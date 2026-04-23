Ασλανίδης: Αν ο Καραμανλής δεν λεγόταν έτσι δεν θα δούλευε ούτε σε στάβλο, όχι να έχει το υπουργείο Μεταφορών
Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή θα δηλώσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης. Πυρά κατά του πρώην υπουργού έξω από τον Άρειο Πάγο
- Κεφαλονιά: «Το απήγαγαν το παιδί μου και το πήγαν εκεί» – Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης
- Τραυματίστηκε τουρίστρια στο Ηράκλειο - Σκόνταψε σε σπασμένες πλάκες
- Πώς θα γλιτώσετε τους πλειστηριασμούς για χρέη – Τα «μυστικά»
- Παρολίγο τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν μέσα σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου
Στον Άρειο Πάγο προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, στο πλαίσιο της ανάκρισης για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, μετέβη ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης.
Ο κ. Ασλανίδης, μεταξύ άλλων, ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα. Όπως τόνισε, «δήλωσα παράσταση κατηγορίας για τη δικογραφία που πήγε από τη Βουλή στον Άρειο Πάγο. Είναι απαράδεκτη και προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών το κατηγορητήριο γιατί είναι μόνο για παράβαση καθήκοντος που αφορά τη χρηματοδότηση και την υποστελέχωση του ΟΣΕ. Καμία αναφορά στο έγκλημα στα Τέμπη, καμία αναφορά ότι επί τόσα χρόνια είχαν προειδοποιήσει ότι θα γινόταν το δυστύχημα και όλες αυτές οι παραβλέψεις που γίνανε. Δηλαδή δεν συνέβησαν ποτέ τα Τέμπη για την ελληνική Βουλή, γιατί η ελληνική Βουλή έκρινε το κατηγορητήριο και πήγε ο Καραμανλής».
«Τα στοιχεία είναι αδιάσειστα, πιστεύουμε να γίνει μια σωστή δικογραφία»
Ο Παύλος Ασλανίδης σημείωσε ακολούθως ότι «άκουσα ότι ο Καραμανλής δήλωσε ότι αν δεν λεγόταν Καραμανλής δεν θα τον κυνηγούσαν. Εγώ έχω να πω ότι αν δεν λεγόταν Καραμανλής δεν θα ήταν να δουλέψει ούτε σε στάβλο και όχι να έχει ένα υπουργείο Μεταφορών, με όλο αυτό που συνέβη».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, ο ανακριτής τον ενημέρωσε ότι έχουν δηλώσει παράσταση κατηγορίας και άλλοι συγγενείς και πως η διαδικασία της ανάκρισης είναι σε εξέλιξη.
«Πιστεύουμε κάποια στιγμή να γίνει μια σωστή δικογραφία για τον Καραμανλή για να πάει. Εμείς τα στοιχεία τα έχουμε και είναι αδιάσειστα τα στοιχεία. Απλά η αλήθεια έχει σταματήσει έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο. Η δικαιοσύνη προχωράει. Αυτή η λειτουργία της είναι… θέλουν να προχωρήσουνε. Άλλοι δεν τους αφήνουν να προχωρήσουν όπως πρέπει. Όταν αυτό το κατηγορητήριο είναι μόνο για παράβαση καθήκοντος και μόνο για υποστελέχωση και χρηματοδότηση, τι άλλο να πούμε;» ανέφερε κλείνοντας ο κ. Ασλανίδης.
- Ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών – Επιστρέφω γιατί δεν υπάρχει κανονικότητα στη χώρα
- Άγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου» – Συγκλονίζει η ανάρτηση του ταξίαρχου για τον γιο του
- Ο Ντιαλό είναι ο κορυφαίος αμυντικός της Euroleague (pic)
- Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου
- Η γη της ελιάς: Οι αποκαλύψεις δοκιμάζουν τις σχέσεις
- Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
- ΕΛΣΤΑΤ: «Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο – Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια
- Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
