Τι απέγινε ο «νέος δρόμος του μεταξιού» της Κίνας
Διεθνής Οικονομία 30 Αυγούστου 2025 | 23:20

Τι απέγινε ο «νέος δρόμος του μεταξιού» της Κίνας

Το έργο είχε ως στόχο την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών συνεργασιών της Κίνας, αλλά έχει γνωρίσει και σφοδρές επικρίσεις

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Spotlight

Δώδεκα χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Κίνα εγκαινίασε την «Πρωτοβουλία Μία Ζώνη, ένας Δρόμος – BRI», τον απόκαλούμενο και «νέο δρόμο του μεταξιού» για να συνδέσει την ασιατική δύναμη με την υπόλοιπη Ασία, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Μεγάλο μέρος του επικοινωνιακού θορύβου γύρω από το μέγα έργο επενδύσεων και υποδομών έχει πλέον καταλαγιάσει.

Η ιδέα ήταν να ενισχυθούν οι οικονομικές και εμπορικές συνεργασίες της Κίνας στη διαδικασία, με την BRI να παρουσιάζεται ως ένα αμοιβαία επωφελές μέσο για ανάπτυξη, άμεσες ξένες επενδύσεις, οικονομική ανάπτυξη και συνεργασία.

Ωστόσο, η ακμή του έργου μοιάζει να έχει παρέλθει. Όλο και περισσότερο, η πρωτοβουλία θεωρείται ότι προσελκύει χώρες χαμηλού εισοδήματος με υποσχέσεις για υψηλές επενδύσεις, αλλά τις επιβαρύνει με μη βιώσιμα χρέη.

Το έργο έχει επίσης αμαυρωθεί από ανησυχίες σχετικά με τη διακυβέρνηση, την κοινωνική ανισότητα, τη διαφθορά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεγάλης κλίμακας έργων υποδομής.

Από την πλευρά της, η Κίνα λέει ότι η BRI έχει συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών μελών, έχει δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και έχει μετριάσει τη φτώχεια, καθώς και έχει ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και τις εμπορικές συνεργασίες.

Κίνα

Πως έχει εξελιχθεί το έργο με την πάροδο του χρόνου

«Έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία τώρα, και η θέση της Κίνας στον κόσμο έχει αλλάξει και έχουν υπάρξει πολλά διδάγματα στη διαδικασία», δήλωσε στο CNBC η Ιλάρια Ματσόκο, αναπληρώτρια διευθύντρια και ανώτερη συνεργάτιδα της Επιτροπής Επιτροπείας για τις Κινεζικές Επιχειρήσεις και Οικονομικά στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Πρόσθεσε ότι η Κίνα άρχισε όλο και περισσότερο να επικεντρώνεται σε «μικρά αλλά όμορφα έργα».

«Το BRI χαρακτηρίστηκε από αυτά τα έργα πολύ υψηλού κινδύνου σε χώρες με πολλά προβλήματα διακυβέρνησης σε πολλές περιπτώσεις, και αυτό δημιούργησε πολύ χρέος και πολλά προβλήματα, και οι κινεζικές εταιρείες δεν τα κατάφεραν κάθε φορά. Αυτό δημιούργησε πολιτικά προβλήματα για το Πεκίνο».

Εν μέσω μιας σειράς επικρίσεων, έγιναν σημαντικές προσαρμογές «με μια κίνηση προς λιγότερο επικίνδυνα έργα που βρίσκονται σε χώρες που μπορεί να είναι λίγο πιο σταθερές για την Κίνα και για να λειτουργούν οι κινεζικές εταιρείες», τόνισε.

Η προσέγγιση της Κίνας έχει γίνει πολύ πιο λεπτή και προσεκτική όσον αφορά τη χρηματοδότηση έργων στον αναπτυσσόμενο κόσμο, σημείωσε η Ματσόκο: «Έχει περάσει από αυτά τα πολύ δημόσια, υψηλού προφίλ και κύρους έργα στην προσέγγισή τους με πιο προσεκτικό τρόπο που ίσως αποφέρει υψηλότερες αποδόσεις μακροπρόθεσμα για την Κίνα».

Κίνα

Η εξέλιξη της BRI

Στην αρχή, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ξεκίνησε την BRI με μεγάλη φανφάρα το 2013 ως έναν σύγχρονο «Δρόμο του Μεταξιού» κεντρικό στην εξωτερική πολιτική του Πεκίνου. Στόχος της ήταν να επεκτείνει και να εμβαθύνει την οικονομική και γεωπολιτική επιρροή της Κίνας, προσφέροντας παράλληλα στις χώρες-εταίρους κινεζική επιρροή – δηλαδή δάνεια με κρατική υποστήριξη, επενδύσεις και την προοπτική μελλοντικής ανάπτυξης.

Το σχέδιο ήταν να δημιουργηθεί μια χερσαία οικονομική ζώνη που θα αποτελείται από οδικές, σιδηροδρομικές και ενεργειακές υποδομές, καθώς και μια θαλάσσια, μέσω της ανάπτυξης λιμένων βαθέων υδάτων.

Συνολικά, η κινεζική συμμετοχή στην BRI έχει φτάσει τα 1,308 τρισεκατομμύρια δολάρια από το 2013, εκ των οποίων 775 δισεκατομμύρια δολάρια σε κατασκευαστικά συμβόλαια και 533 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις, ανέφερε το Κέντρο Πράσινης Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης – GFDC, με έδρα το Πανεπιστήμιο Fudan στη Σαγκάη, στην έκθεση επενδύσεων BRI του Ιουλίου.

Από τον Μάιο, η προοπτική επενδύσεων σε υποδομές και η σύνδεση με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο έχει προσελκύσει έως και 150 χώρες – που αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ – να ενταχθούν στην BRI μέσω Μνημονίων Συνεργασίας με την Κίνα, πρόσθεσε το GFDC.

Ωστόσο, έχουν εμφανιστεί ρωγμές στις υψηλές φιλοδοξίες του έργου, εν μέσω κατηγοριών ότι η επιχείρηση χαρακτηρίζεται από μη βιώσιμα μοντέλα χρηματοδότησης για αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Ιταλία και ο Παναμάς εγκατέλειψαν την BRI το 2023 και το 2025, αντίστοιχα. Οι αποχωρήσεις τους αντανακλούν την απογοήτευση για τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες και τις ευρύτερες γεωπολιτικές και στρατηγικές ανησυχίες.

Επιτυχίες και αποτυχίες

Η Ρώμη υπέγραψε ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με την Κίνα το 2019. Τέσσερα χρόνια αργότερα, αποχώρησε από την BRI πριν από την ανανέωση της συμφωνίας, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι να δηλώνει ότι η συνεργασία «δεν είχε αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα» όσον αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Η Ιταλία, η μόνη χώρα της Ομάδας των Επτά (G7) που υπέγραψε την BRI, ήλπιζε ότι το σύμφωνο θα αύξανε τις πωλήσεις της στην Κίνα. Ωστόσο, οι ιταλικές εξαγωγές προς την Κίνα σημείωσαν μικρές αυξήσεις, σε σύγκριση με τις παραδόσεις της Κίνας στην Ιταλία.

Ο Παναμάς, η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που υπέγραψε την BRI, επέλεξε επίσης να μην ανανεώσει την συμμετοχή του στην πρωτοβουλία φέτος, μετά από πιέσεις από τις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον ανησυχούσε για την επέκταση της κινεζικής επιρροής σε αυτό που οι ΗΠΑ θεωρούν ως την αυλή τους, ιδίως όσον αφορά την κρίσιμη Διώρυγα του Παναμά.

Οι αναλυτές τονίζουν ότι είναι φυσικό η BRI να δει τόσο αποτυχίες όσο και επιτυχίες.

Στην θετική πλευρά, η κατασκευή σιδηροδρόμων και δρόμων, ιδίως στην Ασία, βελτίωσε τη συνδεσιμότητα και τους εμπορικούς δεσμούς μεταξύ της Κίνας και των γειτόνων της για ταξίδια και εμπόριο. Ο σιδηρόδρομος Κίνας-Λάος — ένα βασικό έργο της πρωτοβουλίας BRI που άνοιξε το 2021 και τελικά θα επεκταθεί για να συνδεθεί με την Ταϊλάνδη και τη Σιγκαπούρη — έχει επαινεθεί για την ενίσχυση του τουρισμού και του εμπορίου.

Από την άλλη πλευρά του φάσματος, φιλόδοξα έργα όπως το υδροηλεκτρικό φράγμα Coca Codo Sinclair της κινεζικής κρατικής εταιρείας Sinohydro στον Ισημερινό έχουν πληγεί από ανησυχίες για κακή ποιότητα κατασκευής, φερόμενη διαφθορά και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ενώ η Δύση έτεινε να βλέπει την BRI ως «διπλωματία της παγίδας χρέους», παρέμεινε μια ελκυστική επιλογή για χώρες που δεν διαθέτουν εναλλακτικές πηγές επενδύσεων και ανάπτυξης.

«Ενώ όλο και περισσότερες ιστορίες αναδύονται από χώρες που πλήρωσαν βαρύ τίμημα για τη χρηματοδότηση έργων BRI, οι συνθήκες που έκαναν την πρωτοβουλία ελκυστική για αυτές τις χώρες εξαρχής –η έλλειψη διαθέσιμης βοήθειας σε έργα υψηλής προτεραιότητας — παραμένουν», σημείωσε πέρυσι ο Μαρκ Α. Γκριν, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ και ομότιμος πρόεδρος του Κέντρου Γουίλσον.

Πηγή: ΟΤ

