Αυτή είναι η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου Ελλάδας – Ο ΟΦΗ το πήρε δεύτερη φορά

O ΟΦΗ έκανε την υπέρβαση, νίκησε με 3-2 τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία του.

Χρειάστηκε να περιμένει 39 ολόκληρα χρόνια για να επαναλάβει το κατόρθωμά του, βάζοντας και πάλι… φωτιά στο Ηράκλειο, με τους Κρητικούς να κατακτούν τίτλο στα δικά τους 100 χρόνια και να αφήνουν τον Δικέφαλο του Βορρά με άδεια χέρια.

Η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ολυμπιακός (29):1947, 1951, 1952, 1953 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2020, 2025

Παναθηναϊκός (20): 1940, 1948, 1955, 1967, 1969, 1977, 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 2004, 2010, 2014, 2022, 2024

ΑΕΚ (16): 1932, 1939, 1949, 1950, 1956, 1964, 1966, 1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 2002, 2011, 2016, 2023

ΠΑΟΚ (8): 1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019, 2021

Πανιώνιος (2): 1979, 1998

ΟΦΗ (2): 1987, 2026

ΑΕΛ (2): 1985, 2007

Άρης (1): 1970

Ηρακλής (1): 1976

Καστοριά (1): 1980

Εθνικός Πειραιώς (1): 1933