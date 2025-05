Ζελένσκι: «Αν η Ρωσία αρνηθεί να σταματήσει τις δολοφονίες» τότε «αξίζουν περαιτέρω κυρώσεις»

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν θα ωφεληθεί από ενδεχόμενη αποχώρηση των ΗΠΑ από τις προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προειδοποίησε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι ουσιώδες για όλους μας να μην αποστασιοποιηθούν οι ΗΠΑ από τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης, αφού ο μόνος που θα ωφεληθεί από αυτό θα είναι ο (ρώσος πρόεδρος) Πούτιν», αναφέρει ο Ζελένσκι σε ανάρτησή στα κοινωνικά δίκτυα, στον απόηχο της τηλεφωνικής επικοινωνίας Πούτιν-Τραμπ.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι τόνισε πως η επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας θα είναι «καθοριστικής σημασίας» για την ικανότητά της να συνεχίσει την εισβολή στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται προσπάθεια για να πειστεί η Ουάσινγκτον σε μια περίοδο που ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει την εξομάλυνση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας.

«Οι αμερικανικές κυρώσεις στον τραπεζικό και ενεργειακό τομέα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό εάν ο Πούτιν και ο ρωσικός στρατός θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται από αυτόν τον πόλεμο ή θα αντιμετωπίσουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες», δήλωσε απόψε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

