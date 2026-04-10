Εθνική Ανδρών Πόλο: Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία για τις θέσεις 1-4
Άλλα Αθλήματα 10 Απριλίου 2026, 22:54

Εθνική Ανδρών Πόλο: Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία για τις θέσεις 1-4

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα αντιμετωπίσει το Μ. Σάββατο (11/4, 17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) θα αντιμετωπίσει ξανά την Εθνική Ουγγαρίας, αυτή τη φορά για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τετράδα.

Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Ένα ακόμη ραντεβού με την Ουγγαρία, μέσα σε λίγες ημέρες, έχει Εθνική Ανδρών Πόλο στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη. Στο πλαίσιο του ομίλου για τις θέσεις 1-4 στο προκριματικό τουρνουά του World Cup Υδατοσφαίρισης Ανδρών, οι διεθνείς μας θα αντιμετωπίσουν τους Μαγυάρους το Μ. Σάββατο (11/4, 17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ).

Απαλλαγμένη από το άγχος της πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας (20-26/7), η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τετράδα. Και σε αυτή την προσπάθειά της θα έχει για μια ακόμη φορά στο πλευρό της το ελληνικό κοινό, που θα γεμίσει το κολυμβητήριο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε με ήττα στις λεπτομέρειες από την Ιταλία (16-14) τους αγώνες του στον όμιλο για τις θέσεις 1-4. Όπως άλλωστε και η Ουγγαρία, με αντίπαλο την Ισπανία (9-13). Θυμίζουμε πως οι ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στην πρεμιέρα του προκριματικού τουρνουά του World Cup, τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4), με την Ουγγαρία να κερδίζει στο φινάλε με 13-12.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος έχει επιλέξει τους εξής 16 παίκτες: Νίκος Γαρδίκας (Απόλλων Σμύρνης), Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς, Δημήτρης Χατζής (ΝΟ Βουλιαγμένης), Ζαννής Αλαφραγκής, Νίκος Γκίλλας, Μανόλης Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός), Νίκος Παπανικολάου, Δημήτρης Σκουμπάκης (Παναθηναϊκός), Στέλιος Αργυρόπουλος (Φερεντσβάρος), Στάθης Καλογερόπουλος (Μαρσέιγ).

Το πρόγραμμα

Μ. Σάββατο (11/4)

13:30 Κροατία – ΗΠΑ (Θέσεις 5-8)

15:30 Σερβία – Ολλανδία (Θέσεις 5-8)

17:30 Ουγγαρία – ΕΛΛΑΔΑ (Θέσεις 1-4)

19:45 Ιταλία – Ισπανία (Θέσεις 1-4)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (θέσεις 1-4)

1. Ισπανία (13-9) 3

2. Ιταλία (16-14) 3

3. ΕΛΛΑΔΑ (14-16) 0

4. Ουγγαρία (9-13) 0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (θέσεις 5-8)

1. Κροατία (12-8) 3

2. ΗΠΑ (14-12) 3

3. Σερβία (12-14) 0

4. Ολλανδία (8-12) 0

Πετρέλαιο
Bruegel: Μπορεί ένα «διόδιο» στα Στενά του Ορμούζ να λύσει την πετρελαϊκή κρίση – Ποιος θα πληρώσει

Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Wall Street: Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)
Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)

Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να σκοράρει δύο φορές, η Γουέστ Χαμ επικράτησε 4-0 της ουραγού και καταδικασμένης Γουλβς και πήρε βαθιά ανάσα στην προσπάθεια που κάνει να εξασφαλίσει την παραμονή της.

Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)

Ανατριχιαστικές στιγμές στη «Μπεογκράτσκα Αρένα» το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον θρυλικό προπονητή Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις.

Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο
Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο

Η Μονακό των οκτώ παικτών και με τους Τζέιμς, Οκόμπο να έχουν από 16π. έκαστος άντεξε και πήρε τη νίκη σπουδαία νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-86, κλειδώνοντας θέση στα πλέι ιν της Euroleague.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα για την 31η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς
LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς

LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Γουλβς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική χάντμπολ των γυναικών
Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική γυναικών

Η Εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών ταξιδεύει στο Λιντς της Αυστρίας, με στόχο την προσεχή Κυριακή να γιορτάσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro 2026, που θα είναι και η πρώτη στην ιστορία.

Μετά το φινάλε του Champions League…
Μετά το φινάλε του Champions League…

Από τις 24/2 στο Λεβερκούζεν ακολούθησαν για τον Ολυμπιακό 5 ματς, με ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενός αγώνα κάθε εβδομάδα, και όμως αυτό όπως φαίνεται δεν λειτούργησε ευεργετικά όπως θα περίμενε κανείς.

Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας
Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας

Η Ιταλία θα επιστρέψει στο γήπεδο για δύο φιλικά τον Ιούνιο, το ένα με την Εθνική Ελλάδας και το άλλο με το Λουξεμβούργο, ενώ στον πάγκο των Ατζούρι θα κάθεται ο Σίλβιο Μπαλντίνι, προπονητής της U21.

Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)

Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να σκοράρει δύο φορές, η Γουέστ Χαμ επικράτησε 4-0 της ουραγού και καταδικασμένης Γουλβς και πήρε βαθιά ανάσα στην προσπάθεια που κάνει να εξασφαλίσει την παραμονή της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες
Ελλάδα 11.04.26

Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες

Οι δράστες έκαναν διάρρηξη σε σπίτι στη Βάρη - Για να διαφύγουν επιχείρησαν να εμβολίσουν με το όχημά τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και αυτοί απάντησαν πυροβολώντας τρεις φορές στα λάστιχα

Σύνταξη
Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
Μπάσκετ 10.04.26

Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)

Ανατριχιαστικές στιγμές στη «Μπεογκράτσκα Αρένα» το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον θρυλικό προπονητή Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις.

Σύνταξη
Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria»
2023. 10.04.26

Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria» - Ο θάνατος του, άλλαξε τα πάντα

«Ο Άνγκους ήταν η ραχοκοκαλιά αυτής της σεζόν. Συνηθίζαμε να μιλάμε γι' αυτό, επειδή ήθελα να μείνει καθαρός», δήλωσε ο Σαμ Λέβινστον, αναφερόμενος στον εκλιπόντα ηθοποιό του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο
Μπάσκετ 10.04.26

Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86: «Έκλεισε» θέση στο πλέι ιν με ηγέτες Τζέιμς – Οκόμπο

Η Μονακό των οκτώ παικτών και με τους Τζέιμς, Οκόμπο να έχουν από 16π. έκαστος άντεξε και πήρε τη νίκη σπουδαία νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-86, κλειδώνοντας θέση στα πλέι ιν της Euroleague.

Σύνταξη
Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 10.04.26

Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο

Πρέπει να ελπίζουμε ότι ο Νετανιάχου δεν μιλά για διαπραγματεύσεις απλώς για να εκπληρώσει μια υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα ενεργεί για να σαμποτάρει την κατάπαυση του πυρός, σημειώνει η Haaretz.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα
Ποδόσφαιρο 10.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χιρόνα για την 31η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 10.04.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς

LIVE: Γουέστ Χαμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Γουλβς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό
Ελλάδα 10.04.26

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ιόνια Οδό

Το ατύχημα σημειώθηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του στην Ιόνια Οδό στο ύψος των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Φιλιππιάδας.

Σύνταξη
Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική χάντμπολ των γυναικών
Χάντμπολ 10.04.26

Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική γυναικών

Η Εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών ταξιδεύει στο Λιντς της Αυστρίας, με στόχο την προσεχή Κυριακή να γιορτάσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro 2026, που θα είναι και η πρώτη στην ιστορία.

Σύνταξη
Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
Μέλλον ή δρόμος; 10.04.26

We choose «Trainspotting» - Επιστρέφει η θρυλική ταινία με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρεμιέρα

Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σάββατο 11 Απριλίου 2026
