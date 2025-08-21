Σε διαπραγματεύσεις με την Κίνα η Boeing για την πώληση 500 αεροσκαφών

Σε διαπραγματεύσεις για την πώληση έως και 500 αεροσκαφών στην Κίνα βρίσκεται η Boeing σύμφωνα με το Bloomberg News, το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι μετοχές της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας αυξήθηκαν κατά 2% πριν από το άνοιγμα της αγοράς, καθώς η πιθανή παραγγελία θα ήταν η πρώτη μεγάλη αγορά αεροσκαφών Boeing από την Κίνα μετά την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την προηγούμενη θητεία του.

Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται τις λεπτομέρειες, όπως τα μοντέλα των αεροσκαφών, τους τύπους και τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η παραγγελία θα μπορούσε να αποτελέσει το επίκεντρο μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Μια τόσο μεγάλη συμφωνία θα αποτελούσε σημαντική πρόοδο για την Boeing στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αεροπορικών μεταφορών στον κόσμο, όπου οι παραγγελίες έχουν σταματήσει λόγω των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Επιπλέον, η αγορά ενός μεγάλου αριθμού αεροσκαφών απο την αμερικανική εταιρεία θα μπορούσε να βελτιώσει το κλίμα αλλά και τις προοπτικές επίτευξης μιας συμφωνίας για τους δασμούς ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Boeing vs Airbus

Θα βοηθούσε επίσης τη Boeing να μειώσει το χάσμα με την ανταγωνίστρια Airbus, η οποία έχει ξεπεράσει κατά πολύ την Boeing στην Κίνα τα τελευταία χρόνια.

Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να συμβουλεύονται τις εγχώριες αεροπορικές εταιρείες σχετικά με τις απαιτήσεις τους για αεροσκάφη Boeing, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι αγορές αεροσκαφών έχουν αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία στις διπλωματικές επισκέψεις του Τραμπ φέτος.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή νωρίτερα φέτος, η Boeing εξασφάλισε μερικές από τις μεγαλύτερες παραγγελίες της ιστορίας της, με την Qatar Airways να συμφωνεί να αγοράσει 160 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου, καθώς και δικαιώματα προαίρεσης για 50 επιπλέον, μαζί με κινητήρες της GE Aerospace σε ένα πακέτο αξίας περίπου 96 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στη Σαουδική Αραβία, η κρατική εταιρεία leasing AviLease έθεσε μια παραγγελία για 20 αεροσκάφη Boeing 737 MAX, με προαίρεση για 10 επιπλέον.

Πηγή: ΟΤ