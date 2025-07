Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα τις νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια «απαραίτητη απόφαση, η οποία ελήφθη την κατάλληλη στιγμή».

Αυτό ήταν το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την ΕΕ

«Αυτή η απόφαση είναι απαραίτητη και έρχεται την κατάλληλη στιγμή, ειδικά σε μια εποχή που η Ρωσία εντείνει τη βιαιότητα των επιθέσεών της στις πόλεις και τα χωριά μας», έγραψε στο X.

A decision by the European Union that we all worked for together. We managed to strengthen the 18th package of sanctions against Russia for this war, and today the package has been approved. I thank everyone who contributed to this. I would especially like to recognize European… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2025

Το 18ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας χαιρέτισε και η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο σχολιάζοντας ότι «ενισχύει την πίεση εκεί όπου μετράει».

Η πρωθυπουργός, γράφοντας στο Χ, ανέφερε ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα για να γίνουν σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα φέρουν πιο κοντά την ειρήνη.

We welcome the European Union’s latest sanctions package and are grateful to all who have made it possible. By targeting the ships, the banks, and the networks that sustain Russia’s war, this package strengthens the pressure where it counts. There is more to be done. But each… — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) July 18, 2025

Για τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία χρειάζονται «μεγαλύτερη δυναμική», δήλωσε επίσης σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ζήτησε από τον νέο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ να «εντείνει» τη διαδικασία.

«Η εφαρμογή των συμφωνιών από την δεύτερη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε ο ίδιος στο Χ αναφερόμενος στις πρόσφατες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές στην Τουρκία νωρίτερα μέσα στον χρόνο. «Η διαδικασία αυτή χρειάζεται περισσότερη δυναμική».

Today, I discussed with Rustem Umerov the work of Ukraine’s National Security and Defense Council and the Supreme Commander-in-Chief’s Staff, as well as personal tasks in the defense and negotiation spheres. First, continue working with partners on arms agreements. We must fully… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ανέθεσε στον Ουμέροφ, ο οποίος μέχρι τον χθεσινό ανασχηματισμό της κυβέρνησης, υπηρετούσε ως υπουργός Άμυνας, να εργαστεί για τις αμυντικές συμφωνίες με τους συμμάχους του Κιέβου.