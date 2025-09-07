newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
New York Times: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να τα βάλουν με τη Κίνα, αλλά…
Κόσμος 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:21

New York Times: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να τα βάλουν με τη Κίνα, αλλά…

Το μοναδικό αμερικανικό πλεονέκτημα στο παγκόσμιο τοπίο ισχύος, ειδικά με την Κίνα να αναπτύσσεται ραγδαία, είναι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Ειδάλλως ο «αετός» δεν θα τα καταφέρει έναντι του «δράκου»

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Spotlight

Μπορεί καθ’ όλο τον 20ό αιώνα, οι ΗΠΑ να παρήγαγαν και να καινοτομούσαν περισσότερο από τη Γερμανία, την Ιαπωνία και ίσως και την ΕΣΣΔ, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση με την Κίνα σήμερα είναι διαφορετική. Στους δείκτες που μετρούν περισσότερο στον στρατηγικό ανταγωνισμό, έχει ήδη ξεπεράσει τις ΗΠΑ.

«Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία τους, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έναν αντίπαλο -την Κίνα- που υπερέχει σε κλίμακα στους περισσότερους κρίσιμους δείκτες ισχύος».

Αυτό αναφέρουν σε ανάλυσή τους στους New York Times, οι Κερτ Κάμπελ πρώην αν. υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ και Ρας Ντόσι, πρώην στέλεχος στου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, ειδικός στην Κίνα.

«Η αμερικανική εθνική ικανότητα, από μόνη της, ίσως να μη φτάνει για να ανταποκριθεί στην πρόκληση» αναφέρουν στην ανάλυσή τους οι δύο αξιωματούχοι.

Μπορεί η Η Κίνα να υποφέρει από συρρικνούμενο και γηράσκοντα πληθυσμό, υπερβάλλουσα βιομηχανική ικανότητα, επισφαλή δημόσια οικονομικά και υψηλό χρέος, αλλά κάθε σοβαρή αμερικανική στρατηγική πρέπει να λάβει υπόψη την ψυχροπολεμική ρήση «η ποσότητα έχει από μόνη της ποιότητα».

Σκληροί δείκτες

Ειδικότερα, τα στοιχεία που παραθέτουν οι δύο Αμερικανοί δεν μπορούν παρά να προκαλούν δες στους Αμερικανούς ιθύνοντες.

Η κινεζική οικονομία παραμένει σχεδόν 30% μεγαλύτερη από της Αμερικής, αν ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη. Διαθέτει διπλάσια βιομηχανική ικανότητα, παράγοντας πολύ περισσότερα αυτοκίνητα, πλοία, χάλυβα και φωτοβολταϊκά από τις ΗΠΑ, καθώς και πάνω από το 70% των παγκόσμιων μπαταριών, ηλεκτρικών οχημάτων και κρίσιμων ορυκτών.

Στην επιστήμη και την τεχνολογία, η Κίνα παράγει περισσότερα ενεργά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δημοσιεύσεις με τις περισσότερες αναφορές από τις ΗΠΑ. Στρατιωτικά, διαθέτει τον μεγαλύτερο ναυτικό στόλο στον κόσμο, ναυπηγική ικανότητα που εκτιμάται ότι είναι πάνω από 230 φορές μεγαλύτερη της αμερικανικής και καθιερώνεται ταχύτατα ως ηγέτης στα υπερηχητικά όπλα, τα drones και τις κβαντικές επικοινωνίες.

«Η άνοδος και η πτώση των μεγάλων δυνάμεων συχνά κρίθηκε από την κλίμακα—το μέγεθος, τους πόρους και την ικανότητα που καθιστούν ένα έθνος φοβερό» υπογραμμίζουν οι Κάμπελ και Ντόσι, λέγοντας πως «όταν χώρες φτάνουν σε παρόμοια επίπεδα παραγωγικότητας, όσες έχουν μεγαλύτερους πληθυσμούς και ηπειρωτικό μέγεθος τελικά υπερισχύουν».

Υπενθυμίζουν μάλιστα πως η Βρετανία υποχώρησε στις αρχές του 20ου αιώνα όταν οι μεγαλύτερες ΗΠΑ και Ρωσία την έφτασαν.

Η μοναδική ελπίδα των ΗΠΑ

Έτσι, κάτι παρόμοιο ίσως συμβαίνει και σήμερα, υποστηρίζεται στην ανάλυση.

Η καλύτερη ελπίδα της Αμερικής να «ισοφαρίσει» την Κίνα, αναφέρουν, έγκειται στη μεγιστοποίηση της δικής της ισχύος μέσω συμμαχιών.

«Μόνη της, η Αμερική θα είναι μικρότερη από την Κίνα σε πολλούς κρίσιμους δείκτες. Μαζί, όμως, με οικονομίες όπως η Ευρώπη, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία, η Ινδία, ο Καναδάς, το Μεξικό, η Ταϊβάν και άλλες, «δεν υπάρχει σύγκριση».

Είναι πεπεισμένοι ότι μια τέτοια συσπείρωση θα υπερέβαινε το διπλάσιο του κινεζικού ΑΕΠ (σε PPP), θα δαπανούσε πάνω από τα διπλάσια στρατιωτικά κονδύλια, θα ήταν ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος για τις περισσότερες χώρες, και θα αντιπροσώπευε το μισό της παγκόσμιας μεταποίησης έναντι του ενός τρίτου της Κίνας.

«Θα διέθετε βαθύτερες δεξαμενές ταλέντων, θα παρήγαγε περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έρευνα αιχμής και θα ασκούσε τέτοια ισχύ αγοράς που θα απέτρεπε τον κινεζικό εξαναγκασμό. Η «συμμαχική κλίμακα» θα κέρδιζε το μέλλον».

Αυτό, προσθέτουν οι δύο ειδικοί, σημαίνει πως οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εξαρτημένοι, αλλά «ως εταίροι στη συνεπένδυση ισχύος, συνενώνοντας αγορές, τεχνολογία, στρατιωτικές δυνατότητες και βιομηχανική ικανότητα».

Ο στόχος, λέενε, δεν είναι η «περιχαράκωση» της Κίνας –κάτι που είναι αδύνατο-, αλλά η εξισορρόπησή της.

«Μόνο μέσω εταιρικών σχέσεων μπορούμε να προστατεύσουμε τις κοινές βιομηχανικές βάσεις μας, την τεχνολογική αιχμή και την ικανότητα αποτροπής».

Ο Τραμπ πάει αντίθετα

Οι δύο ειδικοί ανησυχούν όμως ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

«Η μονομερής, δασμοκεντρική του διπλωματία έχει αποξενώσει συμμάχους και άφησε κενά που το Πεκίνο αξιοποιεί για να οικοδομήσει τις δικές του συσπειρώσεις. Η πρόσφατη επιβολή υψηλών δασμών στην Ινδία είναι ένα παράδειγμα» λένει και θυμίζουν ότι οι ΗΠΑ αφιέρωσαν τρεις δεκαετίες στο να καλλιεργήσουν την Ινδία ως γεωπολιτικό αντίβαρο στην Κίνα.

«Όμως, μετά τους δασμούς, ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι επισκέφθηκε την Κίνα για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια και εκεί, με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν να αφήσουν πίσω την τεταμένη περίοδο και να εργαστούν ως εταίροι, όχι ως αντίπαλοι».

Τονίζουν ότι σύμμαχοι των ΗΠΑ παρομοιάζουν δημόσια την προσέγγισή του Τραμπ με «σπιτονοικοκύρη που ζητά ενοίκιο» κάτι που ρίχνει την αμερικανική δημοτικότητα διεθνώς ακόμα και χειρότερα από την Κίνα.

«Ένα «τραμπικό» μονοπάτι προς τη συμμαχική κλίμακα, αν υπάρχει, μάλλον θα στηριχθεί σε περισσότερη πίεση. Αυτό ίσως αποφέρει βραχυπρόθεσμες παραχωρήσεις από απελπισμένους εταίρους, αλλά μακροπρόθεσμα θα διαβρώσει την εμπιστοσύνη» καταλήγουν καταδικάζοντας τους σκληρούς δασμούς που επιβάλει η προεδρία Τραμπ. «Αυτό που δεν θα λειτουργήσει είναι να τιμωρούμε τους φίλους μας ενώ καλοπιάνουμε το Πεκίνο».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Θεοχάρης: Τα μέτρα στοχεύουν καταρχήν την ακρίβεια

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Θεοχάρης: Τα μέτρα στοχεύουν καταρχήν την ακρίβεια

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
Trump 2.0 07.09.25

Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά

Οι άνθρωποι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις ΗΠΑ σκέφτονται να μετακομίσουν βόρεια, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την επίθεση του προέδρου κατά των δικαιωμάτων τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η μεγαλύτερη μετανάστευση μεγάλων θηλαστικών στον κόσμο
Ζωικό «ποτάμι» 07.09.25

Η μεγαλύτερη μετανάστευση μεγάλων θηλαστικών στον κόσμο

Περίπου 300.000 αφρικανικές αντιλόπες, 346.000 γαζέλες Mongalla και 162.000 αντιλόπες Bohor reedbuck, διαμορφώνονουν ένα ζωικό «ποτάμι» ασύλληπτης κλίμακας, καθιστώντας τη μια εντυπωσιακή μετανάστευση ζώων.

Σύνταξη
Αίγυπτος: Από ιερός τόπος, πολυτελές τουριστικό θέρετρο – Το Όρος Σινά στο επίκεντρο μιας ανίερης διαμάχης
Αίγυπτος 07.09.25

Από ιερός τόπος, πολυτελές τουριστικό θέρετρο - Το Όρος Σινά στο επίκεντρο μιας ανίερης διαμάχης

«Κλειδί» για την αναζωογόνηση της οικονομίας θεωρεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση το μεγαλεπήβολο έργο στο Όρος Σινά, αγνοώντας τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί για τη μοναδική ιστορία της χώρας

Σύνταξη
Αγγλία: Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού – Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
Τρομακτικό βίντεο 07.09.25

Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού - Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας περαστικός αντιλήφθηκε πως πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη το ναού.

Σύνταξη
Ιταλία: Ανακηρύχθηκε άγιος ο 15χρονος «influencer του Θεού» – Πλήθος κόσμου στο Βατικανό
Τα θαύματά του 07.09.25 Upd: 15:39

Ανακηρύχθηκε άγιος ο 15χρονος «influencer του Θεού» - Πλήθος κόσμου στο Βατικανό (βίντεο)

Η αγιοποίηση του Κάρλο Ακούτις, που έφυγε από τη ζωή από λευχαιμία το 2006, είχε προγραμματιστεί για τον περασμένο Απρίλιο στο Βατικανό αλλά αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου

Σύνταξη
Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση
Κόσμος 07.09.25

Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση

«Για πρώτη φορά» από το ξέσπασμα του πολέμου «η οροφή και οι υψηλότεροι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές εξαιτίας εχθρικής επίθεσης», στο Κίεβο ανέφερε η πρωθυπουργός

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός
Aποστεωμένος 07.09.25

Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός

Το Cut με τον Ορλάντο Μπλουμ δεν είναι άλλη μια ιστορία τύπου Rocky, όπου ένας γέρος μποξέρ έχει μια τελευταία ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο — είναι μια πραγματικά πρωτότυπη προσέγγιση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος που ήρθε για να μείνει – Από τις έκτακτες εισφορές στη… μονιμότητα
Τότε και τώρα 07.09.25

Ο ΕΝΦΙΑ ήρθε για να μείνει - Από τις έκτακτες εισφορές στον μόνιμο φόρο ακινήτων

Δεν τίθεται θέμα κατάργησης του ΕΝΦΙΑ ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι αυτό θα ήταν «άδικο». Ένας φόρος που θεσπίστηκε το 2013 και παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί έχει «ριζώσει» για τα καλά

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;
ΣΥΡΙΖΑ 07.09.25

Παππάς: Η στάση Μητσοτάκη για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον εκθέτει απόλυτα – Θα πράξει το αυτονόητο;

«Ούτε το υψηλό ΦΠΑ (σ.σ. αύξηση 12 δισ. σε πέντε χρόνια) πληρώνει από το ταμείο του ούτε το πρόστιμο θα βάλει από την τσέπη του», τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νίκος Παππάς

Σύνταξη
Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
Trump 2.0 07.09.25

Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά

Οι άνθρωποι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις ΗΠΑ σκέφτονται να μετακομίσουν βόρεια, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την επίθεση του προέδρου κατά των δικαιωμάτων τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ
«Θρυλική μορφή» 07.09.25

«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ

Το γαλλικό φεστιβάλ κινηματογράφου ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι η βράβευση της Κιμ Νόβακ έχει ως πρωταρχικό σκοπό να «γιορτάσει το βάθος και την επιρροή της πορείας της» στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κίνημα Δημοκρατίας: Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα
Μύδροι 07.09.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα

«Η σημερινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ανέδειξε για ακόμη μία φορά το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Τώρα είναι πιο δύσκολο…
On Field 07.09.25

Τώρα είναι πιο δύσκολο…

Η εθνική μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Δανούς, μετά την ισοπαλία των αντιπάλων μας με την Σκωτία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης απέκλεισε ΜΜΕ που δεν του είναι αρεστά, προσπαθώντας να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα
Σφοδρά πυρά 07.09.25

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης απέκλεισε ΜΜΕ που δεν του είναι αρεστά, προσπαθώντας να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «κάλεσε τον λαό να κάνει ξανά υπομονή μέχρι το τέλος της τετραετίας», αναφέρει το ΚΚΕ, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς
Ήταν 43 ετών 07.09.25

Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς

Στην αρχή του συγκινητικού νέου ντοκιμαντέρ «John Candy: I Like Me», που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ο ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ κάνει μια σύνοψη της τρυφερής ταινίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών
«Οι γονείς αδυνατούν» 07.09.25

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών

«Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αποτελούν βασικό πυλώνα για την εναρμόνιση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Θοδωρής Φέρρης: «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)» – Η πιο ερωτική επιτυχία σ’ ένα ατμοσφαιρικό video
Music Stage 07.09.25

Θοδωρής Φέρρης: «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)» – Η πιο ερωτική επιτυχία σ’ ένα ατμοσφαιρικό video

Στο video ο Θοδωρής Φέρρης, ο σαρωτικός και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, τραγουδά με φόντο το ηλιοβασίλεμα και το φεγγάρι στην περιοχή της Ακρόπολης

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση Τσίπρα
Πολιτική 07.09.25

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου και αλλαγή πλεύσης στην αντιμετώπιση Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε απαντήσεις στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ τόσο για τα μέτρα που ανακοίνωσε όσο και για την πολιτική συγκυρία. Άκρατος κυνισμός στο θέμα του 13ου μισθού, αλλαγή πλεύσης στο πως αντιμετωπίζει τον Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο
InShorts 07.09.25

Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο

Η κίνηση ήταν αισθητά αυξημένη στο παραλιακό μέτωπο, με τους πολίτες να επισκέπτονται παραλίες σε Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα, καθώς και σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο