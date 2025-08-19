Κάγια Κάλας: Το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα

Η επικεφαλής για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα (19/8) ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στοχοποιεί την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και ανακοίνωσε πως το επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας θα είναι έτοιμο έως τον επόμενο μήνα.

Η ίδια έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μία ημέρα μετά την έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ουκρανίας και αρκετών ηγετών της ΕΕ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Η Κάλας τόνισε πως «η ενότητα μεταξύ των ηγετών της ΕΕ στην σημερινή σύνοδο κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης ήταν εμφανής» και ότι είχε θέσει τα θέματα της ασφάλειας της Ουκρανίας και των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης για τις συνομιλίες της επόμενης εβδομάδας μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ.

«Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Πούτιν»

Παράλληλα, ανέφερε ότι«η ΕΕ θα συμβάλει στις εγγυήσεις ασφάλειας, ιδίως μέσω της εκπαίδευσης Ουκρανών στρατιωτών και της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας».

«Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε τον Πούτιν ότι θα τηρήσει οποιαδήποτε υπόσχεση ή δέσμευση. Επομένως, οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές και αξιόπιστες ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί εκ νέου», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.