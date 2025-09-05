newspaper
Κίνα – ΗΠΑ: Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία»
Κόσμος 05 Σεπτεμβρίου 2025

Κίνα – ΗΠΑ: Το «σοκ» από το νέο μήνυμα του Σι και τα πυρά του Τραμπ για «συνωμοσία»

Η Κίνα τρομάζει τις ΗΠΑ, ο Σι Τζινπίνγκνα στέλνει ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά σε ευθείες βολές κατά του ομολόγου του

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Ηχηρό ήταν το νέο μήνυμα που απέστειλε η Κίνα στις ΗΠΑ, αλλά και ο λεγόμενος παγκόσμιος Νότος στη δυτική συμμαχία, από την Τιαντζίν, όπου ηγέτες από κράτη-μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, της ευρασιατικής ομάδας ασφαλείας, συναντήθηκαν τη Δευτέρα μαζί με αρχηγούς κρατών από άλλες χώρες.

Την ώρα που ο δυτικός πόλος μοιάζει πιο ασταθής από ποτέ, με τις ΗΠΑ και την ΕΕ να έχουν περιέλθει σε μια ιδιάζουσα μεταξύ τους σύγκρουση, οι αναπτυσσόμενες χώρες του πλανήτη συνέσφιξαν περαιτέρω τις σχέσεις τους στην Κίνα, με τον Σι να εντείνει την ανησυχία της Ουάσινγκτον.

Η Κίνα αμφισβητεί πλέον ανοιχτά την κυριαρχία των ΗΠΑ στην υφήλιο και ενισχύει τους οικονομικούς της δεσμούς με ολοένα και περισσότερες χώρες. Επιπλέον, ο Σι υποδέχτηκε τους προαναφερθέντες ηγέτες όντας νικητής στον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ – έχοντας εκπέμπει το σήμα ότι ο νέος πόλος του πλανήτη δεν υποκύπτει σε δυτικούς εκβιασμούς.

Η υποχώρηση του Τραμπ στο εν λόγω μπρα ντε φερ, όταν ο Σι τον προειδοποίησε για αντίστοιχα κινεζικά αντίποινα, δεν ήταν η πρώτη δυτική ήττα στο συγκεκριμένο πεδίο: Ο ολοκληρωτικός αποκλεισμός και οι κυρώσεις ολόκληρης της «συλλογικής Δύσης» στη Ρωσία δεν λύγισαν τη ρωσική οικονομία.

Αλλά το μεγαλύτερο πλήγμα για τις ΗΠΑ είναι αυτό που καταδεικνύει η εικόνα -σε άριστο κλίμα- της συνάντησης των Σι και Πούτιν με τον Μόντι, την ίδια στιγμή που δημοσιεύματα βοούν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι σχέσεις του Ινδού πρωθυπουργού με τον Αμερικανό ομόλογό του έχουν εξελιχθεί επί τα χείρω. Η αμερικανική επιρροή στην Ινδία μοιάζει να ξεθωριάζει.

Με την Κίνα να εξακολουθεί να καλπάζει στην κούρσα για την ισχυρότερη οικονομία στον πλανήτη, ο Σι αυξάνει την κινεζική εξωστρέφεια και πλέον δείχνει διατεθειμένος να ηγηθεί της προσπάθειας των BRICS για έναν πολυπολικό κόσμο.

«Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δύναμη των γιγαντιαίων αγορών μας και την οικονομική συμπληρωματικότητα μεταξύ των κρατών-μελών, να βελτιώσουμε τις εμπορικές σχέσεις και να αυξήσουμε τις επενδύσεις», δήλωσε ο Σι απευθυνόμενος στους παγκόσμιους ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στην κινεζική πόλη-λιμάνι Τιαντζίν για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), ο οποίος υποστηρίζεται από το Πεκίνο και τη Μόσχα.

Ο Κινέζος ηγέτης δεσμεύτηκε να χορηγήσει 2 δισ. γιουάν (280 εκατ. δολ.) προς τα κράτη-μέλη του ΟΣΣ φέτος και να δημιουργήσει Τράπεζα Ανάπτυξης του ΟΣΣ, για να παράσχει «ισχυρότερες βάσεις» για την ασφάλεια και την οικονομική συνεργασία μεταξύ των μελών του μπλοκ.

Χωρίς να κατονομάσει τις ΗΠΑ, ο Σι ορκίστηκε τη Δευτέρα να αντιταχθεί στον «ηγεμονισμό», τη «νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου» και τις «πρακτικές εκφοβισμού» κατά την ομιλία του προς πολιτικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Η σημερινή αντίδραση του Τραμπ σε όλες αυτές τις εξελίξεις, καταδεικνύει το μέγεθος της ανησυχίας των ΗΠΑ. Σε μια αιχμηρή ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ υπενθύμισε στον Σι τον ρόλο των ΗΠΑ στην ήττα της Ιαπωνίας πριν από 80 χρόνια, προσθέτοντας: «Είθε ο Πρόεδρος Σι και ο υπέροχος λαός της Κίνας να έχουν μια υπέροχη και διαρκή ημέρα εορτασμού. Παρακαλώ δώστε τους θερμούς μου χαιρετισμούς στον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Οι παρατηρητές λένε ότι ο Σι βλέπει τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα ως διπλωματική ώθηση για την περαιτέρω ενίσχυση και προβολή του παγκόσμιου ρόλου του Πεκίνου σε μία κρίσιμη χρονική συγκυρία.

Καθώς ο Τραμπ έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία με τον εμπορικό του πόλεμο και αποσύρεται από διεθνείς οργανισμούς και από τη βοήθεια προς διεθνείς εταίρους, το Πεκίνο θεωρεί πως οι ΗΠΑ υπονομεύουν τη διεθνή τάξη για την οποία εργάστηκαν – και βλέπει ευκαιρία να ενισχύσει το όραμά του για την Κίνα ως εναλλακτική λύση.

Κινέζοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τη φετινή σύνοδο του ΟΣΣ ως τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, τονίζοντας πριν από την εκδήλωση ότι θα συμμετάσχουν 20 ηγέτες από την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Εκτός από τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία, μέλη του ΟΣΣ είναι το Ιράν, το Πακιστάν, η Λευκορωσία, το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν.

Ρωσία: Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες του Πούτιν με τον Τραμπ – Μπορούν όμως να κανονιστούν
Κρεμλίνο 05.09.25

«Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν - Τραμπ», αλλά δεν αποκλείονται

Δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες Πούτιν - Τραμπ, δηλώνει το Κρεμλίνο, απαντώντας στις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, προσθέτει ωστόσο ότι θα μπορούσαν να κανονιστούν γρήγορα.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Γαλλία, αντί του Ισραήλ, ότι θα οδηγήσει σε προσαρτήσεις
Προσαρτήσεις 05.09.25

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τη Γαλλία, αντί του Ισραήλ, για τη Δυτική Οχθη

Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε να καταδικάσει το σχέδιο ανέγερσης νέων οικισμών στη Δυτική Οχθη και προειδοποίησε τη Γαλλία ότι με την πολιτική της θα προκαλέσει νέες προσαρτήσεις εδαφών από το Ισραήλ.

Σύνταξη
Γάζα: Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκάθαρα κάνει λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ
Ξεκάθαρη τοποθέτηση 05.09.25

Αντιπρόεδρος της Κομισιόν κάνει λόγο για γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα

«Η γενοκτονία (του Ισραήλ) στη Γάζα εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μια φωνή», τονίζει σε δήλωσή της η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριβέρα.

Σύνταξη
Ιράν: Διαπραγματεύσεις με την ΕΕ στην Ντόχα υπό την απειλή κυρώσεων
Απειλή κυρώσεων 05.09.25

Διαπραγματεύσεις της ΕΕ με το Ιράν στην Ντόχα

Διαπραγματεύσεις διεξάγονται στην Ντόχα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκη Ενωση και το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπό την απειλή των κυρώσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονομάζει το «υπουργείο Άμυνας» σε «υπουργείο Πολέμου»
Επίσημο 05.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονομάζει το «υπουργείο Άμυνας» σε «υπουργείο Πολέμου»

Σύμφωνα με πληροφορίες από πολλά αμερικανικά μέσα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, ώστε να προβάλει στρατιωτική ισχύ

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Αμερικανοί βουλευτές ζητούν παρέμβαση Ρούμπιο για τους 5 Ελληνοκυπρίους
Κατεχόμενα 05.09.25

Αμερικανοί βουλευτές ζητούν παρέμβαση Ρούμπιο για τους 5 Ελληνοκυπρίους

Επιστολή στον Μάρκο Ρούμπιο απέστειλαν αμερικανοί βουλευτές με την οποία ζητούν την παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την απελευθέρωση των 5 Ελληνοκυπρίων που κρατούνται στα Κατεχόμενα.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες μεταξύ των νεκρών στο δυστύχημα με το τελεφερίκ
Λισαβόνα 05.09.25

Τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες ανάμεσα στους νεκρούς του τελεφερίκ

Το τελεφερίκ στη Λισαβόνα είχε επιθεωρηθεί λίγες ώρες πριν το δυστύχημα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Observador, και όπως ανακοινώθηκε ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τουλάχιστον 8 ξένοι τουρίστες.

Σύνταξη
Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα
Greta effect 04.09.25

Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα

Η Γκρέτα είχε μια αλλαγή στην κοσμοθεωρία της, καθώς διάβαζε όλο και περισσότερα για την κλιματική αλλαγή: «Αντί να ανησυχείς για το μέλλον, πρέπει να προσπαθήσεις να το αλλάξεις όσο προλαβαίνεις»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»
Γαλλία 04.09.25

Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»

Το Διοικητικό Εφετείο διατάζει την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού (ή όποια κυβέρνηση προκύψει τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου) να επανεξετάσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης φυτοφαρμάκων

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας
Κόσμος 04.09.25

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Η επίθεση των IDF στην Γάζα ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου αψήφησε τη διεθνή κατακραυγή καθώς και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Ισραήλ

Σύνταξη
«Η Ευρώπη έχει αποτύχει στη Γάζα» – Η αναγνώριση της Παλαιστίνης και το αδιέξοδο δεκαετιών της ΕΕ
Μέση Ανατολή 04.09.25

«Η Ευρώπη έχει αποτύχει στη Γάζα» – Η αναγνώριση της Παλαιστίνης και το αδιέξοδο δεκαετιών της ΕΕ

Η ικανότητα της Ευρώπης να συμβάλει στην ειρήνευση της Μέσης Ανατολής αμφισβητείται εδώ και καιρό, με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας να δηλώνει ότι έχει αποτύχει στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του
Fake 04.09.25

Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Ρωσία «παρενόχλησε» το αεροσκάφος της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ανατρέποντας τον αρχικό ισχυρισμό της

Σύνταξη
Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές
Money, money, money 05.09.25

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ένας αρραβώνας που εκτοξεύει μετοχές

Ο αρραβώνας των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι δεν ήταν ένα χαρμόσυνο γεγονός μόνο για το ζευγάρι. Brands που σχετίζονται με τους δύο σταρ είδαν τις μετοχές τους να «παίρνουν τα πάνω τους» μέσα σε ένα βράδυ.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση του πληθυσμού – Τα μοντέλα προσομοίωσης και η μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα
Η εξέλιξη 05.09.25

Βραδυφλεγής βόμβα η μείωση του πληθυσμού - Τα μοντέλα προσομοίωσης και η μεταβαλλόμενη ηλικιακή πυραμίδα

Συναγερμός σε όλη την Ευρώπη για τη συρρίκνωση του πληθυσμού. Η εξέλιξη των δεικτών γονιμότητας μετά το baby boom (1970-2023) στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο ρόλος των πολιτικών εναντίωσης στη μετανάστευση. Το δημογραφικό, τεράστια η απειλή για την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
