Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της
Κόσμος 25 Απριλίου 2026, 22:10

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όταν οι ηγέτες της ΕΕ έφτασαν στην Κύπρο για διήμερες συνομιλίες, η ατμόσφαιρα ήταν τόσο θερμή ηλιόλουστη όσο και το ίδιο το νησί.  

Αυτό το εξασφάλισε η απουσία του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος δεν συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής μετά την ήττα του στις εκλογές — ο άνθρωπος που για 16 χρόνια προκαλούσε προβλήματα στους ομολόγους του. 

Ωστόσο, μετά από εντατικές συζητήσεις σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της Ένωσης, την ενεργειακή πολιτική και τον επταετή προϋπολογισμό ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης έπρεπε τελικά να είναι ειλικρινείς με τους εαυτούς τους: τα προβλήματά τους είναι πολύ μεγαλύτερα από έναν μόνο άνθρωπο. 

«Ο Όρμπαν ήταν, από ορισμένες απόψεις, πιθανώς ο αποδιοπομπαίος τράγος πίσω από τον οποίο κρύβονταν όλοι…», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μιχάλ στο POLITICO σε συνέντευξη κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής. 

Στο μέλλον, οι ηγέτες θα πρέπει «να εκφράζουν ανοιχτά και ειλικρινά τις προθέσεις τους». 

Και κατά τη διάρκεια των διήμερων συζητήσεων, η ειλικρίνεια άρχισε σταδιακά να διαφαίνεται. 

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρίγκιπας της Ιορδανίας Χουσεΐν μπιν Αμπντουλάχ, ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο Πρόεδρος της Συρίας Αχμέτ αλ-Σαράα και άλλοι συμμετέχοντες ποζάρουν για μια ομαδική φωτογραφία την ημέρα της συνόδου κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιφερειακών εταίρων στη Λευκωσία, Κύπρος, 24 Απριλίου 2026.

Αναδυόμενες διαφωνίες εντός της ΕΕ

Οι πρώτες ρωγμές εμφανίστηκαν στο θέμα της Ουκρανίας.  

Ενώ ορισμένοι ηγέτες τάχθηκαν υπέρ της ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ένωση, άλλοι έσπευσαν να πατήσουν φρένο.  

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς έθεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι — ο οποίος παρευρέθηκε την πρώτη ημέρα στην Αγία Νάπα — σε μια πραγματική δοκιμασία, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι η ένταξη του Κιέβου στην ΕΕ στο άμεσο μέλλον απλά δεν ήταν «ρεαλιστική», αν λάβουμε υπόψη τα χρόνια διαμάχης του Ζάγκρεμπ για να ενταχθεί. 

Στη συνέχεια, υπήρξε το θέμα της ενέργειας. Οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν «βραχυπρόθεσμα μέτρα» για να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις συνομιλίες της Πέμπτης το βράδυ, αλλά τελικά συμφώνησαν να τα αναβάλουν, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, αναθέτοντας στους υπουργούς Οικονομικών να συναντηθούν και να καταλήξουν σε «πολύ συγκεκριμένες προτάσεις» σε περίπου ένα μήνα. 

«Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια γενική συμφωνία προσέγγισης μέχρι τον Ιούνιο», πρόσθεσε. 

Ωστόσο, η ήπειρος αντιμετωπίζει ήδη έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών, με τον Επίτροπο Μεταφορών Απόστολο Τζιτζικώστα να προειδοποιεί την Τρίτη ότι οι χώρες ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούν τα αποθέματά τους έκτακτης ανάγκης. 

«Εξαιρετικά δύσκολες διαπραγματεύσεις» 

Αυτή ήταν μόνο η πρώτη μέρα.  

Αν η πρώτη μέρα ήταν το «πρώτο πιάτο» — ασφάλεια, ενέργεια και το πάντα ευαίσθητο θέμα της διεύρυνσης της ΕΕ — η δεύτερη μέρα ήταν το «επιδόρπιο»: οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό.  

Αλλά ενώ μπορεί να φαίνεται ένα σχετικά πιο ήπιο θέμα από τη σκληρή γεωπολιτική, κατέληξε να είναι εξίσου αμφιλεγόμενο. 

 Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρομπ Τζέτεν δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς έμπαινε στις συνομιλίες της δεύτερης ημέρας ότι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός των Βρυξελλών χρειαζόταν «εκσυγχρονισμό» και ότι «το μέγεθος του προϋπολογισμού πρέπει να μειωθεί σημαντικά». Τον υποστήριξε ο Γερμανός Φρίντριχ Μερτς. 

Αυτό τους φέρνει σε αντίθεση με άλλα κράτη μέλη, όπως η Πολωνία, που θέλουν να γεμίσουν το ταμείο της ΕΕ, και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία υπερασπίστηκε με πάθος έναν μεγάλο προϋπολογισμό. 

«Είτε υψηλότερες εθνικές συνεισφορές είτε χαμηλότερη δαπανητική ικανότητα. Αυτές είναι οι μόνες επιλογές που υπάρχουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της συνάντησης.  

Και, όπως υποστήριξε, «Η μείωση της δαπανητικής ικανότητας θα σήμαινε λιγότερη Ευρώπη ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη». 

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνη, συνόψισε την κατάσταση, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ο προϋπολογισμός αποτελεί «εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση». 

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ, στον οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία για να συζητήσει τις ευαίσθητες διαπραγματεύσεις, δήλωσε στο POLITICO ότι υπήρχε επίσης διαφωνία μεταξύ των ηγετών που βρίσκονταν στην αίθουσα την Παρασκευή σχετικά με το πότε θα αρχίσει η αποπληρωμή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), του κύριου μέρους του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ μετά την πανδημία. 

Και δεν χρειάστηκε ο Όρμπαν για αυτό. 

Ο «μήνας του μέλιτος» τελείωσε 

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βρήκαν κάποια κοινή βάση. Μερικοί εξέφρασαν αισιοδοξία σχετικά με τις πιθανότητες της ΕΕ να βρει συναίνεση χωρίς τον μαχητικό πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. 

«Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια δεν υπάρχουν Ρώσοι στην αίθουσα», ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, υπαινισσόμενος τη στενή σχέση του Όρμπαν με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.  

«Τεράστια ανακούφιση». 

Ο Μιχάλ, ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, δήλωσε στο POLITICO ότι χωρίς τον Όρμπαν στην αίθουσα, οι ηγέτες βίωναν μια περίοδο μέλιτος. 

«Μπορείς να νιώσεις τη θετική ενέργεια», είπε. «Ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν κατά κάποιον τρόπο ένα σύμβολο — χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν — αλλά το σύμβολο ήταν ότι βρισκόταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απολαμβάνοντας όλα όσα προσφέρει η ΕΕ… αλλά ταυτόχρονα, πολεμώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

«Και τώρα που αυτή η κληρονομιά βρίσκεται έξω από την αίθουσα, θα έλεγα ναι, μπορείς να το νιώσεις. Όλοι μιλάνε για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στην Ευρώπη». 

Το τι θα συμβεί στη συνέχεια εξαρτάται από το αν οι ηγέτες μπορούν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους σε όλα τα θέματα, από την ένταξη της Ουκρανίας έως τα οικονομικά της Ένωσης.  

Ως «άτυπη» συνάντηση ηγετών, όρος της ΕΕ για μια συνάντηση χωρίς συλλογική δήλωση στο τέλος, οι διήμερες συνομιλίες στην Κύπρο δεν επρόκειτο ποτέ να είναι μια σύνοδος κορυφής όπου θα λαμβάνονταν μεγάλες αποφάσεις. 

Αυτό θα συμβεί σε μια επίσημη σύνοδο κορυφής στις 18 Ιουνίου, σε περίπου δύο μήνες, στο πολύ λιγότερο λαμπερό περιβάλλον των Βρυξελλών. 

Μέχρι τότε, η αύρα που προκάλεσε η αποχώρηση του Όρμπαν θα έχει πραγματικά σβήσει, και οι ηγέτες θα χρειαστούν περισσότερη ειλικρίνεια από ποτέ. 

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Κόσμος
Καταρρέει ο β’ γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για επιθέσεις στη Χεζμπολάχ

ΗΠΑ: Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο – Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;
ΗΠΑ 25.04.26

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός
Μέση Ανατολή 25.04.26

Την κατάπαυση πυρός και την παράτασή της συμφώνησαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρά ερείσματα στη χώρα, ήταν αντίθετη. Και ο αριθμός των νεκρών διαρκώς αυξάνεται.

Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία
Ένοπλοι έφηβοι 25.04.26

Δύο επιθέσεις έχουν γίνει στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Σε αυτές έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Μέτρα ασφαλείας στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές – Χιλιάδες εκκενώσεις
Κόσμος 25.04.26

Η Ιαπωνία γενικά έχει υποστεί λίγες πυρκαγιές σε σύγκριση με άλλα μέρη του πλανήτη. Όμως, με την κλιματική αλλαγή η συχνότητά τους έχει αυξηθεί, ειδικά στους πρώτους μήνες της άνοιξης, πριν ξεκινήσει η υγρή περίοδος των βροχών

Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο
Insider betting 25.04.26

Ο Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Επιχείρησης Absolute Resolve, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά
Ατύχημα 1986 25.04.26

Τα τελευταία χρόνια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ
Κόσμος 25.04.26

Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

ΗΠΑ: Δικαστής αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της προσφυγής του Τραμπ εναντίον της αμερικανικής εφορίας
Κόσμος 25.04.26

Ο Τραμπ προσέφυγε τον Ιανουάριο εναντίον της εφορίας των ΗΠΑ, ζητώντας 10 δισ. δολάρια ως αποζημίωση επειδή η τελευταία δεν κατάφερε να εμποδίσει τη διαρροή των φορολογικών δηλώσεών του κατά την πρώτη προεδρική θητεία του

World Press Photo 2024: Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας
World Press Photo 2024 25.04.26

Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Εγχειρίδιο αυταρχισμού 25.04.26

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Καταρρέει ο β’ γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για επιθέσεις στη Χεζμπολάχ
Διπλωματικό θρίλερ 25.04.26 Upd: 21:37

Δεν θα πάνε στο Ισλαμαμπάντ οι Αμερικανοί απεσταλμένοι με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, αφότου αναχώρησε από το Πακιστάν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών. Κίνδυνος να καταρρεύσει και η εκεχειρία στον Λίβανο.

Ρωσία: Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει το διεθνές δίκαιο, ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντά τους, δηλώνει ο Λαβρόφ
«Εποχή αποικιοκρατίας» 25.04.26

Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει το διεθνές δίκαιο, «ενδιαφέρονται μόνο για τη δική τους ευημερία, κι είναι έτοιμοι να την υπερασπίσουν με κάθε μέσο» τονίζει ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη
Ελλάδα 25.04.26

Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης στην Κρήτη παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα - Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.

Μετά το Baby Reindeer – Αδυσώπητο, ωμό και βίαιο, το Half Man είναι το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς
Πολύ καλή tv 25.04.26

Ο πολυβραβευμένος Ρίτσαρντ Γκαντ του Baby Reindeer, επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, ένα αφόρητα σκληρό δράμα για τη βία του να είσαι άνδρας

Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Μετά από τις σερί ήττες από Μπόρνμουθ και Σίτι, η Άρσεναλ, επέστρεψε στις νίκες και επικρατώντας με 1-0 της Νιούκαστλ, έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League, αλλά με ματς περισσότερο.

ΗΠΑ: Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο – Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;
ΗΠΑ 25.04.26

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα παράτησε, αν και έχανε μέχρι το 83′ από τη Σαουθάμπτον, και με μυθική ανατροπή (2-1) μέσα σε 4' πήρε την πρόκριση για τον τελικό του FA Cup, όπου θα παίξει μία εκ των Τσέλσι, Λιντς

Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός
Μέση Ανατολή 25.04.26

Την κατάπαυση πυρός και την παράτασή της συμφώνησαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρά ερείσματα στη χώρα, ήταν αντίθετη. Και ο αριθμός των νεκρών διαρκώς αυξάνεται.

Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου (75-65), κι έτσι οι κυανέρυθροι υποβιβάστηκαν στην Α2. – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL και η τελική βαθμολογία στην κανονική περίοδο.

Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10
Δημοσκόπηση 25.04.26

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό (vid)
Μπάσκετ 25.04.26

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, καθώς επικράτησε με 94-84 της ΑΕΚ στη Sunel Arena, στην αυλαία της κανονικής διάρκειας, έχοντας το μυαλό του στα παιχνίδια με τη Μονακό.

Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδούς του ΠΑΟΚ στον Βόλο (pics)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Αναψαν τα αίματα στον Βόλο. Περίπου 1,5 ώρα πριν την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια - Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων για να ελέγξουν την κατάσταση

Ψυχική υγεία στην Ευρώπη: Πόσο κοστίζει η ψυχοθεραπεία και ποιοι εργαζόμενοι βρίσκονται πιο κοντά στο burnout
Υγεία 25.04.26

Οι Ευρωπαίοι που νοιώθουν το καθημερινό εργασιακό και προσωπικό άγχος συχνά σκέφτονται να επισκεφθούν κάποιον ψυχοθεραπευτή, αλλά μπορούν πραγματικά οι περισσότεροι να το αντέξουν οικονομικά;

Live η συναυλία του ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής – Κουτσούμπας: Αθάνατοι οι 200 ήρωες κομμουνιστές
Πολιτική 25.04.26

«Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα» είναι το θέμα της πολιτικής - πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει το ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, για να τιμήσει τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. «Τιμάμε τους ήρωες του Κόμματός μας, της τάξης μας! Συνεχίζοντας τον αγώνα που ξεκίνησαν μέχρι τη μεγάλη νίκη του λαού μας», τόνισε ο Γ.Γ. του ΚΚΕ.

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι εντεκάδες Θεσσαλονικέων και Κρητικών για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Ραζβάν Λουτσέσκου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις αρχικές 11άδες ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αντίστοιχα για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό.

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Νιουκάστλ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον για τα ημιτελικά του FA Cup.

Απίστευτη αποθέωση για τους Αντετοκούνμπο και τον Γκάλη στο «Nick Galis Hall»: «Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή!», είπε ο Γιάννης (vids)
Μπάσκετ 25.04.26

Το κατάμεστο Αλεξάνδρειο αποθέωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Σιάο. Κεντρικό πρόσωπο ο Γιάννης ο οποίος δήλωσε ότι δεν περίμενε τέτοια υποδοχή. Αποθέωση και για τον Νίκο Γκάλη.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

