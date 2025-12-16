Στις εντάσεις με την Ρωσία, αναφέρθηκε η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών εξωτερικού MI6, η οποία προειδοποίησε το έθνος στην πρώτη δημόσια ομιλία της ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «επιχειρεί τώρα σε ένα διάστημα μεταξύ ειρήνης και πολέμου».

Η Μπλέζ Μετρεγουέλι έγινε η πρώτη γυναίκα αρχηγός στην 116χρονη ιστορία της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της αυτό το φθινόπωρο. Συνήθως αναφερόμενη ως «C», η αρχηγός είναι το μόνο δημόσια κατονομαζόμενο μέλος της περίφημα μυστικοπαθούς οργάνωσης.

Η ομιλία της επικεφαλής της M16 για τις απειλές της Ρωσίας στη Βρετανία

Σε ομιλία της στα κεντρικά γραφεία της MI6 στο Λονδίνο τη Δευτέρα, η Μετρεγουέλι τόνισε την οξεία απειλή που θέτει η Ρωσία και κατήγγειλε τις προσπάθειες της Μόσχας να «εκφοβίσει, να σπείρει φόβο και να χειραγωγήσει».

«Όλοι μας συνεχίζουμε να νιώθουμε την απειλή μιας επιθετικής, επεκτατικής και αναθεωρητικής Ρωσίας, που επιδιώκει να υποτάξει την Ουκρανία και να παρενοχλήσει το ΝΑΤΟ… (Ο Πούτιν) παρατείνει τις διαπραγματεύσεις και μεταθέτει το κόστος του πολέμου στον δικό του πληθυσμό», είπε.

Τονίζοντας την ανάγκη για την τελειοποίηση της νέας τεχνολογίας, η Μετρεγουέλι δήλωσε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία και την κβαντική υπολογιστική θα μπορούσαν να συγκλίνουν για να δημιουργήσουν «εργαλεία επιστημονικής φαντασίας» που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως επικίνδυνα όπλα.

Τόνισε επίσης το ολοένα και πιο περίπλοκο τοπίο των απειλών που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αμφισβητείται «από τη θάλασσα μέχρι το διάστημα… το πεδίο της μάχης μέχρι την αίθουσα συνεδριάσεων. Ακόμα και τον εγκέφαλό μας, καθώς η παραπληροφόρηση χειραγωγεί την κατανόησή μας για τον άλλον και για τον εαυτό μας».

Υβριδικός πόλεμος

Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας λένε ότι η Ρωσία διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας, μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας στη γειτονική της χώρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία πράκτορες έχουν πυρπολήσει εργοστάσια που συνδέονται με την Ουκρανία, ανέφερε η αστυνομία.

Αλλού στην Ευρώπη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εντοπίστηκαν κοντά σε αεροδρόμια έχουν σταματήσει πτήσεις , ο εναέριος χώρος του ΝΑΤΟ έχει παραβιαστεί στην Πολωνία και τη Ρουμανία και υποβρύχια καλώδια έχουν διακοπεί στη Βαλτική Θάλασσα, προκαλώντας φόβους για δολιοφθορά. Η Ρωσία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτά τα περιστατικά.

Ο επικεφαλής της MI6 υπογράμμισε επίσης τη δύναμη της ανθρώπινης δράσης στην αντιμετώπιση των απειλών για την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Η καθοριστική πρόκληση του 21ου αιώνα δεν είναι απλώς ποιος χειρίζεται τις πιο ισχυρές τεχνολογίες, αλλά ποιος τις καθοδηγεί με τη μεγαλύτερη σοφία. Η ασφάλειά μας, η ευημερία μας και η ανθρωπιά μας εξαρτώνται από αυτό», δήλωσε η ίδια.

Σε έναν πιο επικίνδυνο, τεχνολογικά διαμεσολαβούμενο κόσμο, η αρχηγός ζήτησε την «επανανακάλυψη της κοινής μας ανθρωπιάς», για να καθοριστεί πώς θα εξελιχθεί το μέλλον.

«Δεν είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε που μας καθορίζει, αλλά αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε. Αυτή η επιλογή – η άσκηση της ανθρώπινης δράσης – έχει διαμορφώσει τον κόσμο μας στο παρελθόν και θα τον διαμορφώσει ξανά», πρόσθεσε.