Πεντάγωνο: Προτεραιότητα πλέον η άμυνα των ΗΠΑ, και όχι η Κίνα

Προτεραιότητα στην προστασία των ΗΠΑ και του Δυτικού Ημισφαιρίου προτείνουν στο υπουργείο Άμυνας αξιωματούχοι του Πενταγώνου, μια εντυπωσιακή αναστροφή από την μακρόχρονη εστίαση των του στρατού να επικεντρωθεί στην απειλή από την Κίνα.

Ένα προσχέδιο της επικαιροποιημένης Εθνικής Στρατηγικής Άμυνας, το οποίο έφτασε στο γραφείο του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την περασμένη εβδομάδα, θέτει τις εγχώριες και περιφερειακές αποστολές πάνω από την αντιμετώπιση αντιπάλων όπως το Πεκίνο και η Μόσχα, σύμφωνα με τρεις πηγές του Politico.

Η κίνηση αυτή θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αλλαγή από τις πρόσφατες κυβερνήσεις των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όταν αναφέρθηκε στο Πεκίνο ως τον μεγαλύτερο αντίπαλο της Αμερικής. Και πιθανότατα θα εξόργιζε «γεράκια» της Κίνας και στα δύο κόμματα, τα οποία θεωρούν την ηγεσία της χώρας ως κίνδυνο για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Αυτή θα είναι μια σημαντική αλλαγή για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους σε πολλές ηπείρους», δήλωσε μια από τις πηγές που ενημερώθηκαν για το προσχέδιο του εγγράφου. «Οι παλιές, αξιόπιστες υποσχέσεις των ΗΠΑ αμφισβητούνται».

Μια μετατόπιση που ήδη άρχισε

Η έκθεση συνήθως δημοσιεύεται στην αρχή κάθε κυβέρνησης και ο Χέγκσεθ θα μπορούσε ακόμα να κάνει αλλαγές στο σχέδιο. Αλλά από πολλές απόψεις, η αλλαγή είναι ήδη υπ’ ατμό. Το Πεντάγωνο έχει ενεργοποιήσει χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς για να υποστηρίξει τις αρχές επιβολής του νόμου σε μητροπόλεις των ΗΠΑ και έχει στείλει πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Καραϊβική για να εμποδίσει τη ροή ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ.

Μια στρατιωτική επιδρομή των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα φέρεται να σκότωσε 11 ύποπτα μέλη της συμμορίας Tren de Aragua της Βενεζουέλας σε διεθνή ύδατα, ένα σημαντικό βήμα στη χρήση του στρατού για τη δολοφονία μη-εμπολέμων.

Το Πεντάγωνο έχει επίσης δημιουργήσει μια στρατιωτικοποιημένη ζώνη στα νότια σύνορα με το Μεξικό που επιτρέπει στα στρατεύματα να κρατούν πολίτες, μια δουλειά που κανονικά προορίζεται για τις αρχές επιβολής του νόμου.

Η νέα στρατηγική θα ανατρέψει σε μεγάλο βαθμό το επίκεντρο της Εθνικής Άμυνας της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ το 2018, η οποία έθεσε την αποτροπή της Κίνας στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών του Πενταγώνου.

«Είναι όλο και πιο σαφές ότι η Κίνα και η Ρωσία θέλουν να διαμορφώσουν έναν κόσμο συμβατό με το αυταρχικό τους μοντέλο», ανέφεραν οι πρώτες παράγραφοι του εν λόγω εγγράφου.

Η μετατόπιση «δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζεται καθόλου με τις επιθετικές απόψεις του Προέδρου Τραμπ για την Κίνα», δήλωσε στο Politico Ρεπουμπλικάνος ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής που ενημερώθηκε για την έκθεση.

Ο πρόεδρος συνέχισε να εκφράζει σκληρή ρητορική προς την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής εξαντλητικών δασμών στο Πεκίνο και της κατηγορίας του Κινέζικου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ για «συνωμοσία εναντίον» των ΗΠΑ, μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο.

Τα τρία έγγραφα που αλλάζουν την ρότα του Πενταγώνου

Ο Έλμπριτζ Κόλμπι, επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, ηγείται της στρατηγικής. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής μιας πιο απομονωτικής αμερικανικής πολιτικής. Παρά το μακρύ ιστορικό του ως γερακιού απέναντι στην Κίνα, ο Κόλμπι ευθυγραμμίζεται με τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς στην επιθυμία να αποδεσμευτούν οι ΗΠΑ από τις εξωτερικές δεσμεύσεις.

Η ομάδα υπό τον Κόλμπι είναι επίσης υπεύθυνη για μια επικείμενη παγκόσμια αναθεώρηση των αμερικανικών δυνάμεων εκτός χώρας, και μια άλλη αναθεώρηση της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας θεάτρου επιχειρήσεων, η οποία κάνει απολογισμό της αεράμυνας των ΗΠΑ και των συμμάχων και κάνει συστάσεις για το πού θα τοποθετηθούν τα αμερικανικά συστήματα. Το Πεντάγωνο αναμένεται να δημοσιεύσει και τις δύο αξιολογήσεις τον επόμενο μήνα.

Τα τρία έγγραφα θα είναι αλληλένδετα με πολλούς τρόπους. Κάθε ένα θα δίνει έμφαση στο να ζητηθεί από τους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους, ενώ οι ΗΠΑ ενοποιούν τις προσπάθειές τους πιο κοντά στην πατρίδα τους.

Οι σύμμαχοι ανησυχούν ιδιαίτερα δεδομένου ότι θα μπορούσε να απομακρύνει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και να περικόψει κρίσιμα προγράμματα αμυντικής βοήθειας.

Ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου και ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης επιβεβαίωσαν δημοσίευμα των Financial Times ότι η Πρωτοβουλία Ασφάλειας της Βαλτικής του Πενταγώνου – η οποία χορηγεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως στη Λετονία, τη Λιθουανία και την Εσθονία για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της άμυνας και της στρατιωτικής τους υποδομής – θα χάσει χρηματοδότηση φέτος.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αναμένουν ολοένα και περισσότερο ότι ορισμένοι από τους περίπου 80.000 Αμερικανούς στρατιώτες στην Ευρώπη θα αποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του νέου προέδρου της Πολωνίας στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα αποσύρουν στρατεύματα από τη χώρα. Αλλά αναγνώρισε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των στρατιωτικών δυνάμεων σε άλλα μέρη της ηπείρου.

Πηγή: ΟΤ