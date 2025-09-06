newspaper
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πεντάγωνο: Προτεραιότητα πλέον η άμυνα των ΗΠΑ, και όχι η Κίνα
Κόσμος 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:06

Πεντάγωνο: Προτεραιότητα πλέον η άμυνα των ΗΠΑ, και όχι η Κίνα

Τι αναφέρει το Politico σχετικά με τη νέα θεώρηση για την αμυντική ασφάλεια των ΗΠΑ – Την ίδια ώρα, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αναμένουν ολοένα και περισσότερο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Προτεραιότητα στην προστασία των ΗΠΑ και του Δυτικού Ημισφαιρίου προτείνουν στο υπουργείο Άμυνας αξιωματούχοι του Πενταγώνου, μια εντυπωσιακή αναστροφή από την μακρόχρονη εστίαση των  του στρατού να επικεντρωθεί στην απειλή από την Κίνα.

Ένα προσχέδιο της επικαιροποιημένης Εθνικής Στρατηγικής Άμυνας, το οποίο έφτασε στο γραφείο του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την περασμένη εβδομάδα, θέτει τις εγχώριες και περιφερειακές αποστολές πάνω από την αντιμετώπιση αντιπάλων όπως το Πεκίνο και η Μόσχα, σύμφωνα με τρεις πηγές του Politico.

Η κίνηση αυτή θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αλλαγή από τις πρόσφατες κυβερνήσεις των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όταν αναφέρθηκε στο Πεκίνο ως τον μεγαλύτερο αντίπαλο της Αμερικής. Και πιθανότατα θα εξόργιζε «γεράκια» της Κίνας και στα δύο κόμματα, τα οποία θεωρούν την ηγεσία της χώρας ως κίνδυνο για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Αυτή θα είναι μια σημαντική αλλαγή για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους σε πολλές ηπείρους», δήλωσε μια από τις πηγές που ενημερώθηκαν για το προσχέδιο του εγγράφου. «Οι παλιές, αξιόπιστες υποσχέσεις των ΗΠΑ αμφισβητούνται».

Ο υπουργός άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέσγκεθ

Μια μετατόπιση που ήδη άρχισε

Η έκθεση συνήθως δημοσιεύεται στην αρχή κάθε κυβέρνησης και ο Χέγκσεθ θα μπορούσε ακόμα να κάνει αλλαγές στο σχέδιο. Αλλά από πολλές απόψεις, η αλλαγή είναι ήδη υπ’ ατμό. Το Πεντάγωνο έχει ενεργοποιήσει χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς για να υποστηρίξει τις αρχές επιβολής του νόμου σε μητροπόλεις των ΗΠΑ και έχει στείλει πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Καραϊβική για να εμποδίσει τη ροή ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ.

Μια στρατιωτική επιδρομή των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα φέρεται να σκότωσε 11 ύποπτα μέλη της συμμορίας Tren de Aragua της Βενεζουέλας σε διεθνή ύδατα, ένα σημαντικό βήμα στη χρήση του στρατού για τη δολοφονία μη-εμπολέμων.

Το Πεντάγωνο έχει επίσης δημιουργήσει μια στρατιωτικοποιημένη ζώνη στα νότια σύνορα με το Μεξικό που επιτρέπει στα στρατεύματα να κρατούν πολίτες, μια δουλειά που κανονικά προορίζεται για τις αρχές επιβολής του νόμου.

Η νέα στρατηγική θα ανατρέψει σε μεγάλο βαθμό το επίκεντρο της Εθνικής Άμυνας της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ το 2018, η οποία έθεσε την αποτροπή της Κίνας στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών του Πενταγώνου.

«Είναι όλο και πιο σαφές ότι η Κίνα και η Ρωσία θέλουν να διαμορφώσουν έναν κόσμο συμβατό με το αυταρχικό τους μοντέλο», ανέφεραν οι πρώτες παράγραφοι του εν λόγω εγγράφου.

Η μετατόπιση «δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζεται καθόλου με τις επιθετικές απόψεις του Προέδρου Τραμπ για την Κίνα», δήλωσε στο Politico Ρεπουμπλικάνος ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής που ενημερώθηκε για την έκθεση.

Ο πρόεδρος συνέχισε να εκφράζει σκληρή ρητορική προς την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής εξαντλητικών δασμών στο Πεκίνο και της κατηγορίας του Κινέζικου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ για «συνωμοσία εναντίον» των ΗΠΑ, μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο.

Τα τρία έγγραφα που αλλάζουν την ρότα του Πενταγώνου

Ο Έλμπριτζ Κόλμπι, επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, ηγείται της στρατηγικής. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής μιας πιο απομονωτικής αμερικανικής πολιτικής. Παρά το μακρύ ιστορικό του ως γερακιού απέναντι στην Κίνα, ο Κόλμπι ευθυγραμμίζεται με τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς στην επιθυμία να αποδεσμευτούν οι ΗΠΑ από τις εξωτερικές δεσμεύσεις.

Η ομάδα υπό τον Κόλμπι είναι επίσης υπεύθυνη για μια επικείμενη παγκόσμια αναθεώρηση των αμερικανικών δυνάμεων εκτός χώρας, και μια άλλη αναθεώρηση της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας θεάτρου επιχειρήσεων, η οποία κάνει απολογισμό της αεράμυνας των ΗΠΑ και των συμμάχων και κάνει συστάσεις για το πού θα τοποθετηθούν τα αμερικανικά συστήματα. Το Πεντάγωνο αναμένεται να δημοσιεύσει και τις δύο αξιολογήσεις τον επόμενο μήνα.

Τα τρία έγγραφα θα είναι αλληλένδετα με πολλούς τρόπους. Κάθε ένα θα δίνει έμφαση στο να ζητηθεί από τους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους, ενώ οι ΗΠΑ ενοποιούν τις προσπάθειές τους πιο κοντά στην πατρίδα τους.

Οι σύμμαχοι ανησυχούν ιδιαίτερα δεδομένου ότι θα μπορούσε να απομακρύνει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και να περικόψει κρίσιμα προγράμματα αμυντικής βοήθειας.

Ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου και ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης επιβεβαίωσαν δημοσίευμα των Financial Times ότι η Πρωτοβουλία Ασφάλειας της Βαλτικής του Πενταγώνου – η οποία χορηγεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως στη Λετονία, τη Λιθουανία και την Εσθονία για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της άμυνας και της στρατιωτικής τους υποδομής – θα χάσει χρηματοδότηση φέτος.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αναμένουν ολοένα και περισσότερο ότι ορισμένοι από τους περίπου 80.000 Αμερικανούς στρατιώτες στην Ευρώπη θα αποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του νέου προέδρου της Πολωνίας στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα αποσύρουν στρατεύματα από τη χώρα. Αλλά αναγνώρισε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των στρατιωτικών δυνάμεων σε άλλα μέρη της ηπείρου.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Στριμωγμένη ξανά 06.09.25

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Ψυχρή λογική 06.09.25

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας
Νέα μέσα 06.09.25

Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας

Ο σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αλλάξει - Πλέον, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν και οι δύο πλευρές προσαρμόζεται στα μοντέλα αναγνώρισης, διάσωσης, αναχαίτισης και επίθεσης των drones

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί
Τέλος εποχής 06.09.25

Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί

«Η μεγαλειώδης παρέλαση στην Κίνα ήταν μια υπενθύμιση ότι το μέλλον δεν θα κριθεί από μία υπερδύναμη, αλλά από το πώς οι μεγάλες δυνάμεις θα καταφέρουν να συνυπάρξουν μέσα σε ένα "αρχιπέλαγος ισχύος"».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το νησί-φάντασμα που αφηγείται τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Απόκοσμο 06.09.25

Το νησί-φάντασμα που «αφηγείται» τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Το νησί, έκτασης 6,3 εκταρίων, έγινε γνωστό για τα υπόγεια ανθρακωρυχεία του, που ιδρύθηκαν το 1887 και λειτούργησαν κατά την περίοδο της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Λαϊκό προσκύνημα 06.09.25

Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι - Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; «Αυτή η ακόρεστη πείνα»
Κόσμος 06.09.25

Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; «Αυτή η ακόρεστη πείνα»

Προ ολίγων ημερών, για ακόμη μία φορά, μία φήμη ξεκίνησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ότι δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πεθάνει, με τον κόσμο να παρουσιάζει «δεδομένα» και να κτίζει θεωρίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζελένσκι: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»
«Ας έρθει αυτός στο Κίεβο» 06.09.25

Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα ο Ζελένσκι και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη στο ABC News - Κατηγορεί τον Ρώσο ομόλογό του ότι ουσιαστικά αποφεύγει τη μεταξύ τους συνάντηση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο παίκτης από τη Λιθουανία που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Εθνική
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο Λιθουανός που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Ελλάδα

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Αζουόλας Τουμπέλις έκαναν δηλώσεις μετά την πρόκριση της Εθνικής Λιθουανίας επί της Λετονίας και αναφέρθηκαν και στην πιθανή αναμέτρηση με την Ελλάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
«Αναξιόπιστος» 06.09.25

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Ανακοίνωσε οτι 'ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της οικογένειας και των νέων', που επι 6 χρόνια αφαίμαξε φορολογικά και άφησε απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Στριμωγμένη ξανά 06.09.25

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν
«Yπέροχο» 06.09.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν

Η Σίντνεϊ Σουίνι ενσαρκώνει την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν στην νέα βιογραφική ταινία «Christy» -ένα έργο που για να έρθει εις πέρας απαιτούσε αυστηρή προπόνηση, πειθαρχία και Chick-fil-A.

Σύνταξη
Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη
Αγανάκτηση 06.09.25 Upd: 21:55

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Αυστρία – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αυστρία – Κύπρος

LIVE: Αυστρία – Κύπρος. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αυστρία – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Ψυχρή λογική 06.09.25

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Σύνταξη
Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)
Μπάσκετ 06.09.25

Λιθουανία – Λετονία 88-79: Πήρε το ντέρμπι και περιμένει Ελλάδα ή Ισραήλ στα προημιτελικά (vid)

Η Λιθουανία πήρε το ντέρμπι της Βαλτικής με 88-79 και πλέον περιμένει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Σύνταξη
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές
Φαβορί 06.09.25 Upd: 22:25

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές

Η ταινία «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους κέρδισε Χρυσό Λέοντα, ενώ ο Μπένι Σάφντι απέσπασε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Smashing Machine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας
Νέα μέσα 06.09.25

Τώρα είναι πόλεμος με drones – H συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία κυριαρχεί στο μέτωπο της Ουκρανίας

Ο σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αλλάξει - Πλέον, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούν και οι δύο πλευρές προσαρμόζεται στα μοντέλα αναγνώρισης, διάσωσης, αναχαίτισης και επίθεσης των drones

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση σε νέους και οικογένειες
ΔΕΘ 06.09.25

Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση σε νέους και οικογένειες

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης. Μία παρέμβαση ύψους 1,6 δισ ευρώ. Ένα σχέδιο που θα μπορούσε να έχει πολλούς τίτλους η ώρα της μεσαίας τάξης, η ώρα της οικογένειας, η ώρα της νέας γενιάς».

Σύνταξη
Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί
Τέλος εποχής 06.09.25

Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί

«Η μεγαλειώδης παρέλαση στην Κίνα ήταν μια υπενθύμιση ότι το μέλλον δεν θα κριθεί από μία υπερδύναμη, αλλά από το πώς οι μεγάλες δυνάμεις θα καταφέρουν να συνυπάρξουν μέσα σε ένα "αρχιπέλαγος ισχύος"».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΔΕΘ: Τετ α τετ Φάμελλου-Δούκα στο συλλαλητήριο – «Αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση»
Στήριξη 06.09.25

ΔΕΘ: Τετ α τετ Φάμελλου-Δούκα στο συλλαλητήριο – «Αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση»

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος στον Χάρη Δούκα, όταν συναντήθηκαν στην πορεία έξω από το Βελλίδειο, όπου μιλάει ο κ. Μητσοτάκης, στην 89η ΔΕΘ, «πρέπει να δυναμώσει η φωνή της αυτοδιοίκησης»

Σύνταξη
Αλλαγή ονόματος για λόγους ασφαλείας
Άλλα Αθλήματα 06.09.25

Αλλαγή ονόματος για λόγους ασφαλείας

Διαμαρτυρίες υπέρ της Παλαιστίνης ανάγκασαν την ομάδα Israel – Premier Tech να αλλάξει εμφάνιση στον ποδηλατικό γύρο Ισπανίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά
Θα μας ξεπεράσουν; 06.09.25

Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά

Μια φρενίτιδα επενδύσεων έχει δημιουργήσει μια πληθώρα νέων σχεδίων ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους - Ποιος θα τα προσλάβει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πώς η διαφθορά θρέφει τη φτώχεια – Η διεθνής εμπειρία και το αποτύπωμα στην Ελλάδα
Έρευνα CDG 06.09.25

Πώς η διαφθορά θρέφει τη φτώχεια – Η διεθνής εμπειρία και το αποτύπωμα στην Ελλάδα

Έρευνα του Κέντρου Διεθνούς Αναπτυξης (CDG) αναλύει τους 5 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η διαφθορά διαιωνίζει τη φτώχεια και τις κοινωνικές ανισοτητες. Προτάσεις αντιμετώπισης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται ότι «ώθησε» τον Έλβις προς το θάνατο σε νέα αγωγή – «Απαράδεκτοι ισχυρισμοί»
«Συνωμοσίες» 06.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται ότι «ώθησε» τον Έλβις προς το θάνατο σε νέα αγωγή – «Απαράδεκτοι ισχυρισμοί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αρνείται τους ισχυρισμούς πρώην συνεργατών της, οι οποίοι υποστηρίζουν σε νέα αγωγή ότι «ανέλαβαν δράση για να αποτρέψουν την οικονομική καταστροφή και τη δημόσια ταπείνωση της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο