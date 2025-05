Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα κυρώσεις σε ευρεία κλίμακα που στοχοθετούν τον στρατιωτικό, τον ενεργειακό και τον χρηματοοικονομικό τομέα της Ρωσίας, εντείνοντας την πίεσή της στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι οι 100 κυρώσεις που επιβάλλει ακολουθούν τις ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drone) το Σαββατοκύριακο κατά ουκρανικών πόλεων, στη μεγαλύτερη επίθεση με drones που πραγματοποιεί στη διάρκεια του πολέμου.

Τα νέα μέτρα έχουν στόχο τις εφοδιαστικές αλυσίδες των ρωσικών οπλικών συστημάτων, περιλαμβανομένων των πυραύλων Iskander, τις χρηματοδοτούμενες από το Κρεμλίνο επιχειρήσεις ενημέρωσης, χρηματοοικονομικά ιδρύματα που βοηθούν τη Ρωσία να αποφύγει τις κυρώσεις όπως και πλοία στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» πετρελαιοφόρων της Ρωσίας, ανακοίνωσε η Βρετανία.

«Παροτρύνουμε (σ.σ. τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν» να συμφωνήσει αμέσως σε μια πλήρη, άνευ προϋποθέσεων κατάπαυση του πυρός, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν συνομιλίες επί μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», σημείωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι.

«Ήμασταν σαφείς ότι η καθυστέρηση των ειρηνευτικών προσπαθειών μόνον θα διπλασίαζε την αποφασιστικότητά μας να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αμυνθεί και να χρησιμοποιήσει τις κυρώσεις μας για να περιορίσει την πολεμική μηχανή του Πούτιν».

Ο Λάμι είχε κάνει σχετική ανάρτηση και τη Δευτέρα στο X:

Thank you @kajakallas for your work to deliver the UK-EU Security and Defence Partnership that will make Europeans safer and more secure.

We discussed next steps in our cooperation, as we increase economic pressure on Russia and urge continued restraint in India and Pakistan. pic.twitter.com/jOwEfZTj2P

— David Lammy (@DavidLammy) May 19, 2025