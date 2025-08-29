Μερτς – Μακρόν ζητούν νέες κυρώσεις σε εταιρείες που στηρίζουν τη Ρωσία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησαν δευτερεύουσες κυρώσεις που θα στοχεύουν στην υπονόμευση της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας, αυξάνοντας την πίεση στη Μόσχα καθώς οι ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ ναυαγούν.

Η πρωτοβουλία για την επέκταση των κυρώσεων έρχεται καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες χάνουν την υπομονή τους με την απροθυμία του Αμερικανού προέδρου να αντιμετωπίσει ανοιχτά τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμό του στην Ουκρανία

Για να παρεμποδίσουν τις ικανότητες της Μόσχας να συγκεντρώσει χρήματα από τις πωλήσεις πετρελαίου, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης θα πιέσουν για μέτρα που θα στοχεύουν «εταιρείες από τρίτες χώρες που υποστηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας», σύμφωνα με κοινή δήλωση την Παρασκευή μετά από συνάντηση μελών του γερμανικού και του γαλλικού υπουργικού συμβουλίου.

Η τελευταία προθεσμία δύο εβδομάδων του Τραμπ πλησιάζει στη λήξη της, καθώς δεν έχει σημειωθεί σαφής πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία. Αντ’ αυτού, το Κρεμλίνο εξαπέλυσε αυτή την εβδομάδα μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους από την αρχή της χρονιάς, χτυπώντας πολυκατοικίες και σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερα παιδιά.

Μερτς – Μακρόν με το βλέμμα στον… Τραμπ

Ενώ η Ευρώπη θέλει να ασκήσει πίεση στον Ρώσο ηγέτη, χρειάζεται την υποστήριξη των ΗΠΑ, ειδικά στην εφαρμογή κυρώσεων, για να διασφαλίσει ότι ο Πούτιν θα λάβει μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που γνωρίζει την κατάσταση, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή οι συνομιλίες είναι ιδιωτικές.

Η Γαλλία και η Γερμανία συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους εταίρους της G7 για την «περαιτέρω επέκταση και ανάπτυξη αποτελεσματικών και ισχυρών κυρώσεων», ανέφεραν οι χώρες στην ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι «να ασκηθεί η μέγιστη πίεση στη Ρωσία».

Η ΕΕ έχει ξεκινήσει την προετοιμασία δευτερογενών κυρώσεων που στοχεύουν στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Τα μέτρα στοχεύουν στο να αποτρέψουν τρίτες χώρες από το να βοηθήσουν το Κρεμλίνο να παρακάμψει τις υφιστάμενες κυρώσεις του μπλοκ. Σχεδιάζονται επίσης και άλλα μέτρα στους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου και χρηματοπιστωτικού τομέα της Ρωσίας.

