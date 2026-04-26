Έγραψε ιστορία ο απίθανος ΟΦΗ που νίκησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση και κατέκτησε το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας Betsson στα 100 χρόνια ζωής του.

Έξαλλοι πανηγυρισμοί με το σφύριγμα της λήξης για τον Όμιλο που εξασφάλισε και την παρουσία του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης τη νέα σεζόν.

Δεν κατάφεραν όλοι να βρεθούν στον Βόλο και έμειναν πίσω, ωστόσο στο Ηράκλειο έγινε ο… κακός χαμός με ξέφρενα πανηγύρια από τους φίλους της ομάδας που έμειναν στην Κρήτη.

Φυσικά οι περισσότεροι από αυτούς, αλλά και άλλοι πολλοί οπαδοί του ΟΦΗ θα περιμένουν όλοι μαζί την άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο προκειμένου να τους αποθεώσουν με… τιμές αρχηγού κράτους!

