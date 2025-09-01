Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ

Είκοσι ηγέτες — μεταξύ των οποίων από τη Ρωσία, το Ιράν και την Ινδία — θα συγκεντρωθούν σε ένα φόρουμ, τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Πεκίνου να θεωρηθεί αξιόπιστο αντίβαρο στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει η Washington Post.

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε μια μεγάλη ομάδα ξένων αξιωματούχων στην Κίνα για συναντήσεις που ελπίζει ότι θα ενώσουν τις περιφερειακές δυνάμεις στις κοινά τους παράπονα για την παγκόσμια τάξη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και τις πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο και ο πρόεδρος της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι είναι μεταξύ των 20 ξένων ηγετών που συμμετέχουν στη διήμερη σύνοδο κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης, η οποία ξεκίνησε την Κυριακή σε αυτή την παραθαλάσσια πόλη, 90 μίλια

Το φόρουμ αποτελεί βασικό μέρος της εκστρατείας της Κίνας να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος και αντίβαρο στην απρόβλεπτη συμπεριφορά των ΗΠΑ σε έναν όλο και πιο πολυπολικό κόσμο. Η συμμετοχή του Μόντι ειδικότερα — η πρώτη του επίσκεψη στη χώρα μετά από επτά χρόνια — αποτελεί ορόσημο στην προσπάθεια του Πεκίνου να αποκαταστήσει τις σχέσεις με έναν ισχυρό εταίρο των ΗΠΑ που έχει αποξενωθεί από τους δασμούς του Τραμπ.

Είκοσι ηγέτες και συνολικά 26 χώρες εκπροσωπούνται

Προς το παρόν, η ομάδα των 26 χωρών είναι κυρίως «ενωμένη από ένα αίσθημα δυσαρέσκειας έναντι των ΗΠΑ και όχι από ένα αίσθημα κοινού σκοπού», δήλωσε η Κάρλα Φρίμαν, διευθύντρια του Ινστιτούτου Εξωτερικής Πολιτικής της Σχολής Προχωρημένων Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς. «Πρόκειται για μεγάλες χώρες με τις δικές τους ατζέντες».

Οι τελετές θα έχουν πιθανώς τόσο οπτικό χαρακτήρα όσο και χαρακτήρα συμφωνιών. Πολλοί από τους αξιωματούχους θα παραμείνουν για μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο την επόμενη εβδομάδα, με αφορμή την 80ή επέτειο της νίκης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, παρά το γεγονός ότι δεν θα παραστεί στην Τιαντζίν, αναμένεται να συμμετάσχει μαζί με τον Πούτιν και τον Σι στην εξέδρα με θέα στην πλατεία Τιενανμέν για την παρέλαση της Τετάρτης.

Η SCO, που ιδρύθηκε αρχικά από την Κίνα και τη Ρωσία το 2001 με σκοπό τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των στρατιωτικών απειλών στην Κεντρική Ασία, έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια ευρύτερες αρμοδιότητες στον τομέα της οικονομίας και της ασφάλειας. Προσελκύοντας ηγέτες από όλη την Ασία, οι ετήσιες συναντήσεις της έχουν καταστεί σημαντικό φόρουμ για το Πεκίνο και τη Μόσχα, προκειμένου να αναδιαμορφώσουν από κοινού τις διεθνείς νόρμες.

Οι σχέσεις τους είναι ανταγωνιστικές, όμως θα ήθελαν να κινηθούν κατά των ΗΠΑ σε οικονομικό επίπεδο

Παρά τις βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των μελών, οι απρόβλεπτες πολιτικές του Τραμπ έχουν συμβάλει στη δημιουργία «μιας συμμαχίας ομοϊδεατών χωρών κατά των ΗΠΑ», δήλωσε ο Κλάους Σουνγκ, αναλυτής στο Mercator Institute for China Studies, ένα think tank με έδρα το Βερολίνο.

Παράλληλα με την οικονομική ομάδα BRICS της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας, της Νότιας Αφρικής και άλλων χωρών, η SCO έχει καταστεί κεντρική στο μήνυμα του Πεκίνου ότι «η Δύση δεν είναι η κυρίαρχη δύναμη ή η μόνη απάντηση», δήλωσε ο Σουνγκ. «Είναι ένα άκρως πολιτικό μήνυμα».

Ακόμη και αν η συνάντηση στην Τιαντζίν δεν αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η απλή συμμετοχή σε αυτήν μπορεί να είναι πολύτιμη για αυταρχικές κυβερνήσεις και ηγέτες — όπως ο Πούτιν και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιάν — προκειμένου να δείξουν ότι δεν είναι απομονωμένοι παρά τις δυτικές κυρώσεις.

Ο Σι δεσμεύθηκε το Σάββατο να υποστηρίξει τη Μιανμάρ ώστε να «ενοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο όλες τις εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και να αποκαταστήσει τη σταθερότητα» σε συνάντηση με τον Μιν Αουνγκ Χλαίνγκ, επικεφαλής του στρατού της χώρας.

Η ασφάλεια αποτελεί ανησυχία για όλους τους συμμετέχοντες

Το φόρουμ δεν ιδρύθηκε για να αντιταχθεί στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Ζου Γιονγκμπιάο, μελετητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Λανζού στη βορειοδυτική Κίνα, αλλά η εμπορική και εξωτερική πολιτική του Τραμπ συνέβαλε στην παγκόσμια αστάθεια που φέρνει την ομάδα πιο κοντά.

«Υπάρχει σημαντική αστάθεια στην περιοχή και διεθνώς, είτε πρόκειται για τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας είτε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σχεδόν όλες οι χώρες έχουν πλέον περισσότερα προβλήματα ασφάλειας», δήλωσε ο Ζου.

Ο συνασπισμός έχει αναπτυχθεί από τις αρχικές έξι χώρες σε 10 πλήρη μέλη. Η επέκταση ξεκίνησε με χώρες στα σύνορα της Κίνας — η Ινδία και το Πακιστάν προσχώρησαν το 2017 — αλλά έκτοτε έχει μετατοπιστεί πιο δυτικά: η Λευκορωσία έγινε πλήρες μέλος πέρυσι. Η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία συγκαταλέγονται μεταξύ των 14 εταίρων διαλόγου, ενώ η Μογγολία και το Αφγανιστάν είναι παρατηρητές.

Επίσης, η εστίαση έχει μετατοπιστεί από την ασφάλεια των συνόρων σε ευρύτερες οικονομικές συμφωνίες και οράματα για μια εναλλακτική παγκόσμια τάξη. Η Τιαντζίν επιλέχθηκε ως πόλη υποδοχής φέτος, εν μέρει επειδή πρωτοστάτησε στα κρατικά εργαστήρια Luban, τα οποία έχουν καταστεί εργαλείο της κινεζικής επιρροής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Σι για υποδομές και επενδύσεις μέσω της Πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» – BRI αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

H Κίνα «φιλοξενεί» το 25% της παγκόσμιας οικονομίας και το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού

Η Κίνα επιμένει να τονίζει την εμβέλεια της SCO — τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν επισημάνει ότι η ομάδα αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας οικονομίας και το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού — αλλά τα μέλη της παραμένουν διαιρεμένα από μακροχρόνιες αντιπαλότητες, τις οποίες οι ετήσιες διασκέψεις δεν έχουν καταφέρει να επιλύσουν.

Σε μια πράξη προσεκτικής διπλωματικής ισορροπίας, ο Μόντι επισκέφθηκε την Ιαπωνία — ένα άλλο μέλος του Τετραμερούς Διαλόγου για την Ασφάλεια, στον οποίο συμμετέχουν επίσης η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες — πριν έρθει στην Τιαντζίν. Θα παραλείψει την παρέλαση και την επίδειξη των κινεζικής κατασκευής όπλων, μερικά από τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί από το Πακιστάν στη σύγκρουση μεταξύ των δύο αντιπάλων τον Μάιο.

Η απουσία του Αφγανιστάν είναι ένα άλλο παράδειγμα των ορίων της ομάδας. Είναι μέλος με παρατηρητική ιδιότητα από το 2012 και η Κίνα ήταν η πρώτη χώρα που δέχτηκε πρέσβη διορισμένο από τους Ταλιμπάν. Ωστόσο, οι Ταλιμπάν έμειναν εκτός της φετινής συνάντησης, πιθανώς λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ και των Ηνωμένων Εθνών που εμποδίζουν τους ηγέτες τους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Ένα φόρουμ «ασφαλές – καταφύγιο», χωρίς τις ΗΠΑ

Το ίδιο το Πεκίνο απορρίπτει την ιδέα ότι η ομάδα πρέπει να εξελιχθεί σε επίσημο μπλοκ. Αντίθετα, παρουσιάζει την ομάδα ως μέσο επέκτασης της διεθνούς επιρροής των μη δυτικών χωρών.

Ο Ζου, ο ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου Λανζού, περιέγραψε τη λειτουργία της ως ένα ασφαλές καταφύγιο για κυβερνήσεις όπως η ιρανική, όπου μπορούν να λάβουν «ηθική υποστήριξη και δημόσια συμπάθεια».

Αλλά ακόμη και αν η οργάνωση είναι προς το παρόν απλώς ένα φόρουμ συζήτησης, επιτρέπει στην Κίνα να «είναι μεγαλόψυχη και να κερδίζει φίλους και να επηρεάζει ανθρώπους», δήλωσε η Κάρλα Φρίμαν, η ακαδημαϊκός του SAIS: «Ο Σι Τζιμπινγκ το θεωρεί σημαντική ευκαιρία για να προωθήσει το όραμά του για μια διαφορετική παγκόσμια τάξη».