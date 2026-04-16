Εθνική πόλο Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά του World Cup

Αντίστροφα μετράει η Εθνική πόλο των γυναικών ενόψει των αγώνων για την Division 1 των προκριματικών του World Cup, που θα διεξαχθούν το διάστημα 1-6 Μαΐου στο Ρότερνταμ. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι μια από τις οκτώ ομάδες που θα διεκδικήσουν τα πέντε «εισιτήρια» για την τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία θα λάβει χώρα τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ, παράλληλα με τους αγώνες των ανδρών.

Η «γαλανόλευκη», η οποία κατέκτησε πέρυσι στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας τον τίτλο στο World Cup, θα αντιμετωπίσει τις Ιταλία, Ολλανδία και την -«οικοδέσποινα» της τελικής φάσης- Αυστραλία στο πλαίσιο του Β΄ ομίλου, ενώ ΗΠΑ, Ουγγαρία, Ιαπωνία και Ισπανία συνθέτουν τον Α΄ όμιλο.

Η προετοιμασία της εθνικής γυναικών για τα προκριματικά της διοργάνωσης αρχίζει την Τετάρτη 22 Απριλίου στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Χάρη Παυλίδη, να έχει απευθύνει πρόσκληση σε 18 αθλήτριες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι τρεις που απουσίασαν από το εφετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας (Στεφανία Σάντα, Αθηνά Γιαννοπούλου και Νεφέλη Κρασσά), λείπει, όμως, από τον «κορμό» του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος η Ειρήνη Νίνου.

Εθνική πόλο Γυναικών: Αναλυτικά οι πολίστριες που κλήθηκαν στην προετοιμασία

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Κυριακοπούλου Νικολέτα, Σαλταμανίκα Ραφαέλα.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Κρασσά Νεφέλη Άννα, Κοτσιώνη Μαρίνα, Ξενάκη Ελένη, Φουράκη Ασπασία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Πλευρίτου Βασιλική, Σάντα Στεφανία, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.

CN SABADELL: Γιαννοπούλου Αθηνά Δήμητρα.

FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το World Cup, η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Κυριακή 26 Απριλίου την αντίστοιχη της Ουγγαρίας στο ΟΑΚΑ.