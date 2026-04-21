Ολυμπιακός – ΝΟ Ρεθύμνου 15-6: Περίπατος και 22/22 στο πρωτάθλημα
Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του ΝΟ Ρεθύμνου με 15-6 και ολοκλήρωσε αήττητος τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, στην αυλαία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.
- Της πούλησε έρωτα, της έκλεψε μια περιουσία – Τα ύπουλα κόλπα της διαδικτυακής απάτης
- Υπό αμφισβήτηση η πνευματική διαύγεια του Τραμπ - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ
- Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Θεσσαλονίκη – «Κλείστε πόρτες και παράθυρα»
- Η Κίνα τα βάζει με την παραδοσιακή κινεζική ιατρική
Ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητο σερί του, καθώς επικράτησε με 15-6 του ΝΟ Ρεθύμνου και ολοκλήρωσε νικηφόρα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για την κανονική διάρκεια της Water polo League.
Οι Ερυθρόλευκες ήταν καταιγιστικές από το πρώτο μέρος του παιχνιδιού, κάτι το οποίο αποδεικνύει το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να σημειώσουν μόνο ένα γκολ μέχρι το ημίχρονο (12-1).
Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο, ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του ματς με το «νέο αίμα», με αθλήτριες της Ακαδημίας του (Κωνσταντοπούλου, Κλεισούρα, Κραβαρίτη, Τζωρακάκη, Κουρτίδου, Διρχαλίδου, Λαναρά) και με όπλο την επιθετική κόντρα στην ομάδα της Κρήτης, πανηγυρίσε μία άνετη εντός έδρας νίκη, για το «22 στα 22» στο πρωτάθλημα.
Τα στατιστικά στο Ολυμπιακός – Ρέθυμνο
Τα οκτάλεπτα: 8-1, 4-0, 1-2, 2-3
Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κλεισούρα 4, Κουρέτα 1, Σάντα 2, Κραβαρίτη, Αντριους, Σιούτη 1, Τζωρακάκη 1, Νίνου 1, Κουρτίδου 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά 3
ΝΟ Ρεθύμνου: Πουλοπούλου, Χατζημανώλη, Ανυφαντάκη, Ρουσάκη 1, Συριανόγλου, Κεχαγιόγλου 2, Λογοθέτη, Πέττα, Μουλάν 3
- Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)
- Άρης: Με Σιάο, Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο απέναντι στον Πανιώνιο!
- ΠΑΟΚ: Ξανά νοκ άουτ με θλάση ο Γιακουμάκης
- Δανία: Νεαρός ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι
- Από τον Κλοπ, στον Ποτσετίνο: Τα ονόματα που ακούγονται για τον πάγκο της Ρεάλ
- Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν (pic)
- Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ
