newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.09.2025 | 19:16
Σύγκρουση λεωφορείου με τραμ στον Πειραιά - Αναφορές για τραυματίες
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει
Διεθνής Οικονομία 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:39

Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει

Δυτικά ΜΜΕ κάνουν μια αποτίμηση για την αποτελεσματικότητα των δυτικών εμπορικών πολιτικών έναντι Ρωσίας και Κίνας που θα απογοητεύσει πολλούς στη Δύση, καθώς οι οικονομίες-στόχος ... αποδίδουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ghosting στην καθημερινή ζωή: 3 απρόσμενες μορφές αποφυγής

Ghosting στην καθημερινή ζωή: 3 απρόσμενες μορφές αποφυγής

Spotlight

Τριάμισι χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θα υπέθετε κανείς ότι η Δύση θα είχε βρει τρόπο να στραγγαλίσει τις εξαγωγές ενέργειας της Ρωσίας. Επίσης, μετά το 2025 ο Ντόναλντ Τραμπ θα τιμωρούσε και τις κινεζικές εξαγωγές καθιερώνοντας μια εμπορική ατμόσφαιρα «ίσα βάρκα ίσα νερά». Τι κατάφερε λοιπόν η Δύση σε αυτές τις οικονομίες;

Σταδιακά, οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και γενικότερα η Δύση προσπάθησαν να εμποδίσουν τη Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της από έσοδα του ενεργειακού τομέα.

Μπορεί λοιπόν αυτά να παρέμειναν στάσιμα τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά η Μόσχα εξακολουθεί να κερδίζει περίπου 600 εκατ. δολ. ημερησίως, από την πώληση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Foreign Policy η Δύση κυνήγησε δεξαμενόπλοια και τραπεζίτες, με μικρό αποτέλεσμα, για δύο βασικούς λόγους.

Πρώτον, ο ρωσικός ενεργειακός τομέας -από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έως τις εξαγωγές ουρανίου- αποδείχθηκε εκπληκτικά ανθεκτικός. Και δεύτερον, ιδίως φέτος, οι ΗΠΑ αποδείχθηκαν αναμενόμενα παθητικές.

«Για πολλούς διπλωμάτες, πολιτικούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη, και ίσως για κάποιους στην Ουάσινγκτον, παραμένει αποκαρδιωτικό ότι τόσο βαθιά μέσα στον πόλεμο δεν έχει βρεθεί ακόμη το «κουμπί» που θα σκότωνε τη βασική πηγή εσόδων της Ρωσίας» υπογραμμίζει το αμερικανικό περιοδικό.

Παρά τις τυμπανοκρουσίες και τα βίντεο με ρωσικά διυλιστήρια να φλέγονται, ούτε η Ευρώπη ούτε οι ΗΠΑ έχουν ακόμη «κλείσει τη στρόφιγγα». Αυτό ίσως εξηγεί την επίσκεψη της Δευτέρας του ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για τις κυρώσεις, David O’Sullivan, στην Ουάσιγκτον, για να δει αν μια νέα σύσκεψη μπορεί να καταλήξει σε πιο αποτελεσματική κίνηση.

Ο αμερικανικό περιοδικό υπογραμμίζει πως ότι τρόπος υπήρχε για να αντιμετωπιστούν οι πωλήσεις ορυκτών καυσίμων της Μόσχας έχει δοκιμαστεί από τη Δύση.

«Θα μπορούσε κανείς να στοχεύσει ορισμένες από τις τράπεζες και τις εταιρείες ενέργειας που τροφοδοτούν τη μηχανή πολέμου του Πούτιν, όπως πράγματι έκαναν οι ΗΠΑ και η ΕΕ» αναφέρει, προσθέοντας όμως ότι «αυτό δεν λειτούργησε, επειδή η Ρωσία, όπως η Κίνα και το Ιράν, έχει γίνει επιδέξια στην παράκαμψη των κυρώσεων και επειδή οι κυρώσεις στους χρηματοπιστωτικούς και ενεργειακούς τομείς δεν ήταν αρκετά συνολικές».

Η στοποίηση αγοραστών δεν πέτυχε

Επίσης, η στοχοποίηση αγοραστών ρωσικών προϊόντων, όπως προσπάθησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με δευτερογενείς δασμούς στην Ινδία για τις συνεχιζόμενες αγορές περίπου 1,8 εκατ. βαρελιών ρωσικού πετρελαίου την ημέρα δεν αποδίδει. Η Ινδία δεν έχει την ίδια μόχλευση στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, όπως μια Κίνα και συνεπώς το μέτρο προς το παρόν δεν έχει αποδώσει.

Στην συνέχεια, συνεχίζει το περιοδικό, τυχόν προσπάθειες για περαιτέρω περιορισμό του εμπορίου ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), προσκρούουν στο γεγονός ότι χρειάζεται χρόνος για να λυθούν μακροχρόνιες συμβάσεις εμπορίου αερίου, ακόμη και όταν υπάρχει πολιτική βούληση.) Υπενθυμίζεται και η απειλή ουγγρικού βέτο για τη συνέχιση των κυρώσεων της ΕΕ.

Υπάρχουν πολλές εικόνες ρωσικών διυλιστηρίων στις φλόγες και πολύς θόρυβος ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το 20% της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης, αλλά αυτές οι αξιώσεις φαίνονται πρόωρες, λένε ειδικοί. Η εξουδετέρωση ρωσικών μονάδων cracking για ένα διάστημα δυσκολεύει κάπως τη μάχη στο μέτωπο και κάνει ελαφρώς δυσκολότερη την καθημερινότητα για ορισμένους Ρώσους, αλλά δεν αδειάζει τα ταμεία του Κρεμλίνου.

Τέλος, όσον αφορά τη Ρωσία, στο πεδίο της μάχης, μπορεί να βλέπουμε εικόνες ρωσικών διυλιστηρίων στις φλόγες και πολύ θόρυβο ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το 20% της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης, αλλά αυτές οι αξιώσεις φαίνονται πρόωρες, λένε ειδικοί.

Η εξουδετέρωση ρωσικών μονάδων cracking για ένα διάστημα δυσκολεύει κάπως τη μάχη στο μέτωπο και κάνει ελαφρώς δυσκολότερη την καθημερινότητα για ορισμένους Ρώσους, αλλά δεν αδειάζει τα ταμεία του Κρεμλίνου.

Τα στοιχεία για Κίνα

Όσον αφορά την Κίνα τα νέα για τις ΗΠΑ δεν είναι καλύτερα, αλλά μάλλον χειρότερα. Πράγματι, λίγους μήνες μετά την «Ημέρα Απελευθέρωσης» του Τραμπ, τοι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κατέρρευσαν κατά 1/4 σε σχέση με έναν χρόνο πριν ενώ το μερίδιο των ΗΠΑ στις κινεζικές εξαγωγές έπεσε από 15% σε 10% τον Αύγουστο.

Ωστόσο, όπως καταγράφει το Economist, ο μεγαλεπήβολος στόχος του Τραμπ να πλήξει τη μηχανή εμπορίου της Κίνας δεν πέτυχε.

Οι συνολικές κινεζικές εξαγωγές αυξήθηκαν, με νέες αγορές να καλύπτουν το κενό. Από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, οι συνολικές αποστολές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση.

Οι πωλήσεις προς την Αφρική εκτινάχθηκαν κατά ένα τρίτο, οι εξαγωγές προς την ASEAN αυξήθηκαν κατά ένα πέμπτο και οι αποστολές προς την Ευρώπη σχεδόν κατά ένα δέκατο. Πριν από έναν χρόνο η ΕΕ και η Αμερική απορροφούσαν παρόμοιο μερίδιο των κινεζικών αγαθών· σήμερα η Ευρώπη απορροφά πάνω από 60% περισσότερα.

Ο υπόλοιπος κόσμος πέρα από την Αμερική, λοιπόν, αγοράζει περισσότερα κινεζικά προϊόντα από ποτέ, διαπιστώνει το βρετανικό περιοδικό.

«Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος»

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον παγκόσμιο Νότο, όπου η Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (BRI) από το 2013, έχει θέσει γερά θεμέλια. Ο ρυθμός της BRI επιταχύνθηκε από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η δραστηριότητα της BRI έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ, με πάνω από 120 δισ. δολάρια σε νέες συμβάσεις και επενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με το ερευνητικό ινστιτούτο Griffith Asia Institute.

Σχεδόν τα μισά από τα συμβόλαια της πρωτοβουλίας, τα οποία ανατίθενται σε κινεζικές εταιρείες, αφορούν έργα στην Αφρική. Αυτά ανήλθαν σε πάνω από 30 δισ. δολάρια—πέντε φορές περισσότερα από την ίδια περίοδο έναν χρόνο πριν, και περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή.

Αυτές οι συμφωνίες τροφοδοτούν το εμπόριο. Οι κινεζικές εξαγωγές στη Νιγηρία εκτινάχθηκαν πάνω από 50% στους τελευταίους τρεις μήνες σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Η Αίγυπτος έχει επίσης αξιοποιήσει δάνεια της BRI. Η Κένυα σχεδιάζει να μετατρέψει κινεζικά δάνεια σε δολάρια σε γουάν· η Αίγυπτος, η Νιγηρία και η Νότια Αφρική έχουν υπογράψει συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων (swap).

Κάτω από την επιφάνεια

Παράλληλα, υπογραμμίζει το Economist, η Κίνα παγιώνει τον ρόλο της στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο οι αποστολές από την Κίνα προς την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ ήταν κατά ένα τέταρτο υψηλότερες από ό,τι έναν χρόνο πριν.

Οι πιο απότομες αυξήσεις σημειώθηκαν στα ηλεκτρονικά και τα μηχανήματα, με τις ροές προς αμφότερες τις χώρες να αυξάνονται πάνω από 40%. Κάποιο μέρος αυτού μπορεί να αντανακλά «front-loading», δηλαδή προαγορά πριν από νέες επιβαρύνσεις.

Όμως κάτω από την επιφάνεια συντελούνται πιο βαθιές αλλαγές, τονίζει το βρετανικό περιοδικό. Η Κίνα μεταφέρει παραγωγή εντός της ASEAN—συμπεριλαμβανομένων της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, της Ταϊλάνδης και του Βιετνάμ—ώστε να ικανοποιεί τους κανόνες καταγωγής του μπλοκ. Αυτό μπορεί να ελαχιστοποιεί τη διαμετακόμιση, αλλά παγιώνει τον ρόλο των κινεζικών εταιρειών στο εμπόριο.

Ο Economist παραλληλιζει τα δασμολογικά τείχη του Τραμπ με το Σινικό Τείχος της δυναστείας Μινγκ της Κίνας. Χτίζοντας τα δικά της τείχη, η Αμερική κινδυνεύει να κάνει σήμερα παρόμοιο λάθοςμ δηλαδή την εσωστρέφεια και την επιτάχυνση της παρακμής, όπως συνέβη με την Κίνα του 15ου αιώνα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 09.09.25

Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Η Wall Street περιμένει δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των υπεύθυνων πολιτικής της Fed

Σύνταξη
Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;
Φρανσουά Μπαϊρού 08.09.25

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αναμένεται να χάσει, αλλά το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι η Γαλλία ενδέχεται να δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Κύπρος: Τρικυμία για το καλώδιο
Πρότζεκτ GSI 08.09.25

Τρικυμία για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας, με την τελευταία να δηλώνει ότι το πρόβλημα με το καλώδιο αφορά σε απλή απαίτηση τήρησης των συμφωνηθέντων

Κωστής Κωνσταντίνου
Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία
Διεθνής Οικονομία 08.09.25

Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία

Η Gen Z δεν απορρίπτει τη φιλοδοξία, αλλά την επανακαθορίζει γύρω από την κυριαρχία δεξιοτήτων, τον σκοπό και την βιώσιμη παραγωγικότητα αντί για τις παραδοσιακές ιεραρχίες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Fed: Κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ τάσσεται υπέρ της «πλήρους ανεξαρτησίας» της
ΗΠΑ 08.09.25

Πλήρη ανεξαρτησία της Fed ζητά κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ

«Κατά 100% η νομισματική πολιτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Τραμπ», τονίζει κορυφαίος σύμβουλός του.

Σύνταξη
Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»
Δημοσίευμα Barron’s 07.09.25

Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»

Τα έσοδα από το τεράστιο δίκτυο πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων από εξαγωγές και πάνω από το 30% των εσόδων του προϋπολογισμού της

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπληγαδες – Πώς θα επιβιώσει από την εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας
Παρέμβαση CEPS 07.09.25

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπληγαδες – Πώς θα επιβιώσει από την εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας

Το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS), καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβαθμίσει τον ρυθμιστικό της ρόλο, για να επιβιώσει της εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ-Κίνας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;
Διεθνής Οικονομία 07.09.25

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής – Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
OT FORUM – Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη, αποτυχημένη, διεφθαρμένη – Να σκεφτούμε με όρους υπέρβασης και ενότητας
OT FORUM 10.09.25

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη, αποτυχημένη, διεφθαρμένη - Να σκεφτούμε με όρους υπέρβασης και ενότητας

«Όταν ανέλαβε την ηγεσία ο Σωκράτης Φάμελλος, ξεκινήσαμε ουσιαστικά από το μηδέν όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε τον χώρο», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Αταμάν για Γιάννη: «Ο Σπανούλης λέει για λίγες βολές, εγώ λέω ότι κάνει πολλά επιθετικά φάουλ»
Μπάσκετ 10.09.25

Αταμάν για Γιάννη: «Ο Σπανούλης λέει για λίγες βολές, εγώ λέω ότι κάνει πολλά επιθετικά φάουλ»

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα και έκανε ειδικές αναφορές σε Σπανούλη, Αντετοκούνμπο και Σλούκα.

Σύνταξη
Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ
Έσβησε η μαγεία 10.09.25

Στιούαρτ Κρεγκ: Πέθανε ο άνθρωπος που έδωσε «σάρκα και οστά» στον μαγικό κόσμο του Χάρι Πότερ

Ο Στιούαρτ Κρεγκ, ο βραβευμένος με Όσκαρ σχεδιαστής παραγωγής των ταινιών του Χάρι Πότερ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών χτυπημένος από το Πάρκινσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η φον ντερ Λάιεν τίμησε τους έλληνες πυροσβέστες – Πώς έσωσαν ένα χωριό στην Ισπανία
Κόσμος 10.09.25

Η φον ντερ Λάιεν τίμησε τους έλληνες πυροσβέστες - Πώς έσωσαν ένα χωριό στην Ισπανία

Στην ομιλία της, η πρόεδρος της Κομισιόν, φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε πως το φετινό καλοκαίρι, περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών στην Ευρώπη έγιναν στάχτη,

Σύνταξη
Γαλλία: Παρέλυσε από τις διαδηλώσεις – Φωτιές, οδοφράγματα και εκατοντάδες συλλήψεις
«Μπλοκάρουμε τα πάντα» 10.09.25

Παρέλυσε η Γαλλία από τις διαδηλώσεις - Φωτιές, οδοφράγματα και εκατοντάδες συλλήψεις

Μετά την αναμενόμενη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού ο γαλλικός λαός έδειξε τις διαθέσεις του στον νέο εκλεκτό του Γάλλου προέδρου στην πρωθυπουργική θέση, Σεμπαστιέν Λεκορνί. Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, υπό τον συντονισμό του κινήματος «μπλοκάρετε τα πάντα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020
Εκτίναξη εισαγωγών 10.09.25

Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020

Ενώ η χώρα συγκλονίζεται απο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυξανεται η εξάρτησή μας απο τις εισαγωγές σε τρόφιμα και νωπά αγαθά. Έλλειμα μισό δισ. ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο τροφίμων το επτάμηνο του 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απειλούνται οι ευρωπαϊκές χώρες από τα καμικάζι drones της Ρωσίας;
Μετά την Πολωνία 10.09.25

Απειλούνται οι ευρωπαϊκές χώρες από τα καμικάζι drones της Ρωσίας;

Την Τετάρτη, ο πολωνικός στρατός κατέρριψε αρκετά ρωσικά επιθετικά drones. Θα μπορούσαν τα αεροσκάφη που μετέφεραν εκρηκτικά να φτάσουν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πως οι ορισμοί της ΚΕΔ έκαναν τον κύκλο τους
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Πως οι ορισμοί της ΚΕΔ έκαναν τον κύκλο τους

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έδωσε ευκαιρίες σε όλους τους διαιτητές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League καθώς τους χώρισε σε γκρουπ και τους έβαλε να σφυρίξουν αγώνες

Βάιος Μπαλάφας
Φάμελλος: Διεκδικούμε τη δέσμευση Μητσοτάκη ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο
ΣΥΡΙΖΑ 10.09.25

Φάμελλος: Διεκδικούμε τη δέσμευση Μητσοτάκη ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε επίσης πως «για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παραμένει και σήμερα αδιαπραγμάτευτη η θέση για μια ΔΕΘ δημόσια, η οποία θα ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους φορείς της»

Σύνταξη
Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Άρης: Χωρίς Δώνη με Ατρόμητο, «μέσα» ο Γένσεν

Ο Τάσος Δώνης υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δέκα μέρες, ενώ ο Γένσεν επέστρεψε από την εθνική του ομάδα και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις.

Σύνταξη
Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι
On Field 10.09.25

Το γεμάτο Καραϊσκάκη και η «εντολή» του Μέντι

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί το Σάββατο με τον Πανσερραϊκό και το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο. Τι θέλει να δει ο Μέντι για το 3Χ3 στο πρωτάθλημα, λίγες μέρες πριν το ματς με την Πάφο για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ
Δήλωση Μανιάτη 10.09.25

ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ

«Πρόκειται για μια ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια», υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε
Μινιατούρα 10.09.25

Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε

Ο κόμης του Σαουθάμπτον μπορεί να έδωσε στον Σαίξπηρ τη μινιατούρα του Νίκολας Χίλιαρντ, η οποία έχει μια κατεστραμμένη καρδιά στο πίσω μέρος της - νεοανακαλυφθέν πορτρέτο ρίχνει φως στην ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά
On Field 10.09.25

Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά

Τις δυο πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά έστειλε μήνυμα ότι δεν χαρίζεται καθώς μετά τον Πολυχρόνη, τιμώρησε και τους Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλο

Βάιος Μπαλάφας
Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής
Ελλάδα 10.09.25

Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 μηνών, το οποίο έφερε σημάδια κακοποίησης αλλά ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Σύνταξη
«Infidels Motorcycle Club»: Η αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών που περιφρουρεί τα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα
«Infidels Motorcycle Club» 10.09.25

Μία αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών υπεύθυνη για την «ασφάλεια» στα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα

Ποιος καλύτερος για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των Παλαιστινίων που προσπαθούν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα; Σίγουρα όχι μία συμμορία αντιισλαμιστών μοτοσικλετιστών από τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας
On Field 10.09.25

Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νίκη της Εθνικής μας επί της Λιθουανίας κι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πανηγυρίζει για ελληνική επιτυχία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Φινλανδία – Γεωργία
Eurobasket 2025 10.09.25

LIVE: Φινλανδία – Γεωργία

LIVE: Φινλανδία – Γεωργία. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φινλανδία – Γεωργία, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1 και Novasports Start.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο