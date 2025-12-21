Τροχαίο με ανατροπή οχήματος στην εθνική οδό Πύργου – Τριπόλεως
Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος της Βαρβάσαινας - Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην εθνική οδό Πύργου – Τριπόλεως με τον οδηγό να γλυτώνει τα χειρότερα,.
Συγκεκριμένα το τροχαίο συνέβη περίπου στις 5 το πρωί στο ύψος της ανηφόρας της Βαρβάσαινας προς Ολυμπία.
Έχασε τον έλεγχο
Το ΙΧ αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε στον τσιμέντινο αύλακα απορροής ομβρίων στην άκρη του δρόμου όπου ανατράπηκε.
Ο οδηγός με τη βοήθεια διερχόμενων βγήκε χωρίς κάποιο τραυματισμό από το όχημα, αλλά εμφανώς σοκαρισμένος από το ατύχημα.
