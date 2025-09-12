Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ενωση αποφάσισε σήμερα την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά εκατοντάδων προσώπων, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών της Ρωσίας που κατηγορούνται για συμμετοχή στο πολεμικό εγχείρημα της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Οι κυρώσεις αυτές, οι οποίες επιβλήθηκαν μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, αφορούν περισσότερους των 2.500 ρώσους ιδιώτες και ρωσικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανάμεσά τους και τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το AFP.

Ανανεώνονται κάθε έξι μήνες με ομόφωνη απόφαση των χωρών μελών.

Προβλέπουν πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Νέα μέτρα είχε προαναγγείλει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Πολλά θέματα απασχόλησαν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην 73λεπτη ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τετάρτη το πρωί, από την παράνομη μετανάστευση και τις φυσικές καταστροφές έως την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο και την πράσινη κινητικότητα.

Ωστόσο, ήταν η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που έθεσε το πλαίσιο, ανέφερε το Euro News.

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε πόλεμο», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αρχή της ομιλίας της. «Έναν πόλεμο για μια ήπειρο που είναι ενωμένη και ζει σε ειρήνη».

Στη συνέχεια, η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε μια σειρά νέων μέτρων για την άσκηση πίεσης στο Κρεμλίνο και την ενίσχυση της βοήθειας προς την Ουκρανία, δύο αλληλένδετες προσπάθειες που έχουν αποκτήσει νέα αίσθηση επείγοντος ενόψει της απρόβλεπτης διπλωματίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επόμενος γύρος κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας θα συνεχίσει την καταστολή του «σκιώδους στόλου», τον οποίο χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμψει το ανώτατο όριο τιμών για το πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, καθώς και των «τρίτων χωρών» που επιτρέπουν την παράκαμψη των οικονομικών περιορισμών, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, μεταξύ άλλων.

Σημείωσε ότι η Επιτροπή «εξετάζει» την ιδέα της επιτάχυνσης της σταδιακής κατάργησης της ρωσικής ενέργειας, την οποία η Ένωση, παρά τον σκληρό πόλεμο που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια, συνεχίζει να αγοράζει.