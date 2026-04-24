Για πρώτη φορά στον Πειραιά η φρεγάτα «Κίμων» – Η στιγμή του ελλιμενισμού της

Στο λιμάνι του Πειραιά έκανε σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου, την παρθενική της εντυπωσιακή εμφάνιση η υπερσύγχρονη φρεγάτα τύπου Belharra, «Κίμων».

Η άφιξη της νέας ναυαρχίδας του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού μαγνήτισε τα βλέμματα των πολιτών που βρέθηκαν στην περιοχή, χάρη στον επιβλητικό της όγκο και τον υπερσύγχρονο σχεδιασμό της.

Ο κατάπλους του πλοίου στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας δεν είναι τυχαίος, καθώς συνδέεται άμεσα με διπλωματικές και γεωπολιτικές εξελίξεις. Το πρωί του Σαββάτου, η φρεγάτα πρόκειται να φιλοξενήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, αναμένεται να επιβεβαιωθεί η ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί το 2021.

Η συνάντηση πάνω στο κατάστρωμα της πρώτης ελληνικής Belharra υπογραμμίζει την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Παρισιού στον τομέα της άμυνας, σηματοδοτώντας παράλληλα την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ισχύος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.