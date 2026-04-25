Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση σε κτίριο υπό κατάληψη – Περισσότερες από 15 προσαγωγές
Αστυνομικές δυνάμεις έκαναν έφοδο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο οποίο που λίγες ώρες νωρίτερα είχε γίνει κατάληψη από ομάδα αντιεξουσιαστών
- Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά
- Ο πολιτικός «χωρισμός» Τραμπ – Μελόνι αποδεικνύει πως ΕΕ και MAGA δεν μπορούν να βρουν κοινό έδαφος
- Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία
- Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς
Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 16:00, ομάδα ατόμων του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου βρέθηκε επί της οδού Πιστών και επιχείρησαν να μπουν σε εγκαταλειμμένο κτήριο, με σκοπό την κατάληψη του.
Προσαγωγές
Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, προκειμένου να αποτρέψουν την κατάληψη του κτηρίου, πραγματοποιώντας τουλάχιστον 15 προσαγωγές.
Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση ομάδας μελών του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, «Οι κατασταλτικές δυνάμεις περικύκλωσαν την ευρύτερη περιοχή γύρω από την νέα κατάληψη… έκαναν γύρες στην ευρύτερη περιοχή καθώς και στο κέντρο της πόλης και στα δυτικά, κάνοντας ελέγχους σε διερχόμενο κόσμο».
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό
- Clavicular: Οριστικός αποκλεισμός από το YouTube – Looksmaxxing, σφυριά στο πρόσωπο, στεροειδή, συλλήψεις
- LIVE ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
- Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδούς του ΠΑΟΚ στον Βόλο (pics)
- Σχεδιάζετε πεζοπορία στην Ευρώπη; Αυτά είναι τα πιο «παρθένα» εθνικά πάρκα
- Ψυχική υγεία στην Ευρώπη: Πόσο κοστίζει η ψυχοθεραπεία και ποιοι εργαζόμενοι βρίσκονται πιο κοντά στο burnout
- Live η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα σε εκδήλωση του ΚΚΕ στην Καισαριανή
