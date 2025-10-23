newspaper
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής

Στις 23 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την Ουκρανία, την ευρωπαϊκή άμυνα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ανταγωνιστικότητα, τη στέγαση και τη μετανάστευση

ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι σύνοδοι κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συχνά χαρακτηριστεί ως πεδίο διαπραγματεύσεων, συγκρούσεων και λεπτών ισορροπιών.

Αυτή τη φορά, όμως, η εικόνα μιας Ευρώπης που παλεύει να συντονίσει τη φωνή της μοιάζει πιο έντονη από ποτέ, σύμφωνα με το Politico.

Η ατζέντα της επικείμενης συνόδου είναι γεμάτη ζητήματα με εκρηκτική δυναμική: από τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, μέχρι τη συζήτηση για την πορεία της πράσινης μετάβασης.

Και ενώ οι Βρυξέλλες επιχειρούν να διατηρήσουν την παραδοσιακή τους προτεραιότητα στη συναίνεση, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες προετοιμάζουν ήδη τα πολιτικά τους «βέτο», ακονίζοντας τις θέσεις τους για μια σύνοδο που υπόσχεται εντάσεις.

Σύνοδος κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, 1 Οκτωβρίου 2025

Ο Ρόμπερτ Φίτσο: Ο Σλοβάκος «ταραξίας»

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, έχει ήδη προϊδεάσει για τη στάση που θα τηρήσει.

Με δηλώσεις του στο X, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να υποστηρίξει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εκτός εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να στηρίξει την πληγείσα αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας του.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο ποζάρουν για μια φωτογραφία κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Diaoyutai State Guesthouse στο Πεκίνο, Κίνα, στις 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Το 19ο πακέτο κυρώσεων βρίσκεται προ των πυλών για έγκριση, ωστόσο ο Φίτσο παραμένει σταθερός στη ρητορική του.

Γνωστός για τη φιλική του στάση προς τη Μόσχα —έχοντας μάλιστα πραγματοποιήσει επισκέψεις στη ρωσική πρωτεύουσα τους τελευταίους μήνες—, έχει στο παρελθόν αμφισβητήσει την πολιτική των κυρώσεων, παρότι τελικά συναινούσε την τελευταία στιγμή.

Αναλυτές εκτιμούν πως και αυτή τη φορά ο Φίτσο ενδέχεται να υποχωρήσει, εφόσον εξασφαλίσει ανταλλάγματα που θα ενισχύσουν τη βιομηχανική βάση της Μπρατισλάβα.

Όπως και να έχει, η παρουσία του στη σύνοδο αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης, υπενθυμίζοντας τις εσωτερικές αντιφάσεις της Ένωσης.

Ο Βίκτορ Όρμπαν: Ο διαχρονικός «αντάρτης» της Ευρώπης

Κανένα ευρωπαϊκό συμβούλιο δεν θεωρείται πλήρες χωρίς τον Βίκτορ Όρμπαν να ταράζει τα νερά.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας έχει επανειλημμένα μπλοκάρει αποφάσεις που αφορούν την Ουκρανία — από τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια μέχρι τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ ανταλλάσσουν χειραψία δίπλα στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίκο, την ημέρα της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, 20 Μαρτίου 2020.

Η Βουδαπέστη έχει αντιταχθεί με σθένος στην ιδέα της κατάσχεσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε τις σχέσεις με τη Μόσχα.

Η στάση του Όρμπαν έχει ήδη ωθήσει τις Βρυξέλλες να αναζητήσουν νομικούς τρόπους παράκαμψης του βέτο του, κάτι που είναι βέβαιο πως θα προκαλέσει αντιδράσεις.

Παρότι ο ίδιος θα απουσιάζει από το πρώτο μέρος της συνόδου, λόγω της εθνικής επετείου της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956, η επιρροή του θα παραμείνει αισθητή.

Στις πρώτες συζητήσεις θα εκπροσωπηθεί από τον Φίκο, μια σύμπραξη που από μόνη της αποτελεί προοίμιο δύσκολων διαβουλεύσεων.

Ο Μπάρτ ντε Βέβερ: Το Βέλγιο στη σκιά των ρωσικών κεφαλαίων

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες στη σύνοδο είναι ο νέος πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπάρτ ντε Βέβερ.

Για μια χώρα που έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην τέχνη του συμβιβασμού, η εικόνα ενός Βέλγιου ηγέτη που σηκώνει ανάστημα προκαλεί εντύπωση.

Ο ντε Βέβερ, προερχόμενος από τη φλαμανδική δεξιά, βάζει στο τραπέζι ένα ζήτημα με τεράστιες οικονομικές προεκτάσεις: την πρόταση της ΕΕ να κατασχέσει περίπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Το πρόβλημα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κεφαλαίων βρίσκεται στο χρηματοοικονομικό κέντρο Euroclear των Βρυξελλών.

Η βελγική κυβέρνηση φοβάται ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις νομικές και οικονομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας ενέργειας.

Αν και δηλώνει πρόθυμη να μην μπλοκάρει την πρόταση, ζητά σαφείς εγγυήσεις πως οι κίνδυνοι θα επιμεριστούν σε επίπεδο Ένωσης.

Ανάλογες επιφυλάξεις έχουν εκφράσει και άλλοι ηγέτες, όπως ο Όρμπαν, ο Λουκ Φρίντεν του Λουξεμβούργου και ο Αντρέι Πλένκοβιτς της Κροατίας.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, στέκεται δίπλα στον πρωθυπουργό του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, τον πρωθυπουργό της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, και τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Λουκ Φρίντεν, σε μια άτυπη σύνοδο κορυφής στο δανικό κοινοβούλιο στο κάστρο Christiansborg στην Κοπεγχάγη της Δανίας, την 1η Οκτωβρίου 2025.

Ο Φρίντριχ Μερτς: Η Γερμανία ξαναγράφει την πράσινη στρατηγική

Η Γερμανία, υπό την ηγεσία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, εισέρχεται στη σύνοδο με διαφορετικές προτεραιότητες.

Ο Μερτς, με σαφή προσανατολισμό στη βιομηχανική πολιτική, εστιάζει στην προστασία του γερμανικού αυτοκινητοβιομηχανικού τομέα, ο οποίος αισθάνεται την πίεση της πράσινης μετάβασης.

Πριν από την τελευταία σύνοδο στην Κοπεγχάγη, είχε προειδοποιήσει ότι θα «βάλει ραβδί στα γρανάζια» της νομοθετικής μηχανής της ΕΕ, εάν δεν επανεξεταστεί η απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης μετά το 2035.

Μαζί με την Ιταλία, έχει ζητήσει επανεξέταση της νομοθεσίας, προτείνοντας μια πιο «τεχνολογικά ουδέτερη» προσέγγιση που θα επιτρέπει τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Το Βερολίνο έχει βρει συμμάχους στη Σλοβακία, την Τσεχία, την Πολωνία και την Αυστρία —χώρες με σημαντική παραγωγή εξαρτημάτων αυτοκινήτων— ενώ ακόμη και η Γαλλία δείχνει διάθεση να αποδεχθεί κάποιες τροποποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι κατασκευαστές θα στηρίξουν περισσότερο την ευρωπαϊκή παραγωγή.

Παρότι η πλήρης κατάργηση του στόχου για μηδενικές εκπομπές το 2035 θεωρείται πολιτικά δύσκολη, ο Μερτς έχει ήδη καταφέρει να μετατοπίσει τη συζήτηση: από το αν θα αλλάξει ο στόχος, στο πώς μπορεί να εφαρμοστεί με μεγαλύτερη ευελιξία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χτυπάει ένα κουδούνι την ημέρα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στην Καγκελαρία στο Βερολίνο, Γερμανία, στις 22 Οκτωβρίου 2025.

Πολλές σκιές, λίγη ενότητα στην ΕΕ

Η επικείμενη σύνοδος κορυφής της ΕΕ δεν είναι απλώς μια ακόμη συνάντηση ηγετών. Είναι το καθρέφτισμα μιας ηπείρου που παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στην αλληλεγγύη και στα εθνικά συμφέροντα.

Από την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας μέχρι τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, η Ευρώπη καλείται να λάβει αποφάσεις που θα καθορίσουν την πολιτική της κατεύθυνση για την επόμενη δεκαετία.

Το αν θα επικρατήσει η λογική του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος ή η πίεση των επιμέρους κυβερνήσεων μένει να φανεί.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι, για ακόμη μία φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέρχεται στη σύνοδό της περισσότερο διχασμένη απ’ ό,τι ενωμένη — αποδεικνύοντας ότι η ενότητα στην Ευρώπη παραμένει έργο εν εξελίξει.

Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
