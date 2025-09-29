Η Βρετανία μπορεί να βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία λόγω του βάθους και της έντασης των κυβερνοεπιθέσεων, των δολιοφθορών και άλλων εχθρικών δραστηριοτήτων που ενορχηστρώνει η Μόσχα εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με πρώην επικεφαλής της βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, MI5.

Η Ελίζα Μάνινγκχαμ-Μπούλερ, η οποία ηγήθηκε της υπηρεσίας εγχώριων μυστικών υπηρεσιών πριν από δύο δεκαετίες, υποστήριξε ότι η κατάσταση είχε αλλάξει «από την εισβολή στην Ουκρανία και τα διάφορα πράγματα που διάβασα τα οποία οι Ρώσοι έκαναν εδώ – δολιοφθορά, συλλογή πληροφοριών, επιθέσεις σε ανθρώπους και ούτω καθεξής».

«Μπορεί να βρισκόμαστε ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία»

«Νομίζω ότι μπορεί να έχει δίκιο όταν λέει ότι βρισκόμαστε ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία. Είναι ένα διαφορετικό είδος πολέμου, αλλά η εχθρότητα, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι φυσικές επιθέσεις, το έργο των υπηρεσιών πληροφοριών είναι εκτεταμένο», είπε, μιλώντας σε ένα podcast, σύμφωνα με τον Guardian.

Μάλιστα όπως είπε, έξι Βούλγαροι που ζούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο φυλακίστηκαν φέτος για τον ρόλο τους σε ένα δίκτυο κατασκοπείας που διεξήγαγε εχθρική παρακολούθηση σε όλη την Ευρώπη, και πέντε άνδρες καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους σε εμπρηστική επίθεση που διέταξε η Μόσχα σε μια αποθήκη που περιείχε προμήθειες με προορισμό την Ουκρανία.

Ο Πατ ΜακΦάντεν, τότε υπουργός του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε πέρυσι ότι η Ρωσία είχε εντείνει τις κυβερνοεπιθέσεις της κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι χάκερ έχουν στοχεύσει μια σειρά από βρετανικές επιχειρήσεις. Ενώ η πηγή των επιθέσεων μπορεί να χρειαστεί χρόνο για να εντοπιστεί, πολλές από αυτές υποψιάζονται ότι προέρχονται από τη Ρωσία.

Αρκετοί από τους συμμάχους του Ηνωμένου Βασιλείου στο ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη έχουν πληγεί από πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με πιο αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η Πολωνία 19 άοπλα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη διέσχισαν τον εναέριο χώρο της αυτόν τον μήνα.

Η συνάντηση με τον Πούτιν

Η πρώην επικεφαλής της MI5 αναφέρθηκε και στον Βλαντίμιρ Πούτιν το 2005, όταν τον συνάντησε στο Λονδίνο έπειτα από σύνοδο του G8.

Όπως είπε, αν και τότε υπήρχαν ελπίδες ότι η Ρωσία θα γινόταν εταίρος της Δύσης, σύντομα αποδείχθηκε το αντίθετο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δολοφονία του Αλεξάντρ Λιτβινένκο το 2006 με ραδιενεργό πολώνιο, υπόθεση για την οποία δημόσια έρευνα κατέληξε ότι ενέργησαν πράκτορες της Μόσχας πιθανότατα με εντολή του Ρώσου προέδρου.