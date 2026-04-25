Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση σε κτίριο υπό κατάληψη – Περισσότερες από 15 προσαγωγές

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 16:00, ομάδα ατόμων του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου βρέθηκε επί της οδού Πιστών και επιχείρησαν να μπουν σε εγκαταλειμμένο κτήριο, με σκοπό την κατάληψη του.



Προσαγωγές

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, προκειμένου να αποτρέψουν την κατάληψη του κτηρίου, πραγματοποιώντας τουλάχιστον 15 προσαγωγές.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση ομάδας μελών του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, «Οι κατασταλτικές δυνάμεις περικύκλωσαν την ευρύτερη περιοχή γύρω από την νέα κατάληψη… έκαναν γύρες στην ευρύτερη περιοχή καθώς και στο κέντρο της πόλης και στα δυτικά, κάνοντας ελέγχους σε διερχόμενο κόσμο».