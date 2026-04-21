Πρόστιμο 300 ευρώ επιβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε μουσικούς του δρόμου που έπαιζαν στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης κοντά στον Λευκό Πύργο.

Το πρόστιμο αφορά το συγκρότημα Yilturum, με τη Δημοτική Αστυνομία να το επιβάλλει σε δύο μέλη του, χωρίς να δεχτούν ούτε προειδοποίηση, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι.

«Θα συνεχίσουμε» λένε οι μουσικοί

Οι δύο μουσικοί περιέγραψαν το περιστατικό στα κοινωνικά δίκτυα και ευχαρίστησαν τον κόσμο για τη στήριξη και την αλληλεγγύη που επέδειξε.

Χθες το απόγευμα (19/4) βρισκόμασταν στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στον Λευκό Πύργο συγκεκριμένα, και παίζαμε μουσική με ενισχυτές και μικρόφωνο. Το κλίμα ήταν πολύ όμορφο, όλα κυλούσαν ήρεμα, μέχρι που εμφανίστηκαν δύο όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και μας διέταξαν να κλείσουμε ενισχυτές και μικρόφωνο, για να μην ακούσει ο κόσμος γύρω μας τι θα μας έλεγαν.

Χωρίς να έχει προηγηθεί λοιπόν καμία απολύτως προειδοποίηση, μας ανακοινώνουν πως θα μας κόψουν πρόστιμο 300 ευρώ. (Κανονικά θα μας έκοβαν πρόστιμο 600 ευρώ , αλλά μας έκαναν χάρη οι γλυκουλιδες)

Απ’ ότι φαίνεται είναι παράνομο πλεον ακόμα και το να τραγουδάς με μικρόφωνο στη παραλιακή. Όπως είπαν και οι ίδιοι, η μικροφωνικη στη παραλιακή έχει απαγορευτεί εδώ και μήνες. Εμείς δε γνωρίζαμε τίποτα τέτοιο εντωμεταξυ, γιατί όλη την ώρα βλέπαμε μουσικούς του δρόμου στη παραλιακή.

View this post on Instagram A post shared by in.gr (@in.gr_official)

Παρόλαυτα, αφού κόπηκε το πρόστιμο, δεν σταματήσαμε να τραγουδάμε. Λέμε, τώρα το κακό έγινε, ας κάνουμε τουλάχιστον αυτό για το οποίο ζούμε. Αφού δε μας φέρανε (ακόμα) το πιστόλι στο κρόταφο, επειδή τολμάμε να τραγουδήσουμε με μικρόφωνο, ας το απολαύσουμε όσο μπορούμε.

Να πούμε κάπου εδώ πως η στήριξη από τον κόσμο όταν έγινε το συμβάν αλλά και έπειτα, ήταν τεράστια. Δεν το περιμέναμε καθόλου και είμαστε ακόμα πολύ συγκινημένοι.

Ευχαριστούμε ταπεινά και από καρδιάς για αυτή την μεγάλη αγκαλιά και για την οικονομική στήριξη. Δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε να κάνουμε ένσταση για το πρόστιμο, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η στήριξη σας όμως είναι η δύναμή μας , και τουλάχιστον παρακαλούμε να κοινοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το περιστατικό. Είστε η δύναμη μας.

Εμείς θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε, όσο και αν ενοχλούμε, γιατί αυτό ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα.

Λεγόμαστε Yilturum, είμαστε η Ευαγγελία και ο Γιώργος, αγαπάμε τη μουσική και κάνουμε ο,τι καλύτερο μπορούμε για να την εξυπηρετούμε.

Η απάντηση του Δήμου

Απάντηση για το περιστατικό έδωσε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος.

Σύμφωνα με τον κ. Δημαρέλο, «οι μουσικοί του δρόμου μπορούν να παίζουν όπου θέλουν, εκτός ωρών κοινής ησυχίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει μεγαφωνική εγκατάσταση που προκαλεί την όχληση».