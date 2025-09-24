Ο Τραμπ ασκεί κριτική στον Σολτς και επαινεί τον Μερτς για μετανάστευση και ενέργεια
Μπροστά στην Μπέρμποκ, ο Τραμπ άσκησε κριτική στην προηγούμενη υπό τον Σολτς κυβέρνηση της Γερμανίας, και επαίνεσε τον καγκελάριο Μερτς για την πολιτική του στο μεταναστευτικό και την ενέργεια.
Κριτική σε βάρος της Γερμανίας για την πολιτική της στο μεταναστευτικό και στην ενέργεια άσκησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ωστόσο έσπευσε να επαινέσει τον σημερινό καγκελάριο για τις αποφάσεις του (στη φωτογραφία του Reuters/Mike Segar, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης και ακριβώς πίσω του η Αναλένα Μπέρμποκ).
«Η Γερμανία οδηγήθηκε σε πολύ νοσηρό δρόμο, τόσο στην πολιτική μετανάστευσης όσο και στην ενεργειακή πολιτική», δήλωσε ο κ. Τραμπ το βράδυ χθες Τρίτη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με το βλέμμα στην προηγούμενη κυβέρνηση, υπό τον Ολαφ Σολτς.
Ο Τραμπ δήλωσε, ψευδώς κατά την BILD, ότι η Γερμανία «επέστρεψε στα ορυκτά καύσιμα και στην πυρηνική ενέργεια»
«Μόνο υπό τον καγκελάριο Μερτς η Γερμανία εγκατέλειψε αυτό το μονοπάτι», σημείωσε. «Αποτίνω μεγάλο φόρο τιμής στη Γερμανία», είπε, ενώ ακριβώς πίσω του καθόταν η πρώην γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία από τις αρχές του μήνα υπηρετεί ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.
Ο Φρίντριχ Μερτς δεν συμμετέχει στη φετινή Γενική Συνέλευση, καθώς προτίμησε να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας του, ενόψει ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2026.
Η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας, δήλωσε ο κ. Τραμπ, «επέστρεψε στα ορυκτά καύσιμα και στην πυρηνική ενέργεια».
Οπως επισημαίνει ωστόσο η BILD, μεταφέροντας τη δήλωση του αμερικανού προέδρου, ο ισχυρισμός «είναι ψευδής, καθώς η Γερμανία παραμένει προσηλωμένη στη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας».
«Κατά διαόλου»
Η Γερμανία είναι «και πάλι ασφαλής», συνέχισε ο πρόεδρος Τραμπ και, αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή, έκανε λόγο για «φάρσα» και «τη μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών».
Η Γερμανία όμως, τόνισε, «είναι σαφές ότι έχει εγκαταλείψει το νοσηρό μονοπάτι (…) και επιστρέφει τώρα στην πυρηνική ενέργεια. Ο,τι είναι πράσινο, σημαίνει χρεοκοπία», είπε.
Με το βλέμμα στο μεταναστευτικό, ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η πολιτική ανοιχτών συνόρων έφτασε στο τέλος της και υποστήριξε ότι οι πληγείσες χώρες πηγαίνουν «κατά διαόλου».
Πηγή: ΑΠΕ
