Αυτή είναι η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου Ελλάδας – Ο ΟΦΗ το πήρε δεύτερη φορά
Χρειάστηκε να περιμένει 39 ολόκληρα χρόνια για να επαναλάβει το κατόρθωμά του, κατακτώντας για δεύτερη φορά το Κύπελλο Ελλάδας Betsson
O ΟΦΗ έκανε την υπέρβαση, νίκησε με 3-2 τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία του.
Χρειάστηκε να περιμένει 39 ολόκληρα χρόνια για να επαναλάβει το κατόρθωμά του, βάζοντας και πάλι… φωτιά στο Ηράκλειο, με τους Κρητικούς να κατακτούν τίτλο στα δικά τους 100 χρόνια και να αφήνουν τον Δικέφαλο του Βορρά με άδεια χέρια.
Η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ολυμπιακός (29):1947, 1951, 1952, 1953 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2020, 2025
Παναθηναϊκός (20): 1940, 1948, 1955, 1967, 1969, 1977, 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 2004, 2010, 2014, 2022, 2024
ΑΕΚ (16): 1932, 1939, 1949, 1950, 1956, 1964, 1966, 1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 2002, 2011, 2016, 2023
ΠΑΟΚ (8): 1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019, 2021
Πανιώνιος (2): 1979, 1998
ΟΦΗ (2): 1987, 2026
ΑΕΛ (2): 1985, 2007
Άρης (1): 1970
Ηρακλής (1): 1976
Καστοριά (1): 1980
Εθνικός Πειραιώς (1): 1933
- Αυτή είναι η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου Ελλάδας – Ο ΟΦΗ το πήρε δεύτερη φορά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις