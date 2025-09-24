«Συναίνεση στο εσωτερικό» για το «αναπόφευκτο των αλλαγών», ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στη Γερμανία και επανέλαβε ότι «πρέπει να κάνουμε πολλά για να διασφαλίσουμε ότι η οικονομία μας θα ακμάσει εκ νέου», συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του κράτους πρόνοιας.

Ο Μερτς τόνισε ότι «μόνο με μια οικονομία προσανατολισμένη στην ανάπτυξη θα δημιουργήσουμε τους πόρους που χρειαζόμαστε»

Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι στόχος των αλλαγών είναι «όχι η διάλυση του κράτους πρόνοιας, αλλά η διατήρησή του με τον τρόπο που το χρειαζόμαστε» και ανακοίνωσε σύνοδο για την βιομηχανία για την επόμενη εβδομάδα.

«Ως χώρα, αντιμετωπίζουμε μία από τις πιο δύσκολες φάσεις της σύγχρονης ιστορίας μας, αλλά και ολόκληρη η δυτική κοινότητα αξιών αντιμετωπίζει ίσως την μεγαλύτερη δοκιμασία της, κάτι που έχει άμεσες συνέπειες για την γερμανική οικονομία, η οποία είναι προσανατολισμένη στις παγκόσμιες αγορές και χρειάζεται μια ανοιχτή και βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη», δήλωσε ο Μερτς κατά την διάρκεια της «γενικής» συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2026 που άρχισε σήμερα στην Bundestag, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τόνισε ότι «μόνο με μια οικονομία προσανατολισμένη στην ανάπτυξη θα δημιουργήσουμε τους πόρους που χρειαζόμαστε προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε τις υποδομές, να εφαρμόσουμε αλληλεγγύη και να εγγυηθούμε την κοινωνική ασφάλιση μακροπρόθεσμα».

Εργαζόμενοι και εργοδότες, σημείωσε, ανησυχούν βαθιά για τις προοπτικές των θέσεων εργασίας τους και των επιχειρήσεων. «Για αυτό πρέπει να δράσουμε, να κάνουμε κάτι γρήγορα», τόνισε.

Ο Μερτς απέρριψε την κριτική από τους Πράσινους και την Αριστερά

Ο καγκελάριος απέρριψε την κριτική των Πρασίνων και της Αριστεράς ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει να διαλύσει το κοινωνικό κράτος, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος των μεταρρυθμίσεων «δεν είναι η διάλυση του κράτους πρόνοιας, αλλά η διατήρησή του όπως πραγματικά το χρειαζόμαστε» και παραπέμποντας στις επενδύσεις σε υποδομές, σε κατοικίες, σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς. Όποιος αρνείται αυτές τις μεταρρυθμίσεις, στην πραγματικότητα υπονομεύει τα θεμέλια της κοινωνικής πολιτικής, πρόσθεσε ο Μερτς και ζήτησε «συναίνεση εντός της χώρας για το αναπόφευκτο των αλλαγών», υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι «η οικονομία της αγοράς δεν βασίζεται στην αναδιανομή, αλλά στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για όλους».

Αναφερόμενος στην πολιτική για το κλίμα και απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε κυρίως από τους Πράσινους για εγκατάλειψη των κλιματικών στόχων, ο καγκελάριος διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει την προστασία του κλίματος, «αλλά χωρίς ιδεολογίες» και διευκρινίζει ότι μια πολιτική για το κλίμα η οποία δεν θα εγγυάται και την ευημερία των πολιτών, δεν θα γινόταν αποδεκτή από την κοινωνία, ενώ κάνει λόγο και για «άνοιγμα στην τεχνολογία», η οποία μπορεί, όπως είπε, να βοηθήσει σημαντικά.

Τι είπε για την AfD

Απευθυνόμενος στην Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), ο Φρίντριχ Μερτς υπενθύμισε την μεταρρύθμιση στην πολιτική για την μετανάστευση, επισημαίνοντας ότι οι αφίξεις έχουν μειωθεί κατά 60% και δήλωσε ότι η ακροδεξιά «δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη με αυτό, καθώς το μεταναστευτικό αποτελεί ένα από τα βασικά της ζητήματα».

Ο καγκελάριος δέχεται τις τελευταίες ημέρες έντονη κριτική για την απόφασή του να μην μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αλλά να παραμείνει στο Βερολίνο προκειμένου να ασχοληθεί με τα φλέγοντα εσωτερικά προβλήματα της οικονομίας ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2026.

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων Μπρίτα Χάσελμαν τόνισε μάλιστα ότι ειδικά η χθεσινή ομιλία του Αμερικανού προέδρου, με επικριτικές αναφορές στην Ευρώπη και στην Γερμανία, δείχνει ακριβώς γιατί έπρεπε να βρίσκεται εκεί για να απαντήσει.

Ο Μερτς πάντως απέφυγε οποιαδήποτε σχετική αναφορά από το βήμα της Bundestag, περιέγραψε ωστόσο εμμέσως τις ΗΠΑ, χωρίς να τις αναφέρει ονομαστικά, ως «χώρα την οποία συγκαταλέγαμε στις κορυφαίες δημοκρατίες του κόσμου εδώ και πολλά χρόνια», υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος πιστεύει ότι οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να συνδιαλέγονται, για το καλό της χώρας.

«Πρέπει να μιλάμε και με αυτούς με τους οποίους δεν θέλουμε να μιλάμε, να προσεγγίζουμε ο ένας τον άλλον, αλλά χωρίς ρητορική μίσους στην Βουλή και στον δημόσιο διάλογο. Στόχος μου είναι να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις στο κέντρο της δημοκρατικής τάξης και να μην διχάζεται η κοινωνία», πρόσθεσε.