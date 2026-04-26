Γιορτή σήμερα 26 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Η σημερινή ημέρα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο εορτολόγιο, καθώς συνδυάζει τη μνήμη μιας σημαντικής Οσίας με μια από τις πιο εμβληματικές κινητές εορτές της περιόδου μετά το Πάσχα. Αν αναζητάτε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα, δείτε παρακάτω ποιοι περιμένουν ευχές.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 26 Απριλίου 2026, σύμφωνα με την Εκκλησία, την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Γλαφυρός

Γλαφύρα, Γλαφυρή, Γλαφυρούλα

Μυροφόρα

Κυριακή των Μυροφόρων

Αν και η συγκεκριμένη εορτή είναι κινητή (εξαρτάται από την ημερομηνία του Πάσχα), φέτος συμπίπτει με την πεgρίοδο αυτή, τιμώντας τις γυναίκες εκείνες που με θάρρος και πίστη πήγαν στον Τάφο του Κυρίου για να αλείψουν το Σώμα Του με αρώματα (μύρα).

Οι Μυροφόρες έγιναν οι πρώτοι μάρτυρες της Αναστάσεως, μεταφέροντας το χαρμόσυνο μήνυμα στους Μαθητές.

Οσία Γλαφύρα

Η Οσία Γλαφύρα έζησε κατά τους χρόνους του βασιλιά Λικινίου. Υπήρξε πιστή ακόλουθος της συζύγου του Λικινίου, Κωνσταντίας, και διακρίθηκε για την αρετή και τη σταθερότητά της στις χριστιανικές αξίες, παρά τις διώξεις της εποχής. Το όνομά της, που σημαίνει “κομψή” και “λεπτή”, παραμένει σπάνιο αλλά ιδιαίτερο στην ελληνική παράδοση.

