πτήση από την Ισπανία προς τη Βρετανία, όταν μια οικογένεια φέρεται να μετέφερε νεκρή την ηλικιωμένη γιαγιά της, λέγοντας στο πλήρωμα ότι ήταν απλώς κουρασμένη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες σοκαρισμένων επιβατών, η 89χρονη Βρετανίδα μεταφέρθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο στην πτήση της EasyJet από τη Μάλαγα προς το αεροδρόμιο Γκάτγουικ, ενώ είχε ήδη καταλήξει.

Η ηλικιωμένη βοηθήθηκε να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος από πέντε συγγενείς της, οι οποίοι, όπως ανέφεραν μάρτυρες, είπαν στο προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας ότι δεν αισθανόταν καλά και ότι είχε αποκοιμηθεί.

Πώς έγινε η αποκάλυψη

Λίγο πριν την απογείωση, το πλήρωμα καμπίνας ειδοποιήθηκε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να επιστρέψει πριν καν εγκαταλείψει τον διάδρομο απογείωσης. Το υποψιασμένο πλήρωμα συνειδητοποίησε ότι η ηλικιωμένη ήταν ήδη νεκρή, γεγονός που οδήγησε σε καθυστέρηση της πτήσης κατά περίπου 12 ώρες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συνεπιβατών, το σώμα της 89χρονης μεταφέρθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο στις πίσω θέσεις του αεροσκάφους και τοποθετήθηκε στο κάθισμά της με τη βοήθεια πέντε συγγενών της.

Όπως ανέφεραν, η οικογένεια κατάφερε να την επιβιβάσει λέγοντας στον υπάλληλο ελέγχου ότι η γιαγιά ήταν απλώς κουρασμένη και είχε αποκοιμηθεί, ενώ ένας επιβάτης ισχυρίστηκε πως άκουσε μέλος της συνοδείας να δηλώνει: «Είναι εντάξει, είμαστε γιατροί».

Τι λέει η αεροπορική εταιρεία για το συμβάν

Η EasyJet υποστήριξε πως οι ανησυχίες των επιβατών ήταν αβάσιμες, τονίζοντας ότι η ηλικιωμένη διέθετε πιστοποιητικό ικανότητας για πτήση και ότι ήταν ζωντανή κατά την επιβίβασή της.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε: «Η πτήση EZY8070 από τη Μάλαγα προς το Λονδίνο Γκάτγουικ επέστρεψε στη θέση στάθμευσης πριν από την αναχώρηση, λόγω επιβάτη που χρειαζόταν επείγουσα ιατρική βοήθεια. Η πτήση συναντήθηκε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η επιβάτιδα δυστυχώς απεβίωσε. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους της επιβάτιδας και προσφέρουμε υποστήριξη και βοήθεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η ευημερία των επιβατών και του πληρώματός μας είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητα της easyJet και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους επιβάτες για την κατανόησή τους σχετικά με την καθυστέρηση».